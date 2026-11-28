Eine Fortsetzung zu Quantum Break ist auch zehn Jahre nach der Veröffentlichung nicht bestätigt. Remedy Entertainment hat sich am 23. November 2026 zu neuen Spekulationen über Quantum Break 2 geäußert und dabei klargestellt, dass die Entscheidung nicht beim finnischen Entwicklerstudio liegt.

In einem Beitrag auf X reagierte Remedy auf die Frage eines Fans, ob Quantum Break 2 bestätigt worden sei. Die Antwort dämpft unmittelbare Hoffnungen, zeigt aber zugleich, dass das anhaltende Interesse der Community beim Studio wahrgenommen wird.

Nicht soweit wir wissen. Quantum Break und sämtliche Entscheidungen über eine Fortsetzung liegen bei Microsoft. Wir freuen uns aber sehr darüber, wie viel Liebe das Spiel selbst nach all diesen Jahren noch erhält. PlayCentral Community Was hat euch in GTA 6 bisher am meisten beeindruckt? Umfrage wird geladen … Die Grafik und die riesige Spielwelt 🌴

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Microsoft entscheidet über Quantum Break 2

Remedy entwickelte Quantum Break, kann über die Zukunft der Marke jedoch nicht allein bestimmen. Wie das Studio auf seiner offiziellen Community-Seite festhält, gehört das geistige Eigentum an Quantum Break Microsoft.

Damit wäre für ein mögliches Quantum Break 2 zunächst eine Entscheidung des Xbox-Konzerns notwendig. Ob Remedy anschließend erneut als Entwickler beteiligt wäre, geht aus der aktuellen Aussage nicht hervor. Microsoft hat bislang kein neues Spiel der Reihe angekündigt.

Die Formulierung von Remedy ist deshalb nicht als versteckter Teaser zu verstehen. Das Studio bestätigt weder laufende Gespräche noch eine begonnene Entwicklung, sondern ordnet lediglich ein, wer eine Rückkehr der Marke auf den Weg bringen könnte.

Quantum Break feierte 2026 sein zehnjähriges Jubiläum

Quantum Break erschien am 5. April 2016 für Xbox One und PC. Der deutsche Xbox Store führt Remedy Entertainment als Entwickler und Xbox Game Studios als Publisher auf. Auf aktuellen Xbox-Konsolen ist das Action-Adventure über die Abwärtskompatibilität spielbar.

Besonders auffällig war die Verbindung aus Third-Person-Kämpfen, Zeitmanipulation und einer aufwendig produzierten Live-Action-Serie. Entscheidungen innerhalb der Handlung beeinflussten einzelne Szenen und Perspektiven der Serienepisoden. Shawn Ashmore übernahm dabei die Rolle des Protagonisten Jack Joyce, der nach einem fehlgeschlagenen Zeitreiseexperiment außergewöhnliche Fähigkeiten erhält.

Auch die Handlung ließ Raum für eine Fortsetzung. Mehrere offene Konflikte und eine zusätzliche Szene nach dem Abspann deuteten an, dass die Geschichte um Jack Joyce, Paul Serene und Monarch Solutions noch nicht vollständig abgeschlossen war. Zu einem zweiten Teil kam es dennoch nicht.

Quantum Break bleibt außerhalb des Remedy Connected Universe

Remedy konzentriert sein eigenes vernetztes Universum offiziell auf die Marken Alan Wake und Control. Quantum Break gehört wegen der Rechteverhältnisse nicht zu diesen beiden eigenen Franchises, auch wenn Fans in neueren Produktionen immer wieder thematische Parallelen, bekannte Gesichter und Anspielungen erkennen.

Für eine tatsächliche Rückkehr von Quantum Break müsste Microsoft die Marke reaktivieren und ein entsprechendes Projekt freigeben. Remedys aktuelle Reaktion zeigt zumindest, dass die Forderung nach Quantum Break 2 auch ein Jahrzehnt nach dem Original nicht verstummt ist.

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