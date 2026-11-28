Team Cherry schickt Hornet schon bald auf eine neue Reise: Die erste große Erweiterung für Hollow Knight: Silksong erscheint am 11. Dezember 2026. Sea of Sorrow wird kostenlos für alle Besitzer des Hauptspiels veröffentlicht.

Den Termin bestätigte das australische Studio am 27. November 2026 im Rahmen der Präsentation Cherry Time und in einem offiziellen Blogbeitrag. Eine konkrete Uhrzeit für die Veröffentlichung wurde bislang nicht genannt.

Sea of Sorrow erweitert das Metroidvania um ein umfangreiches Abenteuer auf und unter den vergessenen Meeren von Pharloom. Dabei bereist Hornet Inseln, befestigte Anlagen und tiefe Höhlensysteme unter der Wasseroberfläche.

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Sea of Sorrow bringt neue Gebiete und Bosse

Team Cherry verspricht neue Charaktere, zusätzliche Schauplätze und mehrere große Bosskämpfe. Auch Komponist Christopher Larkin kehrt zurück und steuert weitere Musikstücke für die maritime Erweiterung bei.

Der offizielle Launch-Trailer zeigt einige der Gefahren, die Hornet auf ihrer Reise erwarten. Dazu gehören fliegende Kreaturen und ein muschelartiges Monster, das die Protagonistin auf Beinen verfolgt. Die Gestaltung kombiniert klassische Unterwasserwelten mit Piratenfestungen, Schiffen und gefährlichen Plattformpassagen.

Hornet wird unter anderem aus einer Kanone geschossen und muss sich anschließend an den Netzen eines Schiffes festhalten. Weitere Szenen zeigen rasante Kämpfe auf See sowie Erkundungsabschnitte in Höhlen und Ruinen. Am Ende des Videos ist außerdem eine kurze Angelszene zu sehen, die auf ein neues Minispiel hindeutet.

Bereits bei der ursprünglichen Ankündigung im Dezember 2025 hatte Team Cherry neue Gebiete, Bosse und Werkzeuge in Aussicht gestellt. Damals wurde Sea of Sorrow lediglich für das Jahr 2026 angekündigt. Nun liegt mit dem 11. Dezember 2026 ein fester Veröffentlichungstermin vor.

Kostenloser Nachschub für das erfolgreiche Metroidvania

Hollow Knight: Silksong erschien am 4. September 2025, mehr als sechs Jahre nach der offiziellen Vorstellung des Nachfolgers. Im Gegensatz zum ersten Hollow Knight übernimmt Hornet die Hauptrolle und setzt im Kampf sowie bei der Erkundung auf deutlich schnellere und akrobatischere Bewegungen.

Zu ihren Fähigkeiten gehören die Clawline als Greifhaken und der Drifter’s Cloak, mit dem sie auf Luftströmungen nach oben schweben kann. Seide dient als zentrale Ressource, die sowohl für die Heilung als auch für besondere Seidenfähigkeiten benötigt wird. Sea of Sorrow dürfte diese Systeme mit weiteren Werkzeugen und Herausforderungen ausbauen.

Der lange erwartete Nachfolger entwickelte sich direkt nach der Veröffentlichung zu einem großen Erfolg. Laut Team Cherry wurden bis Dezember 2025 mehr als sieben Millionen Exemplare verkauft. Hinzu kamen Millionen weitere Nutzer über den Xbox Game Pass. Bei den Game Awards 2025 erhielt Silksong fünf Nominierungen, darunter eine als Spiel des Jahres.

Hollow Knight: Silksong ist für PC, Mac, Linux, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Sea of Sorrow soll am 11. Dezember 2026 kostenlos für alle Besitzer des Spiels erscheinen.

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