PS5 kann plötzlich PS2-Discs abspielen – Hacker zeigen, was Sony bislang nicht ermöglicht

Wer noch eine Sammlung alter PlayStation-2-Spiele besitzt, könnte diese künftig auch auf einer PlayStation 5 nutzen – zumindest mit einer entsprechend modifizierten Konsole. Entwickler aus der Homebrew-Szene haben eine Möglichkeit geschaffen, originale PS2-Discs über das Laufwerk der PS5 einzulesen und die Spiele anschließend zu starten.

Möglich macht das der Emulator PS5SX2, der auf dem bekannten PC-Emulator PCSX2 basiert. Die Entwicklung zeigt, dass Sonys aktuelle Konsole technisch durchaus in der Lage ist, zahlreiche Spiele der über 20 Jahre alten PlayStation 2 auszuführen.

Offiziell unterstützt die PS5 allerdings weiterhin keine PS2-Spiele auf Disc.

PS2-Spiele laufen direkt auf der PlayStation 5

Hinter dem Projekt steht unter anderem der Entwickler Sword, der PS5SX2 für die aktuelle PlayStation-Hardware angepasst hat. Der Emulator nutzt die Rechenleistung der Konsole, um ältere PS2-Spiele auszuführen.

Während frühere Lösungen voraussetzten, dass Spiele zunächst als Dateien bereitgestellt oder speziell verpackt werden mussten, können Nutzer inzwischen originale PS2-DVDs in das Laufwerk der PS5 einlegen.

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Eine aktuelle Version des Emulators ermöglicht sogar den direkten Zugriff auf die eingelegte Disc, ohne das Spiel zuvor vollständig auf den internen Speicher kopieren zu müssen. Bei dieser Methode kann es allerdings zu Leistungseinbrüchen kommen. Das vorherige Kopieren auf die SSD bleibt deshalb eine Alternative.

Auch für PlayStation-3-Spiele gibt es inzwischen ein ähnliches Projekt. Der Emulator RPCS3-5 soll PS3-Titel auf einer modifizierten PS5 ausführbar machen. Aufgrund der komplexen Hardware der PS3 ist die Emulation allerdings deutlich anspruchsvoller.

Warum bietet Sony diese Funktion nicht selbst an?

Besonders interessant ist die Entwicklung, weil die PS5 bereits über ein Laufwerk verfügt, das DVDs lesen kann. Genau dieses Format wurde für einen Großteil der PS2-Spiele verwendet.

Eine Einschränkung gibt es dennoch: Das Laufwerk der PS5 kann keine CDs lesen. Damit bleiben PS1-Spiele und einige frühe PS2-Titel auf CD ohne zusätzliches externes Laufwerk außen vor.

Sony selbst bietet ausgewählte Klassiker der älteren PlayStation-Generationen über den PlayStation Store und PlayStation Plus Premium an. Originale PS1-, PS2- oder PS3-Discs lassen sich auf einer unveränderten PS5 dagegen nicht abspielen.

Warum Sony keine umfassendere Abwärtskompatibilität integriert hat, ist nicht abschließend geklärt. Neben wirtschaftlichen Überlegungen dürften auch Fragen der Kompatibilität, Qualitätssicherung und technischen Umsetzung eine Rolle spielen.

Für normale PS5-Besitzer ändert sich durch den Emulator vorerst nichts. PS5SX2 setzt einen Jailbreak voraus und funktioniert damit nur auf entsprechend modifizierten Konsolen mit geeigneter Firmware.

Dennoch demonstriert das Projekt eindrucksvoll, welches Potenzial in der Hardware steckt. Für Besitzer umfangreicher PS2-Sammlungen wäre eine offizielle Unterstützung alter Spiele-Discs sicherlich eine willkommene Ergänzung.

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