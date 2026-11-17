Grand Theft Auto 6 sammelt bereits vor seiner Veröffentlichung auffällig hohe Bewertungen im PlayStation Network. Die Daten stammen allerdings nicht aus dem öffentlich sichtbaren PlayStation Store, sondern aus dessen Backend und sollten deshalb nicht mit regulären Testwertungen verwechselt werden.

Der unabhängige Datentracker PS Store DB wies bei unserer Prüfung am 17. November einen Durchschnitt von 4,88 von 5 Sternen aus 185 Bewertungen aus. Der zuerst verbreitete Datensatz basierte auf 183 Stimmen. Da der Tracker die Store-Daten regelmäßig aktualisiert, kann sich der Wert bis zum Release weiter verändern.

Frühe PSN-Wertung ist kein Metacritic-Score

Bei den Einträgen handelt es sich um einfache Sternebewertungen von PlayStation-Konten und nicht um geschriebene Rezensionen. Wer die Bewertungen abgegeben hat und ob diese Personen das Spiel bereits gespielt haben, lässt sich aus den Backend-Daten nicht erkennen.

Die kleine Stichprobe liefert daher noch keinen belastbaren Eindruck von der allgemeinen Resonanz. Auch eine direkte Umrechnung in einen Metacritic-Wert wäre irreführend, da Sonys Fünf-Sterne-System deutlich gröber arbeitet als die Wertungsskalen professioneller Spieletests.

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Trotzdem fällt die Entwicklung deutlich aus. Der höchste von PS Store DB bislang gespeicherte Durchschnitt lag bei 4,91 Sternen. Kurz vor dem Release bewegt sich GTA 6 damit weiterhin in der Nähe der maximal möglichen Bewertung.

GTA 6 dominiert die Vorbesteller-Charts

Neben den frühen Bewertungen dokumentiert PS Store DB eine enorme Präsenz in den internationalen Verkaufslisten. GTA 6 belegt demnach in 52 von 55 erfassten regionalen PlayStation Stores den ersten Platz der Vorbesteller-Charts. Dazu gehört auch der deutsche PlayStation Store. In Kuwait, Katar und China wird das Spiel derzeit nicht in der ausgewerteten Rangliste geführt.

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Sony bezeichnet GTA 6 inzwischen offiziell als das am häufigsten vorbestellte Spiel in der Geschichte des PlayStation Stores. Wegen der außergewöhnlich hohen Nachfrage wurde die Vorabinstallation laut PlayStation Blog bereits neun Tage vor dem Erscheinungstermin freigeschaltet.

Veröffentlichung steht unmittelbar bevor

Rockstar Games veröffentlicht Grand Theft Auto 6 am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Der Start erfolgt jeweils um Mitternacht in der lokalen Zeitzone, womit das Spiel in Deutschland in der Nacht zum Donnerstag freigeschaltet wird.

Ob der hohe PSN-Durchschnitt nach dem Release bestehen bleibt, dürfte sich schnell zeigen. Mit dem Zugang für Millionen weiterer Käufer wächst die Zahl der Stimmen erheblich, wodurch die derzeitige Wertung von 4,88 Sternen wesentlich aussagekräftiger werden kann.

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