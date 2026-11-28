Vier Katzen-Rüstungsschemata erhaltet ihr gemeinsam bei Kiyan unter der Tempelinsel. Die Schwerter und die Armbrust liegen an drei weiteren Orten; die Verbesserungen verteilen sich auf Velen, Skellige und Toussaint. Hier findet ihr die Route und die Zutaten für jede Stufe.

Die ersten Katzen-Schemata in Velen und Novigrad

Beginnt auf der Tempelinsel in Novigrad. Unterhalb der Häuser führt ein schmaler Weg am Felsen entlang zu einem verborgenen Höhleneingang. Mit dem Auge von Nehaleni, das ihr in Keira Metz’ Questreihe erhaltet, entfernt ihr die Illusion. Im Labor besiegt ihr Kiyan und nehmt ihm Rüstung, Handschuhe, Hose und Stiefel als vier Schemata ab.

Für das Stahlschwert durchsucht ihr den Keller von Burg Drahim. Das Silberschwert liegt hinter einer mit Aard zerstörbaren Wand in Est Tayiar. Das Armbrustschema findet ihr in einem Schiffswrack westlich von Novigrad.

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Großmeister-Katzenschule in Toussaint

Sprecht in Beauclair mit Lazare Lafargue, um die Großmeister-Schatzsuche zu verfolgen. Auf dem Anwesen Villa Vedette gelangt ihr über das Gerüst an der Mauer hinein; das Rüstungsschema liegt hinter einem Bild. In den Ruinen des Arthach-Palasts findet ihr Hose und Stiefel bei der Signalfeuerstelle. Die Nebelgruben enthalten Handschuhe sowie beide Schwertschemata in einem weiteren Bündel.

Schemata und Fundorte

Die Richtungsangaben helfen bei der Anreise ab dem nächsten Wegweiser. Entfernungen sind gerundete Luftlinien. Liegt ein Ziel in einer Höhle oder Ruine, nutzt die Zugangshinweise oben und verfolgt die passende Schatzsuche im Questmenü.

Die vier Grundschemata der Rüstung kommen gemeinsam von Kiyan. Für Großmeisterstücke benötigt ihr Blood and Wine und Lazare Lafargue in Beauclair. Die Rezeptliste darunter zeigt, welche gefertigte Vorstufe ihr für das jeweils nächste Teil aufheben müsst.

Materialien für die Herstellung

Schema / Ausbaustufe Benötigte Zutaten Großmeister-Katzenhandschuhe 1 × Meisterlich gefertigte Katzenhandschuhe

1 × Angereicherte Schleimlinghaut

1 × Angereicherter Dimeritiumbarren

2 × Monsterknochen

1 × Pulverisiertes Monstergewebe Großmeister-Katzenhose 1 × Meisterlich gefertigte Katzenhose

1 × Angereicherte Schleimlinghaut

1 × Angereicherte Dimeritiumplatte

2 × Monsterzunge

2 × Monsterblut Großmeister-Katzenrüstung 1 × Meisterlich gefertigte Katzenrüstung

2 × Angereicherte Schleimlinghaut

2 × Angereicherte Dimeritiumplatte

2 × Monsterleber

2 × Monsterherz Großmeister-Katzensilberschwert 1 × Meisterlich gefertigtes Katzensilberschwert

2 × Lederstücke

2 × Angereicherter Dimeritiumbarren

1 × Saphir

1 × Monsterzahn Großmeister-Katzenstahlschwert 1 × Meisterlich gefertigtes Katzenstahlschwert

2 × Lederstücke

2 × Angereicherter Dimeritiumbarren

1 × Saphir

1 × Monsterblut Großmeister-Katzenstiefel 1 × Meisterlich gefertigte Katzenstiefel

1 × Angereicherte Schleimlinghaut

1 × Angereicherte Dimeritiumplatte

2 × Monsterknochen

4 × Monsterklaue Katzenarmbrust 2 × Gehärtetes Holz

1 × Monsterknochen

1 × Monsterhaar

1 × Wachs

1 × Dunkeleisenerz Katzenhandschuhe 2 × Leder

1 × Dunkeleisenerz

2 × Nägel

1 × Gehärtetes Holz

2 × Monsterzahn Katzenhose 2 × Seide

1 × Leder

1 × Gehärtetes Holz

4 × Lederstücke

1 × Monsterhirn Katzenrüstung 1 × Hemd

2 × Gehärtetes Leder

2 × Dunkelstahlplatte

2 × Gehärtetes Holz

1 × Pulverisiertes Monstergewebe Katzensilberschwert 2 × Lederbänder

2 × Silberbarren

1 × Rubinstaub

1 × Monsterauge Katzenstahlschwert 1 × Lederbänder

4 × Eisenbarren

1 × Rubinstaub

1 × Monsterspeichel Katzenstiefel 2 × Gehärtetes Leder

1 × Dunkeleisenerz

2 × Lederbänder

1 × Gehärtetes Holz

2 × Monsterauge Meisterlich gefertigte Katzenhandschuhe 1 × Überlegene Katzenhandschuhe

