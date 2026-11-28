Die sechs Mantikorschemata bilden eine Schatzsuche durch Toussaint. Zwei Pläne, die in der bisherigen Tabelle fehlten, liegen in den Ruinen des Bastoy-Gefängnisses und in einer Höhle bei der Trastamara-Jagdhütte. Eine frühere Mantikorstufe müsst ihr für diese Ausrüstung nicht herstellen.

Die Spur von Merten in Toussaint

Sprecht mit Lazare Lafargue in Beauclair, um die Großmeister-Schatzsuche zu beginnen. Das Stahlschwertschema findet ihr in einer Turmzelle der Bastoy-Gefängnisruinen zusammen mit dem Tagebuch eines Gefangenen. Die Spur führt weiter zu Majorans verlassenem Tempel: Dort liegen Hose und Stiefel gemeinsam in einer kleinen Truhe.

Notizen lesen und unterirdische Räume suchen

Im See nordöstlich des Basane-Hofs liegt das Handschuhschema bei Mertens letztem Brief. Für das Silberschwert folgt ihr den Prüfungen in der Höhle westlich von Beauclair bis zum Fund am Ende. Das Rüstungsschema steckt auf der Rückseite von Mertens Gebet in einer Höhle nördlich der Trastamara-Jagdhütte. Nutzt die Hexersinne für die Schriftstücke und sucht bei den Höhlen den tatsächlichen Eingang.

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Schemata und Fundorte

Die Richtungsangaben helfen bei der Anreise ab dem nächsten Wegweiser. Entfernungen sind gerundete Luftlinien. Liegt ein Ziel in einer Höhle oder Ruine, nutzt die Zugangshinweise oben und verfolgt die passende Schatzsuche im Questmenü.

Schema / Ausbaustufe Fundort und Anreise Mantikorhandschuhe Toussaint: Ca. 200 m nordöstlich von „Basane-Hof“

Fundort auf der Karte Mantikorhose Toussaint: Ca. 100 m nordwestlich von „Denkmal des Propheten Majoran“

Fundort auf der Karte Mantikorrüstung Auf der Rückseite von Mertens Gebet in der Höhle nördlich der Trastamara-Jagdhütte, Toussaint. Mantikorsilberschwert Toussaint: Ca. 100 m südwestlich von „Palastgärten“

Fundort auf der Karte Mantikorstahlschwert In der Turmzelle der Bastoy-Gefängnisruinen, Toussaint; zusammen mit dem Tagebuch des Gefangenen. Mantikorstiefel Toussaint: Ca. 100 m nordwestlich von „Denkmal des Propheten Majoran“

Fundort auf der Karte

Alle sechs Mantikorschemata gehören zu Blood and Wine. Lazare Lafargue in Beauclair fertigt die Ausrüstung direkt aus diesen Plänen und den Zutaten unten; ein bereits gefertigtes Mantikorteil aus einer niedrigeren Stufe ist nicht nötig.

Materialien für die Herstellung

Schema / Ausbaustufe Benötigte Zutaten Mantikorhandschuhe 1 × Gegerbtes Draconidenleder

1 × Meteoritensilberplatte

1 × Monsterhaar

1 × Monsterblut Mantikorhose 1 × Gegerbtes Draconidenleder

1 × Dimeritiumbarren

1 × Monsterklaue

2 × Monsterblut Mantikorrüstung 2 × Gegerbtes Draconidenleder

2 × Dimeritiumplatte

2 × Monsterohr

2 × Monsterauge Mantikorsilberschwert 2 × Lederstücke

2 × Dimeritiumbarren

1 × Rubin

1 × Monsterhirn Mantikorstahlschwert 2 × Lederstücke

2 × Dimeritiumbarren

1 × Rubinstaub

1 × Monsterspeichel Mantikorstiefel 1 × Gegerbtes Draconidenleder

1 × Dimeritiumplatte

4 × Monsterklaue

2 × Monsterblut

Steht in der Zutatenliste ein bereits gefertigtes Ausrüstungsteil, braucht ihr genau diese Vorstufe zusätzlich zu den Materialien. Vergleicht den vollständigen Namen und prüft beim Handwerker, ob er die gewünschte Stufe herstellen kann.

Und in New Game Plus?

Legendäre Varianten werden getrennt von den normalen Rezepten behandelt. Die Tabellen hier sind deshalb keine Zutatenliste für legendäre Ausrüstung. Vergleicht in New Game Plus stets den vollständigen Namen mit eurem Herstellungsmenü.

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