Die Bärenschule beginnt auf Skellige: Die vier Rüstungsschemata liegen gemeinsam unter Burg Tuirseach, die Schwerter an zwei weiteren Orten. Für die Großmeisterstufe in Toussaint teilt sich der Fund auf einen Keller bei Flovive und eine Höhle auf.

Die Bärenschule auf Skellige

Sucht in den Verliesen unter der Burg von Clan Tuirseach nach Rüstung, Handschuhen, Hose und Stiefeln. Das Stahlschwert liegt in den Ruinen des Gasthauses, das Silberschwert in Fort Etnir. Lest die Chronik beim Rüstungsfund, um die weiteren Spuren zu erhalten. Die Armbrust liegt gesondert in einer Sirenenhöhle.

Großmeister-Bärenschule: Ruinen und Höhle

Nach Lafargues Auftrag in Beauclair führt euch die Spur zuerst zum zerstörten Haus bei Flovive. Räumt die Felsbrocken vor dem Keller mit Aard weg; dort liegen Rüstung, Handschuhe und Silberschwert zusammen. Die zweite Hälfte des Sets liegt auf einem Hexerleichnam in einer Höhle nordwestlich von Flovive. Folgt den Hexersymbolen und beseitigt Schutt mit Aard: Der Fund umfasst Hose, Stiefel und Stahlschwert.

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Schemata und Fundorte

Die Richtungsangaben helfen bei der Anreise ab dem nächsten Wegweiser. Entfernungen sind gerundete Luftlinien. Liegt ein Ziel in einer Höhle oder Ruine, nutzt die Zugangshinweise oben und verfolgt die passende Schatzsuche im Questmenü.

Die beiden Großmeisterfunde liefern zusammen sechs Schemata. Für die Herstellung bei Lazare Lafargue in Beauclair benötigt ihr Blood and Wine, die entsprechenden meisterlich gefertigten Teile und die weiteren Zutaten aus der Rezepttabelle.

Materialien für die Herstellung

Schema / Ausbaustufe Benötigte Zutaten Bärenarmbrust 2 × Gehärtetes Holz

1 × Monsterknochen

2 × Monsterhaar

1 × Harz

1 × Dunkeleisenerz Bärenhandschuhe 2 × Leder

1 × Dunkeleisenerz

3 × Silber

2 × Lederbänder

2 × Monsterzunge Bärenhose 2 × Seide

1 × Leder

5 × Silber

2 × Lederstücke

1 × Monsterleber Bärenrüstung 1 × Hemd

2 × Gehärtetes Leder

1 × Dunkelstahlplatte

4 × Leinen

1 × Monsterknochen Bärensilberschwert 1 × Lederbänder

3 × Silberbarren

1 × Monsterhirn

1 × Pulverisiertes Monstergewebe Bärenstahlschwert 2 × Lederbänder

2 × Stahlbarren

1 × Monsteressenz

1 × Monsterzunge Bärenstiefel 2 × Gehärtetes Leder

1 × Dunkeleisenerz

2 × Schnur

1 × Fellstück

1 × Monsterblut Großmeister-Bärenhandschuhe 1 × Meisterlich gefertigte Bärenhandschuhe

1 × Angereicherte Schleimlinghaut

1 × Angereicherter Dimeritiumbarren

2 × Monsterklaue

1 × Pulverisiertes Monstergewebe Großmeister-Bärenhose 1 × Meisterlich gefertigte Bärenhose

1 × Angereicherte Schleimlinghaut

1 × Angereicherte Dimeritiumplatte

2 × Monsterhaar

2 × Monsteressenz Großmeister-Bärenrüstung 1 × Meisterlich gefertigte Bärenrüstung

2 × Angereicherte Schleimlinghaut

2 × Angereicherte Dimeritiumplatte

1 × Monsteressenz

1 × Monsterherz Großmeister-Bärensilberschwert 1 × Meisterlich gefertigtes Bärensilberschwert

2 × Lederstücke

2 × Angereicherter Dimeritiumbarren

1 × Monsterspeichel

1 × Monsterzunge Großmeister-Bärenstahlschwert 1 × Meisterlich gefertigtes Bärenstahlschwert

