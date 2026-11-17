Mehr als sieben Jahre nach dem Ende der offiziellen Server kehrt der Mehrspieler-Modus von Uncharted 3: Drake’s Deception zurück. Das kostenlose Fanprojekt von Entwickler Sasiraj123 macht kompetitive Gefechte und Koop-Abenteuer wieder auf der PlayStation 3 sowie erstmals auf dem PC spielbar.

Die Neuauflage basiert auf Community-Servern und bringt zahlreiche Bestandteile des ursprünglichen Online-Modus zurück. Dazu gehören Karten, Figuren, Sounds, das klassische Lobby-System und die langfristige Speicherung von Rängen, Statistiken sowie Ausrüstungen.

Uncharted 3 kehrt auf PC und PS3 online zurück

Alle Dateien, Voraussetzungen und Installationshinweise stellt Sasiraj123 über das offizielle GitHub-Projekt bereit. Nach Angaben des Entwicklers wurden Lobby und Netzwerkfunktionen der PS3-Version für die PC-Umsetzung übertragen.

Auch neue Inhalte sind dabei. Das Projekt ergänzt Charaktervarianten und Waffen aus Uncharted 4: A Thief’s End. Nathan Drake aus dem vierten Teil steht allen Nutzern zur Verfügung. Wer bis zum 22. November 2026 online spielt, kann außerdem Sam Drake sowie die Waffen ARX-160, SIG und MP34 dauerhaft freischalten.

Für den Einstieg gelten je nach Plattform unterschiedliche Voraussetzungen:

Die PC-Version benötigt Windows 10 oder Windows 11 in der 64-Bit-Ausführung.

Die Grafikkarte muss Vulkan 1.3 unterstützen und einen aktuellen Treiber verwenden.

Erforderlich ist eine eigene Kopie von Uncharted: The Nathan Drake Collection für PS4 mit der Kennung CUSA02320 und dem Update 1.02.

Beim ersten Start lädt der Launcher ungefähr 3 GB zusätzliche Mehrspieler-Daten herunter.

Auf der PlayStation 3 erfolgt die Verbindung über angepasste DNS-Einstellungen.

Crossplay gibt es derzeit nicht. Die Community betreibt für PC und PlayStation 3 getrennte Server, weshalb Nutzer ausschließlich mit anderen Teilnehmern derselben Plattform zusammenspielen können.

Offizielle Server verschwanden im September 2019

Uncharted 3: Drake’s Deception erschien 2011 für die PlayStation 3 und erweiterte das Mehrspieler-Konzept von Uncharted 2: Among Thieves. Die Mischung aus Third-Person-Gefechten, Kletterpassagen und aufwendig inszenierten Schauplätzen hob den Modus damals von vielen konkurrierenden Online-Shootern ab.

Wie erfolgreich dieser Teil des Spiels war, zeigte sich spätestens im Februar 2013. Naughty Dog veröffentlichte eine eigenständige Free-to-Play-Version und gab bekannt, dass bereits mehr als 3,5 Millionen Menschen an über 37 Millionen Partien teilgenommen hatten. Die entsprechenden Zahlen sind weiterhin im damaligen Beitrag von Naughty Dog dokumentiert.

Am 3. September 2019 nahm das Studio schließlich die PS3-Server von Uncharted 2, Uncharted 3, The Last of Us und The Last of Us: Left Behind offiziell vom Netz. Damit verschwand auch der reguläre Zugang zu den kompetitiven und kooperativen Angeboten von Uncharted 3.

Ein lange fehlender Teil der Nathan-Drake-Trilogie

Für Fans ist die Wiederbelebung besonders interessant, weil der Mehrspieler-Modus nie für moderne Plattformen neu aufgelegt wurde. Uncharted: The Nathan Drake Collection erschien 2015 für die PlayStation 4, enthielt laut der damaligen PlayStation-Ankündigung aber nur die Einzelspieler-Kampagnen der ersten drei Hauptteile.

Das Community-Projekt schließt damit eine Lücke, die nach der Serverabschaltung mehr als sieben Jahre lang bestand. Gleichzeitig ist die Umsetzung ein weiteres Beispiel dafür, wie Fans eingestellte Online-Spiele durch eigene Server und technische Anpassungen vor dem vollständigen Verschwinden bewahren.

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