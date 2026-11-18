Sony schreibt bei den Game Awards 2026 Geschichte, allerdings aus einem unerfreulichen Grund. Erstmals seit der ersten Ausgabe im Jahr 2014 befindet sich kein von Sony Interactive Entertainment veröffentlichtes Spiel unter den Kandidaten für Game of the Year.

Die Nominierungen wurden am 17. November 2026 vorgestellt. Grand Theft Auto VI führt das gesamte Feld mit acht Nennungen an, gefolgt von Control Resonant und Resident Evil Requiem mit jeweils sechs Nominierungen.

Elfjährige PlayStation-Serie endet

Die offizielle Game-of-the-Year-Kategorie umfasst 2026 sechs Spiele. Ein Sony-Titel fehlt darin vollständig:

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007 First Light

Control Resonant

Grand Theft Auto VI

Phantom Blade Zero

Resident Evil Requiem

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Damit endet eine Serie von elf aufeinanderfolgenden Ausgaben mit mindestens einem Sony-veröffentlichten GOTY-Kandidaten. Den Anfang machte 2015 Bloodborne, das von FromSoftware entwickelt und von Sony veröffentlicht wurde.

In den folgenden Jahren gehörten PlayStation-Produktionen regelmäßig zum engsten Favoritenkreis. God of War und The Last of Us Part 2 gewannen jeweils die Hauptauszeichnung, während Astro Bot bei den Game Awards 2024 insgesamt vier Preise einschließlich Game of the Year erhielt. Death Stranding 2: On the Beach hielt die Serie 2025 noch einmal am Leben.

Im Vorjahr dominierte allerdings ein anderes Studio die Veranstaltung. Clair Obscur: Expedition 33 gewann bei den Game Awards 2025 insgesamt neun Trophäen und stellte damit einen neuen Rekord auf.

Phantom Blade Zero besitzt zwar eine Konsolenexklusivität auf der PS5, ist aber kein First-Party-Spiel von Sony. Als Entwickler und Publisher wird in der Kandidatenliste S-Game geführt, weshalb der Titel die PlayStation-Serie nicht fortsetzt.

Sony bleibt in mehreren Kategorien vertreten

Komplett leer geht die PlayStation-Sparte bei den Nominierungen trotzdem nicht aus. Mehrere veröffentlichte oder kommende Sony-Spiele treten in anderen Kategorien an:

Marvel’s Wolverine ist für Innovation in Accessibility nominiert.

Liam McIntyre erhält für Marvel’s Wolverine eine Nennung in der Kategorie Best Performance.

Saros konkurriert um die Auszeichnung als bestes Actionspiel.

Rahul Kohli ist für seine Darstellung in Saros ebenfalls als Best Performance nominiert.

Marathon steht in der Kategorie Best Multiplayer zur Wahl.

Marvel Tōkon: Fighting Souls ist als Best Fighting Game nominiert.

Helldivers 2 tritt bei Best Community Support an.

God of War Laufey gehört zu den Kandidaten für das Most Anticipated Game.

Die fehlende GOTY-Nominierung bleibt dennoch bemerkenswert, da Sony seit Bloodborne im Jahr 2015 ohne Unterbrechung in der wichtigsten Kategorie vertreten war. Bei der Premiere der Veranstaltung im Dezember 2014 gewann Dragon Age: Inquisition den ersten Game-of-the-Year-Preis.

Die Game Awards 2026 laufen im Dezember

Die Preisverleihung findet am Donnerstag, den 10. Dezember 2026 im Peacock Theater in Los Angeles statt. Für das deutsche Publikum beginnt die Übertragung aufgrund der Zeitverschiebung in der Nacht auf Freitag, den 11. Dezember 2026 um 1:30 Uhr.

Neben den bekannten kostenlosen Streamingplattformen wird die Veranstaltung 2026 erstmals auch über Disney+ ausgestrahlt. Disney nennt dafür ausgewählte internationale Märkte.

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