The Witcher 3 auf Switch 2: Großes Update verbessert Grafik und behebt zahlreiche Probleme

CD Projekt RED hat ein neues Update für The Witcher 3: Wild Hunt Remastered auf Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Patch 5.01 steht seit dem 19. Oktober 2026 zum Download bereit und soll einige der größten technischen Kritikpunkte an der Umsetzung beseitigen.

Im Mittelpunkt stehen Verbesserungen der Grafik und Performance. Darüber hinaus haben die Entwickler zahlreiche Fehler im Gameplay, bei der Steuerung und in der Benutzeroberfläche behoben.

Schärfere Grafik und bessere Performance

Die wohl wichtigste Neuerung betrifft die Bildqualität. Laut den offiziellen Patchnotes wurden Bildschärfung und Auflösung speziell für Nintendo Switch 2 angepasst, um eine klarere Darstellung zu ermöglichen.

Zusätzlich hat CD Projekt RED die dynamische Auflösungsskalierung überarbeitet. Diese konnte bislang unter bestimmten Umständen sichtbare Grafikfehler verursachen. Allgemeine Performance-Optimierungen sollen außerdem für ein flüssigeres Spielerlebnis sorgen.

Auch bei den Grafikeinstellungen gibt es Neuerungen. Spieler können jetzt Bloom, Lichtstrahlen und Tiefenschärfe individuell anpassen. Weitere Verbesserungen betreffen die Beleuchtung und die Farbdarstellung.

Wie deutlich sich die Änderungen im laufenden Spiel bemerkbar machen, müssen allerdings erst direkte Grafik- und Performance-Vergleiche zeigen.

Zahlreiche Fehler im Gameplay behoben

Neben der Grafik haben die Entwickler verschiedene Probleme beseitigt, die sich auf das Spielgefühl auswirken konnten.

So wurde ein Fehler behoben, durch den Geralts Ausweichbewegungen verzögert reagierten. Auch ein Problem mit dem Ausdauerverbrauch beim gleichzeitigen Sprinten und Ausweichen gehört der Vergangenheit an.

Weitere Korrekturen betreffen die automatische Anwendung von Klingenölen, fehlerhafte Animationen und die Steuerung von Booten.

Speziell auf Nintendo Switch 2 wurde zudem ein seltener Absturz beim Wechsel zwischen verschiedenen Spielregionen behoben. Auch das HD-Rumble-Feedback der Joy-Con 2 funktioniert nun wieder korrekt.

Darüber hinaus enthält Patch 5.01 Verbesserungen an der Benutzeroberfläche, der Sprachausgabe und der plattformübergreifenden Mod-Unterstützung. Ein Fehler, der Speicherdaten beeinträchtigen konnte, wurde ebenfalls behoben. Bereits betroffene Spielstände sollen durch integrierte Reparaturmaßnahmen wiederhergestellt werden können.

Patch 5.01 ist ab sofort für Nintendo Switch 2 verfügbar. Die vollständige Übersicht aller Änderungen findet ihr in den offiziellen Patchnotes von CD Projekt RED.

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