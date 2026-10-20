Red Dead Redemption 2: Neue Mod macht aus gewöhnlichen NPCs gefährliche Erzfeinde

Die offene Spielwelt von Red Dead Redemption 2 gehört auch Jahre nach der Veröffentlichung zu den beeindruckendsten der Spielegeschichte. Doch eine neue Mod möchte Rockstars Western-Abenteuer jetzt noch lebendiger gestalten.

Der Modder nicklovin99 hat mit enRAGE – Living World and Nemesis System (via Nexus Mods) eine umfangreiche Erweiterung veröffentlicht, die sich am bekannten Nemesis-System aus Mittelerde: Mordors Schatten orientiert. Dadurch sollen gewöhnliche NPCs zu individuellen Persönlichkeiten werden, die sich an Begegnungen mit Arthur Morgan erinnern und entsprechend reagieren.

Wer einen Fremden beleidigt, ausraubt oder zusammenschlägt, muss künftig damit rechnen, dass dieser die Begegnung nicht einfach vergisst. Im schlimmsten Fall entwickelt sich daraus eine persönliche Feindschaft, die irgendwann in einem Rachefeldzug endet.

Jeder NPC kann zu eurem persönlichen Erzfeind werden

Das neue System verleiht NPCs individuelle Namen, Charaktereigenschaften und Hintergrundgeschichten. Sie besitzen unterschiedliche Temperamente, Berufe, Familien und persönliche Beziehungen.

Diese Eigenschaften beeinflussen unter anderem, wie sie auf Bedrohungen reagieren, ob sie einen Kampf suchen oder lieber die Flucht ergreifen. Auch frühere Begegnungen mit dem Spieler bleiben in Erinnerung.

Besonders interessant: Ein NPC, den ihr bei einer Auseinandersetzung verletzt habt, kann später erneut auftauchen und sich für die erlittene Demütigung rächen wollen. Wer dagegen freundlich mit anderen Menschen umgeht, kann auch positive Beziehungen aufbauen.

Das erinnert stark an das Nemesis-System aus Mittelerde: Mordors Schatten und Schatten des Krieges, in denen sich Gegner ebenfalls an frühere Begegnungen erinnern und individuelle Rivalitäten entwickeln.

Rivalisierende Banden führen eigene Kriege

Doch enRAGE geht noch einen Schritt weiter. Neben den persönlichen Beziehungen simuliert die Mod auch Konflikte zwischen verschiedenen Fraktionen.

Insgesamt acht Outlaw-Banden und die US-Armee verfügen über eigene Anführer, Offiziere, Lager, Ressourcen und Territorien. Sie können miteinander Krieg führen, Bündnisse schließen oder ihre Machtposition verändern – sogar dann, wenn der Spieler überhaupt nicht eingreift.

Wer möchte, kann diese Konflikte gezielt beeinflussen. Beispielsweise lassen sich Versorgungslinien sabotieren, Vorräte zerstören oder wichtige Bandenmitglieder ausschalten. Dadurch können ganze Fraktionen geschwächt werden.

Die Ereignisse werden außerdem in einer fortlaufenden Chronik festgehalten. Einige Entwicklungen sollen sogar ihren Weg in die lokalen Zeitungen finden.

Mod steht bereits zum Download bereit

Die Erweiterung ist seit dem 17. Oktober 2026 auf Nexus Mods verfügbar. Aktuell befindet sich enRAGE allerdings noch in einer frühen Entwicklungsphase. Der Modder weist ausdrücklich darauf hin, dass Fehler auftreten können und noch nicht sämtliche Funktionen vollständig ausgereift sind.

Außerdem handelt es sich um eine inoffizielle Erweiterung für die PC-Version von Red Dead Redemption 2. Konsolenspieler können die Mod daher nicht nutzen.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, findet die Erweiterung samt Installationshinweisen kostenlos auf Nexus Mods.

Gerade für Spieler, die bereits viele Stunden im Wilden Westen verbracht haben, könnte enRAGE eine interessante Möglichkeit sein, Rockstars Western-Welt aus einer völlig neuen Perspektive zu erleben.

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