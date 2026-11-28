Die erste Greifenausrüstung sammelt ihr an drei Orten in Velen: vier Rüstungsschemata im Grab des Hexers Georg und je ein Schwertschema in einer Burgruine und beim Leuchtturm. Für spätere Stufen führen euch Schatzkarten und die Quest nach Toussaint.

Grundausrüstung: Grab, Burgruine und Leuchtturm

Im Grab des Hexers Georg liegen Rüstung, Handschuhe, Hose und Stiefel zusammen. Lest Georgs Aufzeichnungen, um Hinweise auf die beiden Schwerter zu erhalten. Das Stahlschwert sucht ihr in der Burg des Herrn, das Silberschwert bei den Leuchtturmruinen. Die markierten Ruinen sind verschiedene Fundorte; ein einzelner Truhenfund vervollständigt das Set nicht.

Großmeister-Greifenschule: Portal auf Mont Crane

In Blood and Wine beginnt ihr bei Lazare Lafargue in Beauclair. In den Ruinen von Fort Ussar liegen Stahlschwert, Handschuhe und Stiefel beisammen. Die übrigen drei Schemata erwarten euch bei Mont Crane: Entfernt die Illusionswand mit dem Auge von Nehaleni, setzt den Kristall in die Portalvorrichtung ein und aktiviert ihn mit Aard. Hinter dem Portal und dem Golem findet ihr Rüstung, Hose und Silberschwert.

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Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

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Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

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Schemata und Fundorte

Die Richtungsangaben helfen bei der Anreise ab dem nächsten Wegweiser. Entfernungen sind gerundete Luftlinien. Liegt ein Ziel in einer Höhle oder Ruine, nutzt die Zugangshinweise oben und verfolgt die passende Schatzsuche im Questmenü.

Die Großmeisterstufe fertigt Lazare Lafargue in Beauclair. Für die vorherigen Stufen braucht ihr passende Rüstungs- und Waffenschmiede; hebt bereits gefertigte Teile auf, sofern das nächste Rezept sie als Zutat verlangt.

Materialien für die Herstellung

Schema / Ausbaustufe Benötigte Zutaten Greifenhandschuhe 4 × Lederstücke

1 × Meteoritenerz

2 × Lederbänder

2 × Zwirn

4 × Pulverisiertes Monstergewebe Greifenhose 2 × Seide

1 × Leder

1 × Meteoritenerz

4 × Lederstücke

1 × Monsterblut Greifenrüstung 1 × Hemd

2 × Gehärtetes Leder

1 × Meteoritensilberplatte

5 × Lederbänder

2 × Monsterauge Greifensilberschwert 1 × Lederstücke

3 × Silberbarren

1 × Fünfte Essenz

1 × Monsterhirn Greifenstahlschwert 1 × Lederstücke

2 × Stahlbarren

1 × Monsterhirn

1 × Monsterauge Greifenstiefel 1 × Gehärtetes Leder

1 × Meteoritenerz

3 × Zwirn

4 × Lederstücke

1 × Monsteressenz Großmeister-Greifenhandschuhe 1 × Meisterlich gefertigte Greifenhandschuhe

1 × Angereicherte Schleimlinghaut

1 × Angereicherter Dimeritiumbarren

1 × Monsterherz

2 × Monsterblut Großmeister-Greifenhose 1 × Meisterlich gefertigte Greifenhose

1 × Angereicherte Schleimlinghaut

1 × Angereicherte Dimeritiumplatte

2 × Monsterblut

2 × Monsterhirn Großmeister-Greifenrüstung 1 × Meisterlich gefertigte Greifenrüstung

2 × Angereicherte Schleimlinghaut

2 × Angereicherte Dimeritiumplatte

2 × Monsterherz

1 × Monsteressenz Großmeister-Greifensilberschwert 1 × Meisterlich gefertigtes Greifensilberschwert

2 × Lederstücke

2 × Angereicherter Dimeritiumbarren

1 × Monsterherz

1 × Monsteressenz Großmeister-Greifenstahlschwert 1 × Meisterlich gefertigtes Greifenstahlschwert

2 × Lederstücke

2 × Angereicherter Dimeritiumbarren

1 × Monsterherz

1 × Monsteressenz Großmeister-Greifenstiefel 1 × Meisterlich gefertigte Greifenstiefel

