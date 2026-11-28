Bei der Vipernschule müsst ihr zwei Zeitfenster auseinanderhalten: Die frühen Schwertschemata findet ihr jederzeit in Weißgarten. Vier Rüstungsschemata und das giftige Stahlschwert gehören dagegen zu Hearts of Stone und können während der Hauptquest verpasst werden. Das giftige Silberschwert nehmt ihr als fertige Waffe mit.
Die beiden Schwertschemata in Weißgarten
Die Schatzsuche beginnt bei den Burgruinen westlich des Zerstörten Dorfs: Dort findet ihr das Stahlschwertschema. Für das Silberschwert sucht ihr Kolgrims Überreste in der Gruft nördlich der Mühle. Beide Schwerter lasst ihr anschließend bei einem Waffenschmied herstellen.
Vipern-Giftausrüstung aus Hearts of Stone
Während „Sesam, öffne dich!“ führt Vimme Vivaldi euch ins Auktionshaus der Borsodis in Oxenfurt. Sprecht vor der Auktion mit Gräfin Mignole und kauft bei ihr die vier Schemata für Rüstung, Handschuhe, Hose und Stiefel. Im späteren Tresorraum liegt das Schema für das Viperngiftstahlschwert in einer Truhe. Nehmt es vor dem Verlassen des Tresors mit.
Das Viperngiftsilberschwert besitzt im normalen Spiel keinen regulär erhältlichen Bauplan: Helft Olgierd im Finale von Hearts of Stone und nehmt die fertige Waffe in Gaunter O’Dimms Rätselwelt aus dem Stein, bevor ihr die Welt wieder verlasst.
Schemata und Fundorte
Die beiden Hearts of Stone-Gelegenheiten sind an Questabschnitte gebunden. Kontrolliert euren Einkauf bei Mignole und die Beute im Tresor, bevor ihr jeweils weiterzieht.
|Ausrüstung
|Erwerb
|Viperstahlschwert
|Schema in den Burgruinen bei Weißgarten.
|Vipersilberschwert
|Schema bei Kolgrims Überresten in der Gruft bei Weißgarten.
|Vipernrüstung, Handschuhe, Hose und Stiefel
|Vier Schemata bei Gräfin Mignole im Borsodi-Auktionshaus während „Sesam, öffne dich!“ kaufen.
|Viperngiftstahlschwert
|Schema im Borsodi-Tresor während derselben Quest einsammeln.
|Viperngiftsilberschwert
|Fertige Waffe in Gaunter O’Dimms Rätselwelt; kein regulär erhältliches Schema.
Materialien für die Herstellung
|Schema / Ausbaustufe
|Benötigte Zutaten
|Viperngiftstahlschwert
|2 × Lederstücke
2 × Dunkelstahlbarren
1 × Monsterhirn
2 × Smaragdstaub
|Vipernhandschuhe
|2 × Leinen
2 × Gehärtetes Leder
3 × Lederbänder
2 × Draht
1 × Gegerbtes Draconidenleder
|Vipernhose
|3 × Leinen
3 × Gehärtetes Leder
4 × Lederbänder
4 × Draht
1 × Gegerbtes Draconidenleder
|Vipernrüstung
|4 × Leinen
4 × Gehärtetes Leder
5 × Lederbänder
4 × Draht
1 × Gegerbtes Draconidenleder
|Vipernstiefel
|2 × Leinen
2 × Gehärtetes Leder
3 × Lederbänder
2 × Draht
1 × Gegerbtes Draconidenleder
|Vipersilberschwert
|1 × Lederbänder
2 × Silberbarren
1 × Smaragdstaub
1 × Giftextrakt
|Viperstahlschwert
|1 × Lederbänder
1 × Eisenbarren
1 × Smaragdstaub
1 × Giftextrakt
Die Tabelle enthält nur tatsächlich herstellbare Teile. Für das Viperngiftsilberschwert gibt es keine Herstellung: Ihr müsst die fertige Waffe im Questfinale selbst aufnehmen.
Und in New Game Plus?
Legendäre Varianten werden getrennt von den normalen Rezepten behandelt. Die Tabellen hier sind deshalb keine Zutatenliste für legendäre Ausrüstung. Vergleicht in New Game Plus stets den vollständigen Namen mit eurem Herstellungsmenü.
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