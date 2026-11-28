Bei der Vipernschule müsst ihr zwei Zeitfenster auseinanderhalten: Die frühen Schwertschemata findet ihr jederzeit in Weißgarten. Vier Rüstungsschemata und das giftige Stahlschwert gehören dagegen zu Hearts of Stone und können während der Hauptquest verpasst werden. Das giftige Silberschwert nehmt ihr als fertige Waffe mit.

Die beiden Schwertschemata in Weißgarten

Die Schatzsuche beginnt bei den Burgruinen westlich des Zerstörten Dorfs: Dort findet ihr das Stahlschwertschema. Für das Silberschwert sucht ihr Kolgrims Überreste in der Gruft nördlich der Mühle. Beide Schwerter lasst ihr anschließend bei einem Waffenschmied herstellen.

Vipern-Giftausrüstung aus Hearts of Stone

Während „Sesam, öffne dich!“ führt Vimme Vivaldi euch ins Auktionshaus der Borsodis in Oxenfurt. Sprecht vor der Auktion mit Gräfin Mignole und kauft bei ihr die vier Schemata für Rüstung, Handschuhe, Hose und Stiefel. Im späteren Tresorraum liegt das Schema für das Viperngiftstahlschwert in einer Truhe. Nehmt es vor dem Verlassen des Tresors mit.

PlayCentral Community Was hat euch in GTA 6 bisher am meisten beeindruckt? Umfrage wird geladen … Die Grafik und die riesige Spielwelt 🌴

Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Das Viperngiftsilberschwert besitzt im normalen Spiel keinen regulär erhältlichen Bauplan: Helft Olgierd im Finale von Hearts of Stone und nehmt die fertige Waffe in Gaunter O’Dimms Rätselwelt aus dem Stein, bevor ihr die Welt wieder verlasst.

Schemata und Fundorte

Die beiden Hearts of Stone-Gelegenheiten sind an Questabschnitte gebunden. Kontrolliert euren Einkauf bei Mignole und die Beute im Tresor, bevor ihr jeweils weiterzieht.

Ausrüstung Erwerb Viperstahlschwert Schema in den Burgruinen bei Weißgarten. Vipersilberschwert Schema bei Kolgrims Überresten in der Gruft bei Weißgarten. Vipernrüstung, Handschuhe, Hose und Stiefel Vier Schemata bei Gräfin Mignole im Borsodi-Auktionshaus während „Sesam, öffne dich!“ kaufen. Viperngiftstahlschwert Schema im Borsodi-Tresor während derselben Quest einsammeln. Viperngiftsilberschwert Fertige Waffe in Gaunter O’Dimms Rätselwelt; kein regulär erhältliches Schema.

Materialien für die Herstellung

Schema / Ausbaustufe Benötigte Zutaten Viperngiftstahlschwert 2 × Lederstücke

2 × Dunkelstahlbarren

1 × Monsterhirn

2 × Smaragdstaub Vipernhandschuhe 2 × Leinen

2 × Gehärtetes Leder

3 × Lederbänder

2 × Draht

1 × Gegerbtes Draconidenleder Vipernhose 3 × Leinen

3 × Gehärtetes Leder

4 × Lederbänder

4 × Draht

1 × Gegerbtes Draconidenleder Vipernrüstung 4 × Leinen

4 × Gehärtetes Leder

5 × Lederbänder

4 × Draht

1 × Gegerbtes Draconidenleder Vipernstiefel 2 × Leinen

2 × Gehärtetes Leder

3 × Lederbänder

2 × Draht

1 × Gegerbtes Draconidenleder Vipersilberschwert 1 × Lederbänder

2 × Silberbarren

1 × Smaragdstaub

1 × Giftextrakt Viperstahlschwert 1 × Lederbänder

1 × Eisenbarren

1 × Smaragdstaub

1 × Giftextrakt

Die Tabelle enthält nur tatsächlich herstellbare Teile. Für das Viperngiftsilberschwert gibt es keine Herstellung: Ihr müsst die fertige Waffe im Questfinale selbst aufnehmen.

Und in New Game Plus?

Legendäre Varianten werden getrennt von den normalen Rezepten behandelt. Die Tabellen hier sind deshalb keine Zutatenliste für legendäre Ausrüstung. Vergleicht in New Game Plus stets den vollständigen Namen mit eurem Herstellungsmenü.

Weitere Witcher-3-Guides

Alle Hexerschulen · Wegweiser und Schnellreise · Zur Komplettlösungsübersicht

Öffnet in einem neuen Tab