1 × Angereicherte Schleimlinghaut

1 × Angereicherte Dimeritiumplatte

2 × Pulverisiertes Monstergewebe

4 × Monsterklaue Meisterlich gefertigte Greifenhandschuhe 1 × Überlegene Greifenhandschuhe

1 × Leder

1 × Meteoritensilberplatte

2 × Schnur

2 × Monsterzunge Meisterlich gefertigte Greifenhose 1 × Überlegene Greifenhose

2 × Seide

1 × Lederbänder

1 × Meteoritensilberbarren

1 × Monsterei Meisterlich gefertigte Greifenrüstung 1 × Überlegene Greifenrüstung

2 × Gegerbtes Draconidenleder

3 × Dimeritiumplatte

1 × Fünfte Essenz

1 × Monsterhirn Meisterlich gefertigte Greifenstiefel 1 × Überlegene Greifenstiefel

2 × Gehärtetes Leder

1 × Meteoritensilberbarren

2 × Schnur

2 × Monsterklaue Meisterlich gefertigtes Greifensilberschwert 1 × Überlegenes Greifensilberschwert

2 × Lederstücke

2 × Dimeritiumbarren

1 × Monsterfeder

1 × Monsterherz Meisterlich gefertigtes Greifenstahlschwert 1 × Überlegenes Greifenstahlschwert

2 × Lederstücke

2 × Dimeritiumbarren

1 × Monsterei

1 × Sirenenstimmbänder Verbesserte Greifenhandschuhe 1 × Greifenhandschuhe

4 × Lederstücke

1 × Meteoritenerz

2 × Lederbänder

2 × Zwirn

4 × Pulverisiertes Monstergewebe Verbesserte Greifenhose 1 × Greifenhose

2 × Seide

1 × Leder

1 × Meteoritenerz

4 × Lederstücke

1 × Monsterblut Verbesserte Greifenrüstung 1 × Greifenrüstung

3 × Gehärtetes Leder

1 × Meteoritensilberplatte

4 × Leinen

5 × Monsterfeder Verbesserte Greifenstiefel 1 × Greifenstiefel

1 × Gehärtetes Leder

1 × Meteoritenerz

3 × Zwirn

4 × Lederstücke

1 × Monsteressenz Verbessertes Greifensilberschwert 1 × Greifensilberschwert

2 × Lederbänder

2 × Meteoritensilberbarren

1 × Monsterei

1 × Monsterzunge Verbessertes Greifenstahlschwert 1 × Greifenstahlschwert

1 × Lederstücke

2 × Dunkelstahlbarren

1 × Pulverisiertes Monstergewebe

1 × Monsterklaue Überlegene Greifenhandschuhe 1 × Verbesserte Greifenhandschuhe

1 × Leder

1 × Meteoritensilberplatte

2 × Schnur

2 × Monsterzunge Überlegene Greifenhose 1 × Verbesserte Greifenhose

2 × Seide

1 × Lederbänder

1 × Meteoritensilberbarren

1 × Monsterei Überlegene Greifenrüstung 1 × Verbesserte Greifenrüstung

3 × Gegerbtes Draconidenleder

2 × Dimeritiumplatte

1 × Monsterhaut

2 × Monsterherz Überlegene Greifenstiefel 1 × Verbesserte Greifenstiefel

2 × Gehärtetes Leder

1 × Meteoritensilberbarren

2 × Schnur

2 × Monsterklaue Überlegenes Greifensilberschwert 1 × Verbessertes Greifensilberschwert

2 × Lederstücke

1 × Dimeritiumbarren

1 × Monsterblut

1 × Pulverisiertes Monstergewebe Überlegenes Greifenstahlschwert 1 × Verbessertes Greifenstahlschwert

1 × Lederstücke

3 × Dunkelstahlbarren

1 × Monsterblut

1 × Monsterfeder

Steht in der Zutatenliste ein bereits gefertigtes Ausrüstungsteil, braucht ihr genau diese Vorstufe zusätzlich zu den Materialien. Vergleicht den vollständigen Namen und prüft beim Handwerker, ob er die gewünschte Stufe herstellen kann.

Und in New Game Plus?

Legendäre Varianten werden getrennt von den normalen Rezepten behandelt. Die Tabellen hier sind deshalb keine Zutatenliste für legendäre Ausrüstung. Vergleicht in New Game Plus stets den vollständigen Namen mit eurem Herstellungsmenü.

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