Die erste Greifenausrüstung sammelt ihr an drei Orten in Velen: vier Rüstungsschemata im Grab des Hexers Georg und je ein Schwertschema in einer Burgruine und beim Leuchtturm. Für spätere Stufen führen euch Schatzkarten und die Quest nach Toussaint.
Grundausrüstung: Grab, Burgruine und Leuchtturm
Im Grab des Hexers Georg liegen Rüstung, Handschuhe, Hose und Stiefel zusammen. Lest Georgs Aufzeichnungen, um Hinweise auf die beiden Schwerter zu erhalten. Das Stahlschwert sucht ihr in der Burg des Herrn, das Silberschwert bei den Leuchtturmruinen. Die markierten Ruinen sind verschiedene Fundorte; ein einzelner Truhenfund vervollständigt das Set nicht.
Großmeister-Greifenschule: Portal auf Mont Crane
In Blood and Wine beginnt ihr bei Lazare Lafargue in Beauclair. In den Ruinen von Fort Ussar liegen Stahlschwert, Handschuhe und Stiefel beisammen. Die übrigen drei Schemata erwarten euch bei Mont Crane: Entfernt die Illusionswand mit dem Auge von Nehaleni, setzt den Kristall in die Portalvorrichtung ein und aktiviert ihn mit Aard. Hinter dem Portal und dem Golem findet ihr Rüstung, Hose und Silberschwert.
Schemata und Fundorte
Die Richtungsangaben helfen bei der Anreise ab dem nächsten Wegweiser. Entfernungen sind gerundete Luftlinien. Liegt ein Ziel in einer Höhle oder Ruine, nutzt die Zugangshinweise oben und verfolgt die passende Schatzsuche im Questmenü.
|Schema / Ausbaustufe
|Fundort und Anreise
|Greifenhandschuhe
|Velen und Novigrad: Ca. 50 m östlich von „Drachentötergrotte“
Fundort auf der Karte
|Greifenhose
|Velen und Novigrad: Ca. 50 m östlich von „Drachentötergrotte“
Fundort auf der Karte
|Greifenrüstung
|Velen und Novigrad: Ca. 50 m östlich von „Drachentötergrotte“
Fundort auf der Karte
|Greifensilberschwert
|Velen und Novigrad: Beim Wegweiser „Lornruk“
Fundort auf der Karte
|Greifenstahlschwert
|Velen und Novigrad: Beim Wegweiser „Hindwacht“
Fundort auf der Karte
|Greifenstiefel
|Velen und Novigrad: Ca. 50 m östlich von „Drachentötergrotte“
Fundort auf der Karte
|Großmeister-Greifenhandschuhe
|Toussaint: Ca. 50 m südöstlich von „Ruinen von Fort Ussar“
Fundort auf der Karte
|Großmeister-Greifenhose
|Toussaint: Ca. 250 m östlich von „Basane-Hof“
Fundort auf der Karte
|Großmeister-Greifenrüstung
|Toussaint: Ca. 250 m östlich von „Basane-Hof“
Fundort auf der Karte
|Großmeister-Greifensilberschwert
|Toussaint: Ca. 250 m östlich von „Basane-Hof“
Fundort auf der Karte
|Großmeister-Greifenstahlschwert
|Toussaint: Ca. 50 m südöstlich von „Ruinen von Fort Ussar“
Fundort auf der Karte
|Großmeister-Greifenstiefel
|Toussaint: Ca. 50 m südöstlich von „Ruinen von Fort Ussar“
Fundort auf der Karte
|Meisterlich gefertigte Greifenhandschuhe
|Skellige: Ca. 250 m südöstlich von „Walfriedhof“
Fundort auf der Karte
|Meisterlich gefertigte Greifenhose
|Skellige: Ca. 250 m südöstlich von „Walfriedhof“
Fundort auf der Karte
|Meisterlich gefertigte Greifenrüstung
|Skellige: Ca. 250 m südöstlich von „Walfriedhof“
Fundort auf der Karte
|Meisterlich gefertigte Greifenstiefel
|Skellige: Ca. 250 m südöstlich von „Walfriedhof“
Fundort auf der Karte
|Meisterlich gefertigtes Greifensilberschwert
|Skellige: Ca. 150 m östlich von „Fornhala“
Fundort auf der Karte
