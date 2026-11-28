Die Grundrüstung der Wolfsschule liegt gemeinsam hinter dem Portal am alten Signalturm von Kaer Morhen. Die Schwerter haben eigene Fundorte. In Toussaint erhaltet ihr die sechs Großmeisterschemata dagegen bei einem einzigen Ausflug in die Kammern unter dem Termes-Palast.
Grundausrüstung: Signalturm und Portal
Die Region Kaer Morhen erreicht ihr erst im Verlauf der Hauptgeschichte. Am alten Signalturm findet ihr zunächst einen Portal-Kristall; den zweiten nehmt ihr von der Außenmauer des Turms. Setzt ihn ein und aktiviert beide mit Aard. Nach dem Portal besiegt ihr eine Erscheinung und nehmt Rüstung, Handschuhe, Hose und Stiefel gemeinsam von einem Leichnam. Das Stahlschwert liegt in der Bastion westlich der Festung, das Silberschwert an einem zerstörten Wachturm nördlich davon.
Großmeister-Wolfsschule: Kammern unter den Ruinen
Lafargues Schatzsuche führt zum Archäologenlager an den Ruinen des Termes-Palasts in Toussaint. Lest Isabelles Tagebuch und sucht am nördlichen Zugang George Herberts Brief sowie den purpurnen Rubin. Der Rubin öffnet die magische Barriere. Hinter ihr liegen drei Schemata in einer Hexertasche und drei weitere an den Überresten eines Hexers. Prüft beide Fundstellen, bevor ihr die Kammern verlasst.
Schemata und Fundorte
Die Richtungsangaben helfen bei der Anreise ab dem nächsten Wegweiser. Entfernungen sind gerundete Luftlinien. Liegt ein Ziel in einer Höhle oder Ruine, nutzt die Zugangshinweise oben und verfolgt die passende Schatzsuche im Questmenü.
|Schema / Ausbaustufe
|Fundort und Anreise
|Großmeister-Wolfshandschuhe
|Toussaint: Ca. 100 m nördlich von „Ruinen des Termes-Palasts“
Fundort auf der Karte
|Großmeister-Wolfshose
|An den Überresten des Hexers in den Kammern unter dem Termes-Palast, Toussaint; Teil der zweiten Dreiergruppe.
|Großmeister-Wolfsrüstung
|An den Überresten des Hexers in den Kammern unter dem Termes-Palast, Toussaint; Teil der zweiten Dreiergruppe.
|Großmeister-Wolfssilberschwert
|Toussaint: Ca. 100 m nördlich von „Ruinen des Termes-Palasts“
Fundort auf der Karte
|Großmeister-Wolfsstahlschwert
|Toussaint: Ca. 100 m nördlich von „Ruinen des Termes-Palasts“
Fundort auf der Karte
|Großmeister-Wolfsstiefel
|An den Überresten des Hexers in den Kammern unter dem Termes-Palast, Toussaint; Teil der zweiten Dreiergruppe.
|Meisterlich gefertigte Wolfshandschuhe
|Skellige: Ca. 100 m nordwestlich von „Boxholm“
Fundort auf der Karte
|Meisterlich gefertigte Wolfshose
|Skellige: Beim Wegweiser „Alter Wachturm“
Fundort auf der Karte
|Meisterlich gefertigte Wolfsrüstung
|Velen und Novigrad: Ca. 100 m südöstlich von „Kleinweg“
Fundort auf der Karte
|Meisterlich gefertigte Wolfsstiefel
|Skellige: Ca. 150 m südöstlich von „Ruinen von Dorve“
Fundort auf der Karte
|Meisterlich gefertigtes Wolfssilberschwert
|Velen und Novigrad: Ca. 150 m südwestlich von „Kimbolt-Straße“
Fundort auf der Karte
|Meisterlich gefertigtes Wolfsstahlschwert
|Velen und Novigrad: Ca. 350 m südlich von „Kondylus“
Fundort auf der Karte
|Verbesserte Wolfshandschuhe
|Kaer Morhen: Ca. 350 m südöstlich von „Eisenmine“
Fundort auf der Karte
|Verbesserte Wolfshose
|Kaer Morhen: Ca. 150 m nordöstlich von „Hütte am See“
Fundort auf der Karte
|Verbesserte Wolfsrüstung
|Velen und Novigrad: Ca. 200 m südwestlich von „Reuseninsel“
Fundort auf der Karte
|Verbesserte Wolfsstiefel
|Velen und Novigrad: Ca. 100 m westlich von „Grotte“
Fundort auf der Karte
|Verbessertes Wolfssilberschwert
|Velen und Novigrad: Ca. 50 m nordwestlich von „Burgdorf“
Fundort auf der Karte
|Verbessertes Wolfsstahlschwert
|Kaer Morhen: Beim Wegweiser „Verfallener Wachturm“
Fundort auf der Karte
|Wolfshandschuhe
|Kaer Morhen: Ca. 50 m südlich von „Kaer Morhen“
Fundort auf der Karte
|Wolfshose
|Kaer Morhen: Ca. 50 m südlich von „Kaer Morhen“
Fundort auf der Karte
|Wolfsrüstung
|Kaer Morhen: Ca. 50 m südlich von „Kaer Morhen“
Fundort auf der Karte
|Wolfssilberschwert
|Kaer Morhen: Beim Wegweiser „Verfallener Wachturm“
Fundort auf der Karte
|Wolfsstahlschwert
|Kaer Morhen: Ca. 50 m westlich von „Bastion“
Fundort auf der Karte
|Wolfsstiefel
|Kaer Morhen: Ca. 50 m südlich von „Kaer Morhen“
Fundort auf der Karte
|Überlegene Wolfshandschuhe
|Kaer Morhen: Ca. 100 m westlich von „Eisenmine“
Fundort auf der Karte
|Überlegene Wolfshose
|Kaer Morhen: Ca. 200 m nordwestlich von „Bastion“
Fundort auf der Karte
|Überlegene Wolfsrüstung
|Skellige: Ca. 250 m südwestlich von „Fyresdal“
Fundort auf der Karte
|Überlegene Wolfsstiefel
|Kaer Morhen: Ca. 500 m östlich von „Kaer Morhen“
Fundort auf der Karte
|Überlegenes Wolfssilberschwert
|Skellige: Ca. 150 m südöstlich von „Arinbjorn“
Fundort auf der Karte
|Überlegenes Wolfsstahlschwert
|Skellige: Ca. 150 m westlich von „Lofoten“
Fundort auf der Karte
Die sechs Großmeisterschemata liegen in zwei Behältern derselben Kammern. Lazare Lafargue fertigt die Teile in Beauclair; in der aktuellen Rezeptliste ist die jeweils meisterlich gefertigte Vorstufe als Zutat angegeben.
Materialien für die Herstellung
|Schema / Ausbaustufe
|Benötigte Zutaten
|Großmeister-Wolfshandschuhe
|1 × Meisterlich gefertigte Wolfshandschuhe
1 × Angereicherte Schleimlinghaut
1 × Angereicherter Dimeritiumbarren
2 × Pulverisiertes Monstergewebe
1 × Monsterherz
|Großmeister-Wolfshose
|1 × Meisterlich gefertigte Wolfshose
1 × Angereicherte Schleimlinghaut
1 × Angereicherte Dimeritiumplatte
2 × Monsterblut
2 × Monsterherz
|Großmeister-Wolfsrüstung
|1 × Meisterlich gefertigte Wolfsrüstung
2 × Angereicherte Schleimlinghaut
2 × Angereicherte Dimeritiumplatte
1 × Monsterherz
1 × Monstermagen
|Großmeister-Wolfssilberschwert
|1 × Meisterlich gefertigtes Wolfssilberschwert
2 × Lederstücke
2 × Angereicherter Dimeritiumbarren
1 × Rubin
1 × Pulverisiertes Monstergewebe
|Großmeister-Wolfsstahlschwert
|1 × Meisterlich gefertigtes Wolfsstahlschwert
2 × Lederstücke
2 × Angereicherter Dimeritiumbarren
1 × Rubin
1 × Monsteressenz
|Großmeister-Wolfsstiefel
|1 × Meisterlich gefertigte Wolfsstiefel
1 × Angereicherte Schleimlinghaut
1 × Angereicherte Dimeritiumplatte
4 × Monsterblut
2 × Monsterherz
|Meisterlich gefertigte Wolfshandschuhe
|1 × Überlegene Wolfshandschuhe
1 × Leder
1 × Meteoritensilberplatte
2 × Schnur
2 × Monsterzunge
|Meisterlich gefertigte Wolfshose
|1 × Überlegene Wolfshose
2 × Seide
1 × Lederbänder
1 × Meteoritensilberbarren
1 × Monsterei
|Meisterlich gefertigte Wolfsrüstung
|1 × Überlegene Wolfsrüstung
2 × Gegerbtes Draconidenleder
3 × Dimeritiumplatte
1 × Fünfte Essenz
1 × Monsterhirn
|Meisterlich gefertigte Wolfsstiefel
|1 × Überlegene Wolfsstiefel
2 × Gehärtetes Leder
1 × Meteoritensilberbarren
2 × Schnur
2 × Monsterklaue
|Meisterlich gefertigtes Wolfssilberschwert
|1 × Überlegenes Wolfssilberschwert
2 × Lederstücke
2 × Dimeritiumbarren
1 × Monsterfeder
1 × Monsterherz
|Meisterlich gefertigtes Wolfsstahlschwert
|1 × Überlegenes Wolfsstahlschwert
2 × Lederstücke
2 × Dimeritiumbarren
1 × Monsterei
1 × Sirenenstimmbänder
|Verbesserte Wolfshandschuhe
|1 × Wolfshandschuhe
4 × Lederstücke
1 × Meteoritenerz
2 × Lederbänder
2 × Zwirn
4 × Pulverisiertes Monstergewebe
|Verbesserte Wolfshose
|1 × Wolfshose
2 × Seide
1 × Leder
1 × Meteoritenerz
4 × Lederstücke
1 × Monsterblut
|Verbesserte Wolfsrüstung
|1 × Wolfsrüstung
3 × Gehärtetes Leder
1 × Meteoritensilberplatte
4 × Leinen
5 × Monsterfeder
|Verbesserte Wolfsstiefel
|1 × Wolfsstiefel
1 × Gehärtetes Leder
1 × Meteoritenerz
3 × Zwirn
4 × Lederstücke
1 × Monsteressenz
|Verbessertes Wolfssilberschwert
|1 × Wolfssilberschwert
2 × Lederbänder
2 × Meteoritensilberbarren
1 × Monsterei
1 × Monsterzunge
|Verbessertes Wolfsstahlschwert
|1 × Wolfsstahlschwert
1 × Lederstücke
2 × Dunkelstahlbarren
1 × Pulverisiertes Monstergewebe
1 × Monsterklaue
|Wolfshandschuhe
|4 × Lederstücke
1 × Meteoritenerz
2 × Lederbänder
2 × Zwirn
4 × Pulverisiertes Monstergewebe
|Wolfshose
|2 × Seide
1 × Leder
1 × Meteoritenerz
4 × Lederstücke
1 × Monsterblut
|Wolfsrüstung
|1 × Hemd
2 × Gehärtetes Leder
1 × Meteoritensilberplatte
5 × Lederbänder
2 × Monsterauge
|Wolfssilberschwert
|1 × Lederstücke
3 × Silberbarren
1 × Fünfte Essenz
1 × Monsterhirn
|Wolfsstahlschwert
|1 × Lederstücke
2 × Stahlbarren
1 × Monsterhirn
1 × Monsterauge
|Wolfsstiefel
|1 × Gehärtetes Leder
1 × Meteoritenerz
3 × Zwirn
4 × Lederstücke
1 × Monsteressenz
|Überlegene Wolfshandschuhe
|1 × Verbesserte Wolfshandschuhe
1 × Leder
1 × Meteoritensilberplatte
2 × Schnur
2 × Monsterzunge
|Überlegene Wolfshose
|1 × Verbesserte Wolfshose
2 × Seide
1 × Lederbänder
1 × Meteoritensilberbarren
1 × Monsterei
|Überlegene Wolfsrüstung
|1 × Verbesserte Wolfsrüstung
3 × Gegerbtes Draconidenleder
2 × Dimeritiumplatte
1 × Monsterhaut
2 × Monsterherz
|Überlegene Wolfsstiefel
|1 × Verbesserte Wolfsstiefel
2 × Gehärtetes Leder
1 × Meteoritensilberbarren
2 × Schnur
2 × Monsterklaue
|Überlegenes Wolfssilberschwert
|1 × Verbessertes Wolfssilberschwert
2 × Lederstücke
1 × Dimeritiumbarren
1 × Monsterblut
1 × Pulverisiertes Monstergewebe
|Überlegenes Wolfsstahlschwert
|1 × Verbessertes Wolfsstahlschwert
1 × Lederstücke
3 × Dunkelstahlbarren
1 × Monsterblut
1 × Monsterfeder
Steht in der Zutatenliste ein bereits gefertigtes Ausrüstungsteil, braucht ihr genau diese Vorstufe zusätzlich zu den Materialien. Vergleicht den vollständigen Namen und prüft beim Handwerker, ob er die gewünschte Stufe herstellen kann.
Und in New Game Plus?
Legendäre Varianten werden getrennt von den normalen Rezepten behandelt. Die Tabellen hier sind deshalb keine Zutatenliste für legendäre Ausrüstung. Vergleicht in New Game Plus stets den vollständigen Namen mit eurem Herstellungsmenü.
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