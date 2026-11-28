Vier Katzen-Rüstungsschemata erhaltet ihr gemeinsam bei Kiyan unter der Tempelinsel. Die Schwerter und die Armbrust liegen an drei weiteren Orten; die Verbesserungen verteilen sich auf Velen, Skellige und Toussaint. Hier findet ihr die Route und die Zutaten für jede Stufe.
Die ersten Katzen-Schemata in Velen und Novigrad
Beginnt auf der Tempelinsel in Novigrad. Unterhalb der Häuser führt ein schmaler Weg am Felsen entlang zu einem verborgenen Höhleneingang. Mit dem Auge von Nehaleni, das ihr in Keira Metz’ Questreihe erhaltet, entfernt ihr die Illusion. Im Labor besiegt ihr Kiyan und nehmt ihm Rüstung, Handschuhe, Hose und Stiefel als vier Schemata ab.
Für das Stahlschwert durchsucht ihr den Keller von Burg Drahim. Das Silberschwert liegt hinter einer mit Aard zerstörbaren Wand in Est Tayiar. Das Armbrustschema findet ihr in einem Schiffswrack westlich von Novigrad.
Großmeister-Katzenschule in Toussaint
Sprecht in Beauclair mit Lazare Lafargue, um die Großmeister-Schatzsuche zu verfolgen. Auf dem Anwesen Villa Vedette gelangt ihr über das Gerüst an der Mauer hinein; das Rüstungsschema liegt hinter einem Bild. In den Ruinen des Arthach-Palasts findet ihr Hose und Stiefel bei der Signalfeuerstelle. Die Nebelgruben enthalten Handschuhe sowie beide Schwertschemata in einem weiteren Bündel.
Schemata und Fundorte
Die Richtungsangaben helfen bei der Anreise ab dem nächsten Wegweiser. Entfernungen sind gerundete Luftlinien. Liegt ein Ziel in einer Höhle oder Ruine, nutzt die Zugangshinweise oben und verfolgt die passende Schatzsuche im Questmenü.
|Schema / Ausbaustufe
|Fundort und Anreise
|Großmeister-Katzenhandschuhe
|Toussaint: Ca. 150 m südöstlich von „Ruinen des Arthach-Palasts“
Fundort auf der Karte
|Großmeister-Katzenhose
|Toussaint: Ca. 150 m nordwestlich von „Ruinen des Arthach-Palasts“
Fundort auf der Karte
|Großmeister-Katzenrüstung
|Toussaint: Ca. 200 m östlich von „Ruinen des Arthach-Palasts“
Fundort auf der Karte
|Großmeister-Katzensilberschwert
|Toussaint: Ca. 150 m südöstlich von „Ruinen des Arthach-Palasts“
Fundort auf der Karte
|Großmeister-Katzenstahlschwert
|Toussaint: Ca. 150 m südöstlich von „Ruinen des Arthach-Palasts“
Fundort auf der Karte
|Großmeister-Katzenstiefel
|Toussaint: Ca. 150 m nordwestlich von „Ruinen des Arthach-Palasts“
Fundort auf der Karte
|Katzenarmbrust
|Velen und Novigrad: Ca. 200 m südwestlich von „Leuchtturm“
Fundort auf der Karte
|Katzenhandschuhe
|Kiyans Leichnam im Labor unter der Tempelinsel, Novigrad. Zugang über den Felsenpfad und die Illusion am Höhleneingang.
|Katzenhose
|Kiyans Leichnam im Labor unter der Tempelinsel, Novigrad. Zugang über den Felsenpfad und die Illusion am Höhleneingang.
|Katzenrüstung
|Kiyans Leichnam im Labor unter der Tempelinsel, Novigrad. Zugang über den Felsenpfad und die Illusion am Höhleneingang.
|Katzensilberschwert
|Velen und Novigrad: Ca. 50 m östlich von „Est Tayiar“
Fundort auf der Karte
|Katzenstahlschwert
|Velen und Novigrad: Beim Wegweiser „Burg Drahim“
Fundort auf der Karte
|Katzenstiefel
|Kiyans Leichnam im Labor unter der Tempelinsel, Novigrad. Zugang über den Felsenpfad und die Illusion am Höhleneingang.