|Meisterlich gefertigtes Greifenstahlschwert
|Skellige: Ca. 50 m östlich von „Boxholm“
Fundort auf der Karte
|Verbesserte Greifenhandschuhe
|Velen und Novigrad: Ca. 50 m südlich von „Frischlow“
Fundort auf der Karte
|Verbesserte Greifenhose
|Velen und Novigrad: Beim Wegweiser „Verbrannte Ruinen“
Fundort auf der Karte
|Verbesserte Greifenrüstung
|Velen und Novigrad: Beim Wegweiser „Fort Weißer Adler“
Fundort auf der Karte
|Verbesserte Greifenstiefel
|Velen und Novigrad: Ca. 350 m südwestlich von „Ursten“
Fundort auf der Karte
|Verbessertes Greifensilberschwert
|Velen und Novigrad: Ca. 150 m nordöstlich von „Wegkreuzung“
Fundort auf der Karte
|Verbessertes Greifenstahlschwert
|Velen und Novigrad: Ca. 200 m nordwestlich von „Kondylus“
Fundort auf der Karte
|Überlegene Greifenhandschuhe
|Skellige: Ca. 100 m nördlich von „Zehen des Riesen“
Fundort auf der Karte
|Überlegene Greifenhose
|Skellige: Ca. 100 m nördlich von „Zehen des Riesen“
Fundort auf der Karte
|Überlegene Greifenrüstung
|Skellige: Ca. 100 m nördlich von „Zehen des Riesen“
Fundort auf der Karte
|Überlegene Greifenstiefel
|Skellige: Ca. 100 m nördlich von „Zehen des Riesen“
Fundort auf der Karte
|Überlegenes Greifensilberschwert
|Skellige: Ca. 150 m nordwestlich von „Leuchtturm Elverum“
Fundort auf der Karte
|Überlegenes Greifenstahlschwert
|Skellige: Ca. 100 m westlich von „Yngvars Zahn“
Fundort auf der Karte
Die Großmeisterstufe fertigt Lazare Lafargue in Beauclair. Für die vorherigen Stufen braucht ihr passende Rüstungs- und Waffenschmiede; hebt bereits gefertigte Teile auf, sofern das nächste Rezept sie als Zutat verlangt.
Materialien für die Herstellung
|Schema / Ausbaustufe
|Benötigte Zutaten
|Greifenhandschuhe
|4 × Lederstücke
1 × Meteoritenerz
2 × Lederbänder
2 × Zwirn
4 × Pulverisiertes Monstergewebe
|Greifenhose
|2 × Seide
1 × Leder
1 × Meteoritenerz
4 × Lederstücke
1 × Monsterblut
|Greifenrüstung
|1 × Hemd
2 × Gehärtetes Leder
1 × Meteoritensilberplatte
5 × Lederbänder
2 × Monsterauge
|Greifensilberschwert
|1 × Lederstücke
3 × Silberbarren
1 × Fünfte Essenz
1 × Monsterhirn
|Greifenstahlschwert
|1 × Lederstücke
2 × Stahlbarren
1 × Monsterhirn
1 × Monsterauge
|Greifenstiefel
|1 × Gehärtetes Leder
1 × Meteoritenerz
3 × Zwirn
4 × Lederstücke
1 × Monsteressenz
|Großmeister-Greifenhandschuhe
|1 × Meisterlich gefertigte Greifenhandschuhe
1 × Angereicherte Schleimlinghaut
1 × Angereicherter Dimeritiumbarren
1 × Monsterherz
2 × Monsterblut
|Großmeister-Greifenhose
|1 × Meisterlich gefertigte Greifenhose
1 × Angereicherte Schleimlinghaut
1 × Angereicherte Dimeritiumplatte
2 × Monsterblut
2 × Monsterhirn
|Großmeister-Greifenrüstung
|1 × Meisterlich gefertigte Greifenrüstung
2 × Angereicherte Schleimlinghaut
2 × Angereicherte Dimeritiumplatte
2 × Monsterherz
1 × Monsteressenz
|Großmeister-Greifensilberschwert
|1 × Meisterlich gefertigtes Greifensilberschwert
2 × Lederstücke
2 × Angereicherter Dimeritiumbarren
1 × Monsterherz
1 × Monsteressenz
|Großmeister-Greifenstahlschwert
|1 × Meisterlich gefertigtes Greifenstahlschwert
2 × Lederstücke
2 × Angereicherter Dimeritiumbarren
1 × Monsterherz
1 × Monsteressenz
|Großmeister-Greifenstiefel
|1 × Meisterlich gefertigte Greifenstiefel
