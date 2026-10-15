Gran Turismo DualSense Limited Edition – Preis, Vorbestellung, Release

PlayStation erweitert sein Angebot an besonderen PS5-Controllern um ein neues Modell für Rennsportfans. Der DualSense Wireless-Controller Gran Turismo Limited Edition greift das Design der traditionsreichen Rennspielserie auf und erscheint passend zu den Feierlichkeiten rund um das 30-jährige Jubiläum von Gran Turismo.

Die Sonderedition wird auch in Deutschland erhältlich sein und kostet laut unverbindlicher Preisempfehlung 84,99 Euro. Da Sony den Controller nur in begrenzter Stückzahl produziert, dürfte das Modell vor allem für Sammler und langjährige Fans interessant sein.

Rennsportdesign trifft auf DualSense

Wie sieht der neue PS5-Controller aus? Das Design verbindet die bekannte Form des DualSense mit mehreren Elementen aus dem Motorsport. Dazu gehören auffällige Rennstreifen, Grafiken im Stil professioneller Rennwagen und eine strukturierte Frontplatte, deren Oberfläche an Kohlefaser erinnert.

Damit überträgt PlayStation die technische und zugleich elegante Designsprache von Gran Turismo auf das PS5-Zubehör. Trotz der optischen Veränderungen bleibt die grundlegende Aufteilung des DualSense erhalten, sodass sich Besitzer nicht an eine neue Anordnung der Tasten oder Analogsticks gewöhnen müssen.

Kazunori Yamauchi, CEO des verantwortlichen Entwicklerstudios Polyphony Digital, bezeichnet die Sonderedition als Würdigung der gemeinsamen Geschichte von Gran Turismo und seiner Community.

Vor dreißig Jahren begann Gran Turismo mit der Vision, die Schönheit und Freude am Automobil zu teilen. Dieser Jubiläums-Controller würdigt den Weg, den wir gemeinsam gegangen sind, und ich bin allen zutiefst dankbar, deren Leidenschaft uns weiterhin inspiriert.

Vorbestellung und Veröffentlichung in Deutschland

Wann lässt sich der Gran Turismo Controller vorbestellen? Die Vorbestellungen beginnen in Deutschland am 22. Oktober 2026 um 10:00 Uhr. Interessierte können die Limited Edition direkt bei PlayStation sowie bei teilnehmenden Händlern reservieren, solange der Vorrat reicht.

Der weltweite Verkaufsstart ist für den 10. Dezember 2026 vorgesehen. Neben Deutschland gehört auch Österreich zu den europäischen Ländern, in denen eine direkte Bestellung bei PlayStation angeboten wird. Die tatsächlichen Verkaufspreise einzelner Händler können von der unverbindlichen Preisempfehlung abweichen.

Produkt: DualSense Wireless-Controller Gran Turismo Limited Edition

Preisempfehlung: 84,99 Euro

Vorbestellung: 22. Oktober 2026 um 10:00 Uhr

Veröffentlichung: 10. Dezember 2026

Verfügbarkeit: Limitierte Stückzahl

Enthüllt wurde der Controller gemeinsam mit dem ersten Teil der kostenlosen Spec IV Aktualisierung für Gran Turismo 7. Das Update erweitert das Rennspiel unter anderem um die Strecke Sportsland Sugo, sechs zusätzliche Fahrzeuge, neue Veranstaltungen, weitere Scapes-Schauplätze und zusätzliche Gameplay-Funktionen.

Sammlerstück für Gran Turismo Fans

Für wen lohnt sich die Limited Edition? Technisch bietet das Modell die bekannten Funktionen des regulären DualSense, darunter haptisches Feedback und adaptive Trigger. Der entscheidende Unterschied liegt somit im exklusiven Gran Turismo Design und in der begrenzten Verfügbarkeit.

Für Fans der Reihe verbindet der Controller ein Stück PlayStation-Geschichte mit der charakteristischen Ästhetik hochwertiger Rennfahrzeuge. Wer das Sondermodell zum Verkaufsstart haben möchte, sollte deshalb den Beginn der Vorbestellungen im Blick behalten.

Wie gefällt euch das Motorsportdesign des neuen PS5-Controllers und werdet ihr versuchen, euch die Limited Edition zu sichern? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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