|Meisterlich gefertigte Katzenhandschuhe
|Skellige: Ca. 50 m südwestlich von „Trottheim“
Fundort auf der Karte
|Meisterlich gefertigte Katzenhose
|Skellige: Ca. 50 m südwestlich von „Trottheim“
Fundort auf der Karte
|Meisterlich gefertigte Katzenrüstung
|Skellige: Ca. 50 m südwestlich von „Trottheim“
Fundort auf der Karte
|Meisterlich gefertigte Katzenstiefel
|Skellige: Ca. 50 m südwestlich von „Trottheim“
Fundort auf der Karte
|Meisterlich gefertigtes Katzensilberschwert
|Skellige: Ca. 150 m östlich von „Harviken“
Fundort auf der Karte
|Meisterlich gefertigtes Katzenstahlschwert
|Skellige: Beim Wegweiser „Kaer Gelen“
Fundort auf der Karte
|Verbesserte Katzenhandschuhe
|Velen und Novigrad: Ca. 100 m südlich von „Steinbruch der Alten“
Fundort auf der Karte
|Verbesserte Katzenhose
|Velen und Novigrad: Ca. 100 m nordöstlich von „Westtor“
Fundort auf der Karte
|Verbesserte Katzenrüstung
|Velen und Novigrad: Ca. 50 m östlich von „Aeramas' verlassenes Anwesen“
Fundort auf der Karte
|Verbesserte Katzenstiefel
|Velen und Novigrad: Ca. 200 m südlich von „Grotte“
Fundort auf der Karte
|Verbessertes Katzensilberschwert
|Velen und Novigrad: Ca. 50 m südwestlich von „Oxenfurter Tor“
Fundort auf der Karte
|Verbessertes Katzenstahlschwert
|Velen und Novigrad: Ca. 100 m nordöstlich von „Rücker-Anwesen“
Fundort auf der Karte
|Überlegene Katzenhandschuhe
|Velen und Novigrad: Ca. 300 m südwestlich von „Drachentötergrotte“
Fundort auf der Karte
|Überlegene Katzenhose
|Velen und Novigrad: Ca. 300 m südwestlich von „Drachentötergrotte“
Fundort auf der Karte
|Überlegene Katzenrüstung
|Velen und Novigrad: Ca. 300 m südwestlich von „Drachentötergrotte“
Fundort auf der Karte
|Überlegene Katzenstiefel
|Velen und Novigrad: Ca. 300 m südwestlich von „Drachentötergrotte“
Fundort auf der Karte
|Überlegenes Katzensilberschwert
|Velen und Novigrad: Ca. 150 m östlich von „Ursten“
Fundort auf der Karte
|Überlegenes Katzenstahlschwert
|Velen und Novigrad: Ca. 100 m nordwestlich von „Höhle“
Fundort auf der Karte
Die vier Grundschemata der Rüstung kommen gemeinsam von Kiyan. Für Großmeisterstücke benötigt ihr Blood and Wine und Lazare Lafargue in Beauclair. Die Rezeptliste darunter zeigt, welche gefertigte Vorstufe ihr für das jeweils nächste Teil aufheben müsst.
Materialien für die Herstellung
|Schema / Ausbaustufe
|Benötigte Zutaten
|Großmeister-Katzenhandschuhe
|1 × Meisterlich gefertigte Katzenhandschuhe
1 × Angereicherte Schleimlinghaut
1 × Angereicherter Dimeritiumbarren
2 × Monsterknochen
1 × Pulverisiertes Monstergewebe
|Großmeister-Katzenhose
|1 × Meisterlich gefertigte Katzenhose
1 × Angereicherte Schleimlinghaut
1 × Angereicherte Dimeritiumplatte
2 × Monsterzunge
2 × Monsterblut
|Großmeister-Katzenrüstung
|1 × Meisterlich gefertigte Katzenrüstung
2 × Angereicherte Schleimlinghaut
2 × Angereicherte Dimeritiumplatte
2 × Monsterleber
2 × Monsterherz
|Großmeister-Katzensilberschwert
|1 × Meisterlich gefertigtes Katzensilberschwert
2 × Lederstücke
2 × Angereicherter Dimeritiumbarren
1 × Saphir
1 × Monsterzahn
|Großmeister-Katzenstahlschwert
|1 × Meisterlich gefertigtes Katzenstahlschwert
2 × Lederstücke
2 × Angereicherter Dimeritiumbarren
1 × Saphir
1 × Monsterblut
|Großmeister-Katzenstiefel
|1 × Meisterlich gefertigte Katzenstiefel
1 × Angereicherte Schleimlinghaut
1 × Angereicherte Dimeritiumplatte
2 × Monsterknochen
4 × Monsterklaue
|Katzenarmbrust
|2 × Gehärtetes Holz
1 × Monsterknochen
1 × Monsterhaar
1 × Wachs
1 × Dunkeleisenerz
|Katzenhandschuhe
|2 × Leder
1 × Dunkeleisenerz
2 × Nägel