1 × Angereicherte Schleimlinghaut
1 × Angereicherte Dimeritiumplatte
2 × Pulverisiertes Monstergewebe
4 × Monsterklaue
|Meisterlich gefertigte Greifenhandschuhe
|1 × Überlegene Greifenhandschuhe
1 × Leder
1 × Meteoritensilberplatte
2 × Schnur
2 × Monsterzunge
|Meisterlich gefertigte Greifenhose
|1 × Überlegene Greifenhose
2 × Seide
1 × Lederbänder
1 × Meteoritensilberbarren
1 × Monsterei
|Meisterlich gefertigte Greifenrüstung
|1 × Überlegene Greifenrüstung
2 × Gegerbtes Draconidenleder
3 × Dimeritiumplatte
1 × Fünfte Essenz
1 × Monsterhirn
|Meisterlich gefertigte Greifenstiefel
|1 × Überlegene Greifenstiefel
2 × Gehärtetes Leder
1 × Meteoritensilberbarren
2 × Schnur
2 × Monsterklaue
|Meisterlich gefertigtes Greifensilberschwert
|1 × Überlegenes Greifensilberschwert
2 × Lederstücke
2 × Dimeritiumbarren
1 × Monsterfeder
1 × Monsterherz
|Meisterlich gefertigtes Greifenstahlschwert
|1 × Überlegenes Greifenstahlschwert
2 × Lederstücke
2 × Dimeritiumbarren
1 × Monsterei
1 × Sirenenstimmbänder
|Verbesserte Greifenhandschuhe
|1 × Greifenhandschuhe
4 × Lederstücke
1 × Meteoritenerz
2 × Lederbänder
2 × Zwirn
4 × Pulverisiertes Monstergewebe
|Verbesserte Greifenhose
|1 × Greifenhose
2 × Seide
1 × Leder
1 × Meteoritenerz
4 × Lederstücke
1 × Monsterblut
|Verbesserte Greifenrüstung
|1 × Greifenrüstung
3 × Gehärtetes Leder
1 × Meteoritensilberplatte
4 × Leinen
5 × Monsterfeder
|Verbesserte Greifenstiefel
|1 × Greifenstiefel
1 × Gehärtetes Leder
1 × Meteoritenerz
3 × Zwirn
4 × Lederstücke
1 × Monsteressenz
|Verbessertes Greifensilberschwert
|1 × Greifensilberschwert
2 × Lederbänder
2 × Meteoritensilberbarren
1 × Monsterei
1 × Monsterzunge
|Verbessertes Greifenstahlschwert
|1 × Greifenstahlschwert
1 × Lederstücke
2 × Dunkelstahlbarren
1 × Pulverisiertes Monstergewebe
1 × Monsterklaue
|Überlegene Greifenhandschuhe
|1 × Verbesserte Greifenhandschuhe
1 × Leder
1 × Meteoritensilberplatte
2 × Schnur
2 × Monsterzunge
|Überlegene Greifenhose
|1 × Verbesserte Greifenhose
2 × Seide
1 × Lederbänder
1 × Meteoritensilberbarren
1 × Monsterei
|Überlegene Greifenrüstung
|1 × Verbesserte Greifenrüstung
3 × Gegerbtes Draconidenleder
2 × Dimeritiumplatte
1 × Monsterhaut
2 × Monsterherz
|Überlegene Greifenstiefel
|1 × Verbesserte Greifenstiefel
2 × Gehärtetes Leder
1 × Meteoritensilberbarren
2 × Schnur
2 × Monsterklaue
|Überlegenes Greifensilberschwert
|1 × Verbessertes Greifensilberschwert
2 × Lederstücke
1 × Dimeritiumbarren
1 × Monsterblut
1 × Pulverisiertes Monstergewebe
|Überlegenes Greifenstahlschwert
|1 × Verbessertes Greifenstahlschwert
1 × Lederstücke
3 × Dunkelstahlbarren
1 × Monsterblut
1 × Monsterfeder
Steht in der Zutatenliste ein bereits gefertigtes Ausrüstungsteil, braucht ihr genau diese Vorstufe zusätzlich zu den Materialien. Vergleicht den vollständigen Namen und prüft beim Handwerker, ob er die gewünschte Stufe herstellen kann.
Und in New Game Plus?
Legendäre Varianten werden getrennt von den normalen Rezepten behandelt. Die Tabellen hier sind deshalb keine Zutatenliste für legendäre Ausrüstung. Vergleicht in New Game Plus stets den vollständigen Namen mit eurem Herstellungsmenü.
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