1 × Gehärtetes Leder

1 × Dunkelstahlbarren

4 × Lederbänder

4 × Monsterklaue Meisterlich gefertigte Katzenhose 1 × Überlegene Katzenhose

2 × Seide

1 × Dunkelstahlbarren

2 × Gehärtetes Holz

1 × Monsterherz Meisterlich gefertigte Katzenrüstung 1 × Überlegene Katzenrüstung

3 × Gegerbtes Draconidenleder

2 × Dimeritiumplatte

2 × Monsterzunge

1 × Monsterhaut Meisterlich gefertigte Katzenstiefel 1 × Überlegene Katzenstiefel

2 × Gehärtetes Leder

1 × Dunkelstahlbarren

2 × Lederbänder

1 × Monsterknochen Meisterlich gefertigtes Katzensilberschwert 1 × Überlegenes Katzensilberschwert

2 × Leder

2 × Dimeritiumbarren

1 × Makelloser Rubin

1 × Pulverisiertes Monstergewebe Meisterlich gefertigtes Katzenstahlschwert 1 × Überlegenes Katzenstahlschwert

2 × Lederstücke

2 × Dimeritiumbarren

1 × Makelloser Rubin

1 × Monsterknochen Verbesserte Katzenhandschuhe 1 × Katzenhandschuhe

2 × Leder

1 × Dunkeleisenerz

2 × Nägel

1 × Gehärtetes Holz

2 × Monsterzahn Verbesserte Katzenhose 1 × Katzenhose

2 × Seide

1 × Leder

1 × Gehärtetes Holz

4 × Lederstücke

1 × Monsterhirn Verbesserte Katzenrüstung 1 × Katzenrüstung

4 × Gehärtetes Leder

2 × Dunkelstahlplatte

2 × Mondscherben

2 × Monsterblut Verbesserte Katzenstiefel 1 × Katzenstiefel

2 × Gehärtetes Leder

1 × Dunkeleisenerz

2 × Lederbänder

1 × Gehärtetes Holz

2 × Monsterauge Verbessertes Katzensilberschwert 1 × Katzensilberschwert

1 × Lederstücke

2 × Meteoritensilberbarren

1 × Rubinstaub

1 × Monsterhaar Verbessertes Katzenstahlschwert 1 × Katzenstahlschwert

2 × Lederbänder

2 × Dunkelstahlbarren

1 × Rubinstaub

1 × Monsterklaue Überlegene Katzenhandschuhe 1 × Verbesserte Katzenhandschuhe

1 × Gehärtetes Leder

1 × Dunkelstahlbarren

4 × Lederbänder

4 × Monsterklaue Überlegene Katzenhose 1 × Verbesserte Katzenhose

2 × Seide

1 × Dunkelstahlbarren

2 × Gehärtetes Holz

1 × Monsterherz Überlegene Katzenrüstung 1 × Verbesserte Katzenrüstung

2 × Gegerbtes Draconidenleder

2 × Dimeritiumplatte

3 × Quecksilberlösung

4 × Monsterhaar Überlegene Katzenstiefel 1 × Verbesserte Katzenstiefel

2 × Gehärtetes Leder

1 × Dunkelstahlbarren

2 × Lederbänder

1 × Monsterknochen Überlegenes Katzensilberschwert 1 × Verbessertes Katzensilberschwert

1 × Lederstücke

1 × Dimeritiumbarren

1 × Rubin

1 × Monsterherz Überlegenes Katzenstahlschwert 1 × Verbessertes Katzenstahlschwert

1 × Lederstücke

3 × Dunkelstahlbarren

1 × Rubin

1 × Monsterzahn

Steht in der Zutatenliste ein bereits gefertigtes Ausrüstungsteil, braucht ihr genau diese Vorstufe zusätzlich zu den Materialien. Vergleicht den vollständigen Namen und prüft beim Handwerker, ob er die gewünschte Stufe herstellen kann.

Und in New Game Plus?

Legendäre Varianten werden getrennt von den normalen Rezepten behandelt. Die Tabellen hier sind deshalb keine Zutatenliste für legendäre Ausrüstung. Vergleicht in New Game Plus stets den vollständigen Namen mit eurem Herstellungsmenü.

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