2 × Lederstücke

2 × Angereicherter Dimeritiumbarren

1 × Monsterblut

1 × Monsterhirn Großmeister-Bärenstiefel 1 × Meisterlich gefertigte Bärenstiefel

1 × Angereicherte Schleimlinghaut

1 × Angereicherte Dimeritiumplatte

3 × Monsterspeichel

3 × Monsterzahn Meisterlich gefertigte Bärenhandschuhe 1 × Überlegene Bärenhandschuhe

6 × Lederstücke

1 × Dunkelstahlbarren

1 × Meteoritenerz

4 × Monsterzahn Meisterlich gefertigte Bärenhose 1 × Überlegene Bärenhose

2 × Seide

1 × Gehärtetes Leder

1 × Dunkelstahlbarren

1 × Monsterhirn Meisterlich gefertigte Bärenrüstung 1 × Überlegene Bärenrüstung

1 × Gegerbtes Draconidenleder

3 × Dimeritiumplatte

1 × Optima Mater

1 × Monsterpanzer Meisterlich gefertigte Bärenstiefel 1 × Überlegene Bärenstiefel

1 × Gehärtetes Leder

1 × Dunkelstahlplatte

2 × Lederstücke

2 × Monsterklaue Meisterlich gefertigtes Bärensilberschwert 1 × Überlegenes Bärensilberschwert

2 × Lederstücke

2 × Dimeritiumbarren

1 × Rebis

1 × Monsteressenz Meisterlich gefertigtes Bärenstahlschwert 1 × Überlegenes Bärenstahlschwert

2 × Lederstücke

2 × Dimeritiumbarren

1 × Monsterspeichel

1 × Monsterzahn Verbesserte Bärenhandschuhe 1 × Bärenhandschuhe

2 × Leder

1 × Dunkeleisenerz

3 × Silber

2 × Lederbänder

2 × Monsterzunge Verbesserte Bärenhose 1 × Bärenhose

2 × Seide

1 × Leder

5 × Silber

2 × Lederstücke

1 × Monsterleber Verbesserte Bärenrüstung 1 × Bärenrüstung

3 × Gehärtetes Leder

1 × Meteoritensilberplatte

5 × Schnur

5 × Monsterhaar Verbesserte Bärenstiefel 1 × Bärenstiefel

2 × Gehärtetes Leder

1 × Dunkeleisenerz

2 × Schnur

1 × Fellstück

1 × Monsterblut Verbessertes Bärensilberschwert 1 × Bärensilberschwert

2 × Lederstücke

2 × Meteoritensilberbarren

1 × Nigredo

1 × Monsterspeichel Verbessertes Bärenstahlschwert 1 × Bärenstahlschwert

2 × Lederstücke

2 × Dunkelstahlbarren

1 × Monsterhaar

1 × Monsterknochen Überlegene Bärenhandschuhe 1 × Verbesserte Bärenhandschuhe

6 × Lederstücke

1 × Dunkelstahlbarren

1 × Meteoritenerz

4 × Monsterzahn Überlegene Bärenhose 1 × Verbesserte Bärenhose

2 × Seide

1 × Gehärtetes Leder

1 × Dunkelstahlbarren

1 × Monsterhirn Überlegene Bärenrüstung 1 × Verbesserte Bärenrüstung

3 × Gegerbtes Draconidenleder

2 × Dimeritiumplatte

1 × Monsteressenz

1 × Monsterhaut Überlegene Bärenstiefel 1 × Verbesserte Bärenstiefel

1 × Gehärtetes Leder

1 × Dunkelstahlplatte

2 × Lederstücke

2 × Monsterklaue Überlegenes Bärensilberschwert 1 × Verbessertes Bärensilberschwert

2 × Lederstücke

1 × Dimeritiumbarren

1 × Albedo

1 × Monsterhaar Überlegenes Bärenstahlschwert 1 × Verbessertes Bärenstahlschwert

1 × Lederstücke

1 × Dimeritiumbarren

1 × Monsterblut

1 × Monsterklaue

Steht in der Zutatenliste ein bereits gefertigtes Ausrüstungsteil, braucht ihr genau diese Vorstufe zusätzlich zu den Materialien. Vergleicht den vollständigen Namen und prüft beim Handwerker, ob er die gewünschte Stufe herstellen kann.

Und in New Game Plus?

Legendäre Varianten werden getrennt von den normalen Rezepten behandelt. Die Tabellen hier sind deshalb keine Zutatenliste für legendäre Ausrüstung. Vergleicht in New Game Plus stets den vollständigen Namen mit eurem Herstellungsmenü.

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