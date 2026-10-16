PEAK kommt auf PS5, Xbox Series und Switch 2 – Crossplay ab 22. Oktober 2026

Nach seinem überraschenden Siegeszug auf Steam schafft PEAK endlich den Sprung auf die aktuellen Konsolen. Das chaotische Koop-Kletterspiel von Aggro Crab und Landfall erscheint am 22. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2.

Die digitale Freischaltung ist für etwa 17 Uhr deutscher Zeit vorgesehen. Damit erreicht einer der großen Koop-Überraschungshits des Jahres 2025 die PS5 etwas mehr als ein Jahr nach seinem ursprünglichen PC-Release am 16. Juni 2025.

Gemeinsame Klettertouren über Plattformgrenzen hinweg

Welche Neuerungen bietet PEAK auf der PS5? Zum Konsolenstart wird direkt Crossplay unterstützt. Besitzer der PS5-Version können somit nicht nur mit anderen PlayStation-Fans antreten, sondern ebenso mit Freunden auf Xbox Series X und S, Nintendo Switch 2 und PC zusammenspielen.

PEAK lässt euch allein oder mit bis zu drei weiteren Teilnehmern einen gefährlichen Berg auf einer mysteriösen Insel erklimmen. Dabei müssen vier Biome mit jeweils eigenen Hindernissen bewältigt werden. Tornados, Giftwolken, aggressive Tiere und sogar Zombies können eine zunächst erfolgreiche Expedition innerhalb weniger Augenblicke beenden.

Neben Geschick und einer guten Routenplanung spielt das Ressourcenmanagement eine wichtige Rolle. Verletzungen reduzieren die verfügbare Ausdauer, während gefundene Nahrung und verschiedene Gegenstände über Erfolg oder Absturz entscheiden können. Gerade im Koop-Modus entstehen dadurch regelmäßig chaotische Situationen, in denen sich die Gruppe gegenseitig retten oder versehentlich ins Verderben stürzen kann.

Alle bisherigen Inhalte zum Konsolenstart

Welche Updates sind in der Console Edition enthalten? Die Konsolenfassungen umfassen sämtliche Inhaltsupdates, Biome und Gegenstände, die PEAK seit seinem ursprünglichen Steam-Start erhalten hat. Dazu gehört auch das große Update The Final Ascent aus dem August 2026 mit zusätzlichen Herausforderungen und neuen Varianten der Spielwelt.

Die Entwickler liefern damit keine abgespeckte Portierung ab. Auch anpassbare Durchläufe sind enthalten, durch die sich der Schwierigkeitsgrad an die Wünsche der jeweiligen Gruppe angleichen lässt. Wer besonders viel Chaos möchte, kann in benutzerdefinierten Partien sogar seine Freunde treten und damit für zusätzliche unfreiwillige Abstürze sorgen.

Ein Preis für die digitale Konsolenfassung wurde bislang nicht genannt. Auf Steam gehörte der vergleichsweise niedrige Einstiegspreis zu den Gründen, weshalb sich PEAK schnell zu einem viralen Erfolg entwickelte und mehr als zehn Millionen Exemplare verkaufen konnte.

Physische PS5-Version mit zusätzlichem Spielcode

Was enthält die Handelsfassung für PlayStation 5? Neben dem digitalen Release ist eine physische PS5-Ausgabe in Zusammenarbeit mit Skybound Games geplant. Sie enthält das Hauptspiel auf Disc, einen zusätzlichen digitalen Code für einen Freund sowie einen gedruckten Pfadfinderpass mit Stickern zur Gestaltung des eigenen Charakters.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin für die Handelsfassung steht noch aus. Die Auslieferung soll jedoch später im Jahr 2026 beginnen. Für Nintendo Switch 2 befindet sich ebenfalls eine physische Ausgabe in Arbeit, während für Xbox Series X derzeit keine entsprechende Version vorgesehen ist.

Mit Crossplay, allen bisherigen Updates und einer vollständigen PS5-Fassung dürfte PEAK auch auf Konsolen beste Voraussetzungen für chaotische Abende mit Freunden bieten. Der digitale Aufstieg beginnt am 22. Oktober 2026.

Habt ihr PEAK bereits auf dem PC gespielt oder wartet ihr auf die PS5-Version? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab