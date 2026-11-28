Die Bärenschule beginnt auf Skellige: Die vier Rüstungsschemata liegen gemeinsam unter Burg Tuirseach, die Schwerter an zwei weiteren Orten. Für die Großmeisterstufe in Toussaint teilt sich der Fund auf einen Keller bei Flovive und eine Höhle auf.
Die Bärenschule auf Skellige
Sucht in den Verliesen unter der Burg von Clan Tuirseach nach Rüstung, Handschuhen, Hose und Stiefeln. Das Stahlschwert liegt in den Ruinen des Gasthauses, das Silberschwert in Fort Etnir. Lest die Chronik beim Rüstungsfund, um die weiteren Spuren zu erhalten. Die Armbrust liegt gesondert in einer Sirenenhöhle.
Großmeister-Bärenschule: Ruinen und Höhle
Nach Lafargues Auftrag in Beauclair führt euch die Spur zuerst zum zerstörten Haus bei Flovive. Räumt die Felsbrocken vor dem Keller mit Aard weg; dort liegen Rüstung, Handschuhe und Silberschwert zusammen. Die zweite Hälfte des Sets liegt auf einem Hexerleichnam in einer Höhle nordwestlich von Flovive. Folgt den Hexersymbolen und beseitigt Schutt mit Aard: Der Fund umfasst Hose, Stiefel und Stahlschwert.
Schemata und Fundorte
Die Richtungsangaben helfen bei der Anreise ab dem nächsten Wegweiser. Entfernungen sind gerundete Luftlinien. Liegt ein Ziel in einer Höhle oder Ruine, nutzt die Zugangshinweise oben und verfolgt die passende Schatzsuche im Questmenü.
|Schema / Ausbaustufe
|Fundort und Anreise
|Bärenarmbrust
|Skellige: Ca. 100 m südlich von „Alter Wachturm“
Fundort auf der Karte
|Bärenhandschuhe
|Skellige: Ca. 50 m östlich von „Yngvars Zahn“
Fundort auf der Karte
|Bärenhose
|Skellige: Ca. 50 m östlich von „Yngvars Zahn“
Fundort auf der Karte
|Bärenrüstung
|Skellige: Ca. 50 m östlich von „Yngvars Zahn“
Fundort auf der Karte
|Bärensilberschwert
|Skellige: Ca. 150 m südöstlich von „Alte Gruft“
Fundort auf der Karte
|Bärenstahlschwert
|Skellige: Beim Wegweiser „Verfallene Taverne“
Fundort auf der Karte
|Bärenstiefel
|Skellige: Ca. 50 m östlich von „Yngvars Zahn“
Fundort auf der Karte
|Großmeister-Bärenhandschuhe
|Toussaint: Ca. 50 m nordöstlich von „Flovive“
Fundort auf der Karte
|Großmeister-Bärenhose
|Auf dem Hexerleichnam in der Höhle nordwestlich von Flovive, Toussaint; gemeinsam mit den beiden anderen Schemata dieser Fundgruppe.
|Großmeister-Bärenrüstung
|Toussaint: Ca. 50 m nordöstlich von „Flovive“
Fundort auf der Karte
|Großmeister-Bärensilberschwert
|Toussaint: Ca. 50 m nordöstlich von „Flovive“
Fundort auf der Karte
|Großmeister-Bärenstahlschwert
|Auf dem Hexerleichnam in der Höhle nordwestlich von Flovive, Toussaint; gemeinsam mit den beiden anderen Schemata dieser Fundgruppe.
|Großmeister-Bärenstiefel
|Auf dem Hexerleichnam in der Höhle nordwestlich von Flovive, Toussaint; gemeinsam mit den beiden anderen Schemata dieser Fundgruppe.
|Meisterlich gefertigte Bärenhandschuhe
|Velen und Novigrad: Beim Wegweiser „Zerstörte Bastion“
Fundort auf der Karte
|Meisterlich gefertigte Bärenhose
|Velen und Novigrad: Beim Wegweiser „Zerstörte Bastion“
Fundort auf der Karte
|Meisterlich gefertigte Bärenrüstung
|Velen und Novigrad: Beim Wegweiser „Zerstörte Bastion“
Fundort auf der Karte
|Meisterlich gefertigte Bärenstiefel
|Velen und Novigrad: Beim Wegweiser „Zerstörte Bastion“
Fundort auf der Karte
|Meisterlich gefertigtes Bärensilberschwert
|Velen und Novigrad: Ca. 200 m nordöstlich von „Olenas Hain“
Fundort auf der Karte
|Meisterlich gefertigtes Bärenstahlschwert
|Velen und Novigrad: Ca. 200 m südlich von „Verlassener Turm“
Fundort auf der Karte
|Verbesserte Bärenhandschuhe
|Skellige: Ca. 200 m nordöstlich von „Rogne“
Fundort auf der Karte
|Verbesserte Bärenhose
|Skellige: Ca. 250 m nordöstlich von „Speerfischküste“
Fundort auf der Karte
|Verbesserte Bärenrüstung
|Skellige: Ca. 50 m westlich von „Grotte“
Fundort auf der Karte
|Verbesserte Bärenstiefel
|Skellige: Ca. 300 m südlich von „Fornhala“
Fundort auf der Karte
|Verbessertes Bärensilberschwert
|Skellige: Ca. 150 m nordöstlich von „Kaer Gelen“
Fundort auf der Karte
|Verbessertes Bärenstahlschwert
|Skellige: Ca. 100 m südwestlich von „Kaer Almhult“
Fundort auf der Karte
|Überlegene Bärenhandschuhe
|Velen und Novigrad: Ca. 50 m nordwestlich von „Galgenhügel“
Fundort auf der Karte
|Überlegene Bärenhose
|Velen und Novigrad: Ca. 50 m nordwestlich von „Galgenhügel“
Fundort auf der Karte
|Überlegene Bärenrüstung
|Velen und Novigrad: Ca. 50 m nordwestlich von „Galgenhügel“
Fundort auf der Karte
|Überlegene Bärenstiefel
|Velen und Novigrad: Ca. 50 m nordwestlich von „Galgenhügel“
Fundort auf der Karte
|Überlegenes Bärensilberschwert
|Velen und Novigrad: Ca. 300 m südwestlich von „Waisendorf im Buckelsumpf“
Fundort auf der Karte
|Überlegenes Bärenstahlschwert
|Velen und Novigrad: Beim Wegweiser „Turmruine eines Adligen“
Fundort auf der Karte
Die beiden Großmeisterfunde liefern zusammen sechs Schemata. Für die Herstellung bei Lazare Lafargue in Beauclair benötigt ihr Blood and Wine, die entsprechenden meisterlich gefertigten Teile und die weiteren Zutaten aus der Rezepttabelle.
Materialien für die Herstellung
|Schema / Ausbaustufe
|Benötigte Zutaten
|Bärenarmbrust
|2 × Gehärtetes Holz
1 × Monsterknochen
2 × Monsterhaar
1 × Harz
1 × Dunkeleisenerz
|Bärenhandschuhe
|2 × Leder
1 × Dunkeleisenerz
3 × Silber
2 × Lederbänder
2 × Monsterzunge
|Bärenhose
|2 × Seide
1 × Leder
5 × Silber
2 × Lederstücke
1 × Monsterleber
|Bärenrüstung
|1 × Hemd
2 × Gehärtetes Leder
1 × Dunkelstahlplatte
4 × Leinen
1 × Monsterknochen
|Bärensilberschwert
|1 × Lederbänder
3 × Silberbarren
1 × Monsterhirn
1 × Pulverisiertes Monstergewebe
|Bärenstahlschwert
|2 × Lederbänder
2 × Stahlbarren
1 × Monsteressenz
1 × Monsterzunge
|Bärenstiefel
|2 × Gehärtetes Leder
1 × Dunkeleisenerz
2 × Schnur
1 × Fellstück
1 × Monsterblut
|Großmeister-Bärenhandschuhe
|1 × Meisterlich gefertigte Bärenhandschuhe
1 × Angereicherte Schleimlinghaut
1 × Angereicherter Dimeritiumbarren
2 × Monsterklaue
1 × Pulverisiertes Monstergewebe
|Großmeister-Bärenhose
|1 × Meisterlich gefertigte Bärenhose
1 × Angereicherte Schleimlinghaut
1 × Angereicherte Dimeritiumplatte
2 × Monsterhaar
2 × Monsteressenz
|Großmeister-Bärenrüstung
|1 × Meisterlich gefertigte Bärenrüstung
2 × Angereicherte Schleimlinghaut
2 × Angereicherte Dimeritiumplatte
1 × Monsteressenz
1 × Monsterherz
|Großmeister-Bärensilberschwert
|1 × Meisterlich gefertigtes Bärensilberschwert
2 × Lederstücke
2 × Angereicherter Dimeritiumbarren
1 × Monsterspeichel
1 × Monsterzunge
|Großmeister-Bärenstahlschwert
|1 × Meisterlich gefertigtes Bärenstahlschwert
2 × Lederstücke
2 × Angereicherter Dimeritiumbarren
1 × Monsterblut
1 × Monsterhirn
|Großmeister-Bärenstiefel
|1 × Meisterlich gefertigte Bärenstiefel
1 × Angereicherte Schleimlinghaut
1 × Angereicherte Dimeritiumplatte
3 × Monsterspeichel
3 × Monsterzahn
|Meisterlich gefertigte Bärenhandschuhe
|1 × Überlegene Bärenhandschuhe
6 × Lederstücke
1 × Dunkelstahlbarren
1 × Meteoritenerz
4 × Monsterzahn
|Meisterlich gefertigte Bärenhose
|1 × Überlegene Bärenhose
2 × Seide
1 × Gehärtetes Leder
1 × Dunkelstahlbarren
1 × Monsterhirn
|Meisterlich gefertigte Bärenrüstung
|1 × Überlegene Bärenrüstung
1 × Gegerbtes Draconidenleder
3 × Dimeritiumplatte
1 × Optima Mater
1 × Monsterpanzer
|Meisterlich gefertigte Bärenstiefel
|1 × Überlegene Bärenstiefel
1 × Gehärtetes Leder
1 × Dunkelstahlplatte
2 × Lederstücke
2 × Monsterklaue
|Meisterlich gefertigtes Bärensilberschwert
|1 × Überlegenes Bärensilberschwert
2 × Lederstücke
2 × Dimeritiumbarren
1 × Rebis
1 × Monsteressenz
|Meisterlich gefertigtes Bärenstahlschwert
|1 × Überlegenes Bärenstahlschwert
2 × Lederstücke
2 × Dimeritiumbarren
1 × Monsterspeichel
1 × Monsterzahn
|Verbesserte Bärenhandschuhe
|1 × Bärenhandschuhe
2 × Leder
1 × Dunkeleisenerz
3 × Silber
2 × Lederbänder
2 × Monsterzunge
|Verbesserte Bärenhose
|1 × Bärenhose
2 × Seide
1 × Leder
5 × Silber
2 × Lederstücke
1 × Monsterleber
|Verbesserte Bärenrüstung
|1 × Bärenrüstung
3 × Gehärtetes Leder
1 × Meteoritensilberplatte
5 × Schnur
5 × Monsterhaar
|Verbesserte Bärenstiefel
|1 × Bärenstiefel
2 × Gehärtetes Leder
1 × Dunkeleisenerz
2 × Schnur
1 × Fellstück
1 × Monsterblut
|Verbessertes Bärensilberschwert
|1 × Bärensilberschwert
2 × Lederstücke
2 × Meteoritensilberbarren
1 × Nigredo
1 × Monsterspeichel
|Verbessertes Bärenstahlschwert
|1 × Bärenstahlschwert
2 × Lederstücke
2 × Dunkelstahlbarren
1 × Monsterhaar
1 × Monsterknochen
|Überlegene Bärenhandschuhe
|1 × Verbesserte Bärenhandschuhe
6 × Lederstücke
1 × Dunkelstahlbarren
1 × Meteoritenerz
4 × Monsterzahn
|Überlegene Bärenhose
|1 × Verbesserte Bärenhose
2 × Seide
1 × Gehärtetes Leder
1 × Dunkelstahlbarren
1 × Monsterhirn
|Überlegene Bärenrüstung
|1 × Verbesserte Bärenrüstung
3 × Gegerbtes Draconidenleder
2 × Dimeritiumplatte
1 × Monsteressenz
1 × Monsterhaut
|Überlegene Bärenstiefel
|1 × Verbesserte Bärenstiefel
1 × Gehärtetes Leder
1 × Dunkelstahlplatte
2 × Lederstücke
2 × Monsterklaue
|Überlegenes Bärensilberschwert
|1 × Verbessertes Bärensilberschwert
2 × Lederstücke
1 × Dimeritiumbarren
1 × Albedo
1 × Monsterhaar
|Überlegenes Bärenstahlschwert
|1 × Verbessertes Bärenstahlschwert
1 × Lederstücke
1 × Dimeritiumbarren
1 × Monsterblut
1 × Monsterklaue
Steht in der Zutatenliste ein bereits gefertigtes Ausrüstungsteil, braucht ihr genau diese Vorstufe zusätzlich zu den Materialien. Vergleicht den vollständigen Namen und prüft beim Handwerker, ob er die gewünschte Stufe herstellen kann.
Und in New Game Plus?
Legendäre Varianten werden getrennt von den normalen Rezepten behandelt. Die Tabellen hier sind deshalb keine Zutatenliste für legendäre Ausrüstung. Vergleicht in New Game Plus stets den vollständigen Namen mit eurem Herstellungsmenü.
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