1 × Gehärtetes Holz
2 × Monsterzahn
|Katzenhose
|2 × Seide
1 × Leder
1 × Gehärtetes Holz
4 × Lederstücke
1 × Monsterhirn
|Katzenrüstung
|1 × Hemd
2 × Gehärtetes Leder
2 × Dunkelstahlplatte
2 × Gehärtetes Holz
1 × Pulverisiertes Monstergewebe
|Katzensilberschwert
|2 × Lederbänder
2 × Silberbarren
1 × Rubinstaub
1 × Monsterauge
|Katzenstahlschwert
|1 × Lederbänder
4 × Eisenbarren
1 × Rubinstaub
1 × Monsterspeichel
|Katzenstiefel
|2 × Gehärtetes Leder
1 × Dunkeleisenerz
2 × Lederbänder
1 × Gehärtetes Holz
2 × Monsterauge
|Meisterlich gefertigte Katzenhandschuhe
|1 × Überlegene Katzenhandschuhe
1 × Gehärtetes Leder
1 × Dunkelstahlbarren
4 × Lederbänder
4 × Monsterklaue
|Meisterlich gefertigte Katzenhose
|1 × Überlegene Katzenhose
2 × Seide
1 × Dunkelstahlbarren
2 × Gehärtetes Holz
1 × Monsterherz
|Meisterlich gefertigte Katzenrüstung
|1 × Überlegene Katzenrüstung
3 × Gegerbtes Draconidenleder
2 × Dimeritiumplatte
2 × Monsterzunge
1 × Monsterhaut
|Meisterlich gefertigte Katzenstiefel
|1 × Überlegene Katzenstiefel
2 × Gehärtetes Leder
1 × Dunkelstahlbarren
2 × Lederbänder
1 × Monsterknochen
|Meisterlich gefertigtes Katzensilberschwert
|1 × Überlegenes Katzensilberschwert
2 × Leder
2 × Dimeritiumbarren
1 × Makelloser Rubin
1 × Pulverisiertes Monstergewebe
|Meisterlich gefertigtes Katzenstahlschwert
|1 × Überlegenes Katzenstahlschwert
2 × Lederstücke
2 × Dimeritiumbarren
1 × Makelloser Rubin
1 × Monsterknochen
|Verbesserte Katzenhandschuhe
|1 × Katzenhandschuhe
2 × Leder
1 × Dunkeleisenerz
2 × Nägel
1 × Gehärtetes Holz
2 × Monsterzahn
|Verbesserte Katzenhose
|1 × Katzenhose
2 × Seide
1 × Leder
1 × Gehärtetes Holz
4 × Lederstücke
1 × Monsterhirn
|Verbesserte Katzenrüstung
|1 × Katzenrüstung
4 × Gehärtetes Leder
2 × Dunkelstahlplatte
2 × Mondscherben
2 × Monsterblut
|Verbesserte Katzenstiefel
|1 × Katzenstiefel
2 × Gehärtetes Leder
1 × Dunkeleisenerz
2 × Lederbänder
1 × Gehärtetes Holz
2 × Monsterauge
|Verbessertes Katzensilberschwert
|1 × Katzensilberschwert
1 × Lederstücke
2 × Meteoritensilberbarren
1 × Rubinstaub
1 × Monsterhaar
|Verbessertes Katzenstahlschwert
|1 × Katzenstahlschwert
2 × Lederbänder
2 × Dunkelstahlbarren
1 × Rubinstaub
1 × Monsterklaue
|Überlegene Katzenhandschuhe
|1 × Verbesserte Katzenhandschuhe
1 × Gehärtetes Leder
1 × Dunkelstahlbarren
4 × Lederbänder
4 × Monsterklaue
|Überlegene Katzenhose
|1 × Verbesserte Katzenhose
2 × Seide
1 × Dunkelstahlbarren
2 × Gehärtetes Holz
1 × Monsterherz
|Überlegene Katzenrüstung
|1 × Verbesserte Katzenrüstung
2 × Gegerbtes Draconidenleder
2 × Dimeritiumplatte
3 × Quecksilberlösung
4 × Monsterhaar
|Überlegene Katzenstiefel
|1 × Verbesserte Katzenstiefel
2 × Gehärtetes Leder
1 × Dunkelstahlbarren
2 × Lederbänder
1 × Monsterknochen
|Überlegenes Katzensilberschwert
|1 × Verbessertes Katzensilberschwert
1 × Lederstücke
1 × Dimeritiumbarren
1 × Rubin
1 × Monsterherz
|Überlegenes Katzenstahlschwert
|1 × Verbessertes Katzenstahlschwert
1 × Lederstücke
3 × Dunkelstahlbarren
1 × Rubin
1 × Monsterzahn
Steht in der Zutatenliste ein bereits gefertigtes Ausrüstungsteil, braucht ihr genau diese Vorstufe zusätzlich zu den Materialien. Vergleicht den vollständigen Namen und prüft beim Handwerker, ob er die gewünschte Stufe herstellen kann.
Und in New Game Plus?
Legendäre Varianten werden getrennt von den normalen Rezepten behandelt. Die Tabellen hier sind deshalb keine Zutatenliste für legendäre Ausrüstung. Vergleicht in New Game Plus stets den vollständigen Namen mit eurem Herstellungsmenü.
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