GTA 6 legt offenbar einen Verkaufsstart hin, der selbst für Rockstars Blockbuster-Reihe außergewöhnlich ist. Nach einer Woche auf dem Markt soll das Open-World-Spiel bereits 53 Millionen Exemplare erreicht haben. Je nach Zählweise würde GTA 6 damit schon neun Tage nach der Veröffentlichung als zwölftbestverkauftes Videospiel aller Zeiten gelten.

Die neue Zahl ist allerdings keine offizielle Verkaufsangabe von Rockstar Games oder Take-Two. Sie stammt aus einer Auswertung von Alinea Analytics vom 27. November 2026 und basiert auf den Schätzmodellen des Marktforschungsunternehmens.

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GTA 6 soll bereits 53 Millionen Verkäufe erreicht haben

Laut Alinea Analytics entfallen 75,7 Prozent der geschätzten Verkäufe auf die PS5. Für Xbox Series X und Xbox Series S werden rund 13 Millionen Exemplare genannt, was einem Anteil von 24,3 Prozent entspricht. Insgesamt soll GTA 6 innerhalb seiner ersten Verkaufswoche einen Bruttoumsatz von umgerechnet rund 4,29 Milliarden Euro generiert haben.

Auch bei der Spielzeit zeigen die Schätzungen enorme Werte. Fast sieben Millionen Menschen sollen bereits mehr als 50 Stunden in Leonida verbracht haben. Rund 250.000 Nutzer hätten demnach sogar die Marke von 100 Stunden überschritten.

Geschätzte Verkäufe nach einer Woche: 53 Millionen Exemplare

Anteil der PS5: 75,7 Prozent

Geschätzte Xbox-Verkäufe: 13 Millionen Exemplare

Geschätzter Bruttoumsatz: rund 4,29 Milliarden Euro

Mehr als 50 Stunden Spielzeit: fast sieben Millionen Nutzer

Mehr als 100 Stunden Spielzeit: rund 250.000 Nutzer

Die bislang letzte offizielle Größenordnung fällt niedriger aus. Take-Two Interactive bestätigte am 20. November 2026, dass GTA 6 bereits vor der Veröffentlichung 32,5 Millionen Einheiten verkauft hatte. Die weltweiten Einzelhandelsumsätze des ersten Tages bezifferte das Unternehmen auf umgerechnet etwa 3,46 Milliarden Euro.

Der Sprung in die Top 10 ist zum Greifen nah

Mit geschätzten 53 Millionen Verkäufen liegt GTA 6 in verbreiteten Bestenlisten bereits vor Größen wie The Sims, Overwatch, Call of Duty Black Ops 3 und Cyberpunk 2077. Für den Sprung in die Top 10 müsste der Rockstar-Titel als Nächstes die Größenordnung von Super Mario Bros. erreichen, das häufig mit rund 58 Millionen Verkäufen geführt wird.

Der genaue Rang hängt jedoch davon ab, welche Veröffentlichungen und Verkaufsmodelle berücksichtigt werden. Manche Übersichten fassen verschiedene Versionen von Tetris zusammen oder zählen gebündelte Konsolenspiele mit. Bei Overwatch wurden zudem häufig registrierte Nutzer statt klassischer Verkäufe gemeldet. Platz zwölf ist deshalb eine rechnerische Einordnung und kein offiziell bestätigter Branchenrang.

Ebenso lässt sich aus dem geschätzten Bruttoumsatz nicht sicher ableiten, ob GTA 6 sein vollständiges Entwicklungsbudget bereits eingespielt hat. Plattformgebühren, Handelsspannen, Marketingausgaben und weitere Kosten sind darin nicht berücksichtigt. Unabhängig davon übertrifft das Tempo bereits nach wenigen Tagen die Lebenszeitverkäufe zahlreicher großer AAA-Produktionen.

Take-Two führte die Grand-Theft-Auto-Reihe kurz vor dem Launch mit mehr als 470 Millionen ausgelieferten Einheiten. Ein aktuelles offizielles Gesamtergebnis, das GTA 6 vollständig berücksichtigt und einen verlässlichen Vergleich mit Tetris oder anderen Spielereihen ermöglicht, liegt bislang nicht vor.

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