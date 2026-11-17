Gute Nachrichten für Unentschlossene: Control Resonant lässt sich ab sofort kostenlos im Rahmen einer neuen Testversion von PlayStation Plus ausprobieren. Der Titel erschien am 24. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Remedy Entertainment hat das Angebot für PS5-Spieler freigeschaltet. Allerdings gibt es eine Einschränkung.

Vier Stunden Gratis-Action – mit einem Haken

Wie Remedy Entertainment über X bekannt gegeben hat, ist „Control Resonant“ ab sofort Bestandteil der sogenannten Game Trials bei PlayStation Plus. Damit erhalten Premium-Mitglieder – und nur diese – die Möglichkeit, das Action-Rollenspiel vor einem möglichen Kauf ausführlich kennenzulernen.

Die Spielzeit ist auf insgesamt vier Stunden begrenzt. Innerhalb dieses Zeitraums steht jedoch nicht nur eine eingeschränkte Demo, sondern die vollständige Spielerfahrung zur Verfügung. Die Testversion dürfte insbesondere für diejenigen interessant sein, die noch unsicher sind, ob ihnen die spielerische Neuausrichtung der Reihe gefällt.

Wer sich nach Ablauf der vier Stunden für einen Kauf entscheidet, muss seinen bisherigen Fortschritt übrigens nicht verlieren. Der Spielstand aus der Testversion lässt sich in die Vollversion übernehmen. Das Abenteuer kann somit genau an der Stelle fortgesetzt werden, an der die Testzeit geendet hat.

Control Resonant: Dylan Faden übernimmt

Nach jahrelanger Gefangenschaft durch das Federal Bureau of Control wird Dylan Faden (Bruder von Jesse aus dem ersten Teil) mit einer neuen übernatürlichen Katastrophe konfrontiert. Im Zentrum steht ein von kosmischen Kräften verzerrtes Manhattan, in dem die Grenzen zwischen Realität und Albtraum zunehmend verschwimmen.

Dylan müssen sich durch eine gefährliche Umgebung kämpfen, paranormale Fähigkeiten einsetzen und die Geheimnisse hinter der Bedrohung aufdecken. Dabei verfolgt Remedy einen anderen Ansatz als noch beim Vorgänger: Statt klassischer Third Person-Shooter-Mechaniken steht diesmal ein actionreiches Rollenspiel mit Schwerpunkt auf Nahkämpfen.

Dylans wichtigste Waffe ist der sogenannte Aberrant. Dabei handelt es sich um eine formwandelnde Nahkampfwaffe, die unterschiedliche Angriffsvarianten ermöglicht. Zusammen mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten entsteht ein Kampfsystem, das schnelle Bewegungen, Kombos und taktisches Ausweichen miteinander verbindet.

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Erfolgreicher Start und zusätzliche Sparmöglichkeiten

Dass Remedy mit dem neuen Ableger offenbar einen Nerv getroffen hat, zeigen auch die bisherigen Verkaufszahlen. Laut dem finnischen Entwicklerstudio entwickelte sich „Control Resonant“ zum erfolgreichsten Spiel der Unternehmensgeschichte. Bereits innerhalb der ersten drei Wochen wurden mehr als eine Million Exemplare verkauft. Weder der erste Teil, noch eines der beiden Alan Wake-Spiele erreichten derlei Zahlen in so kurzer Zeit.

Für alle, die nach dem Anspielen direkt zugreifen möchten, gibt es derzeit einen weiteren Anreiz. Im Rahmen der aktuellen Black Friday-Angebote ist auch das PlayStation Plus-Premium-Abonnement vergünstigt erhältlich. Ein Jahresabo kostet in Deutschland aktuell 101,83 Euro statt der regulären 151,99 Euro. Das Angebot gilt noch bis zum 30. November 2026.

Lohnt sich der Blick in die Testversion von Control Resonant?

Mit der vierstündigen Game Trial bietet Remedy eine gute Gelegenheit, sich selbst ein Bild von dem surrealen Abenteuer zu machen. Gerade die veränderte Ausrichtung auf Nahkämpfe und Rollenspielelemente dürfte für Diskussionen unter langjährigen Fans sorgen.

Gleichzeitig können Neueinsteiger ohne direkten Kauf herausfinden, ob ihnen die düstere Atmosphäre und das ungewöhnliche Spieldesign zusagen.

Wer bereits ein PlayStation Plus-Premium-Abo besitzt, sollte die Gelegenheit daher nutzen. Ein zusätzliches Entgelt für die Testversion fällt nicht an. Wie lange das Angebot verfügbar bleibt, hat Remedy bislang allerdings nicht näher eingegrenzt.

Habt ihr „Control Resonant“ schon durch und würdet ihr es weiterempfehlen? Hinterlasst eure Meinung gern in den Kommentaren.

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