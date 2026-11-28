Die Grundrüstung der Wolfsschule liegt gemeinsam hinter dem Portal am alten Signalturm von Kaer Morhen. Die Schwerter haben eigene Fundorte. In Toussaint erhaltet ihr die sechs Großmeisterschemata dagegen bei einem einzigen Ausflug in die Kammern unter dem Termes-Palast.

Grundausrüstung: Signalturm und Portal

Die Region Kaer Morhen erreicht ihr erst im Verlauf der Hauptgeschichte. Am alten Signalturm findet ihr zunächst einen Portal-Kristall; den zweiten nehmt ihr von der Außenmauer des Turms. Setzt ihn ein und aktiviert beide mit Aard. Nach dem Portal besiegt ihr eine Erscheinung und nehmt Rüstung, Handschuhe, Hose und Stiefel gemeinsam von einem Leichnam. Das Stahlschwert liegt in der Bastion westlich der Festung, das Silberschwert an einem zerstörten Wachturm nördlich davon.

Großmeister-Wolfsschule: Kammern unter den Ruinen

Lafargues Schatzsuche führt zum Archäologenlager an den Ruinen des Termes-Palasts in Toussaint. Lest Isabelles Tagebuch und sucht am nördlichen Zugang George Herberts Brief sowie den purpurnen Rubin. Der Rubin öffnet die magische Barriere. Hinter ihr liegen drei Schemata in einer Hexertasche und drei weitere an den Überresten eines Hexers. Prüft beide Fundstellen, bevor ihr die Kammern verlasst.

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Schemata und Fundorte

Die Richtungsangaben helfen bei der Anreise ab dem nächsten Wegweiser. Entfernungen sind gerundete Luftlinien. Liegt ein Ziel in einer Höhle oder Ruine, nutzt die Zugangshinweise oben und verfolgt die passende Schatzsuche im Questmenü.

Die sechs Großmeisterschemata liegen in zwei Behältern derselben Kammern. Lazare Lafargue fertigt die Teile in Beauclair; in der aktuellen Rezeptliste ist die jeweils meisterlich gefertigte Vorstufe als Zutat angegeben.

Materialien für die Herstellung

Schema / Ausbaustufe Benötigte Zutaten Großmeister-Wolfshandschuhe 1 × Meisterlich gefertigte Wolfshandschuhe

1 × Angereicherte Schleimlinghaut

1 × Angereicherter Dimeritiumbarren

2 × Pulverisiertes Monstergewebe

1 × Monsterherz Großmeister-Wolfshose 1 × Meisterlich gefertigte Wolfshose

1 × Angereicherte Schleimlinghaut

1 × Angereicherte Dimeritiumplatte

2 × Monsterblut

2 × Monsterherz Großmeister-Wolfsrüstung 1 × Meisterlich gefertigte Wolfsrüstung

2 × Angereicherte Schleimlinghaut

2 × Angereicherte Dimeritiumplatte

1 × Monsterherz

1 × Monstermagen Großmeister-Wolfssilberschwert 1 × Meisterlich gefertigtes Wolfssilberschwert

2 × Lederstücke

2 × Angereicherter Dimeritiumbarren

1 × Rubin

1 × Pulverisiertes Monstergewebe Großmeister-Wolfsstahlschwert 1 × Meisterlich gefertigtes Wolfsstahlschwert

2 × Lederstücke

2 × Angereicherter Dimeritiumbarren

1 × Rubin

1 × Monsteressenz Großmeister-Wolfsstiefel 1 × Meisterlich gefertigte Wolfsstiefel

1 × Angereicherte Schleimlinghaut

1 × Angereicherte Dimeritiumplatte

4 × Monsterblut

2 × Monsterherz Meisterlich gefertigte Wolfshandschuhe 1 × Überlegene Wolfshandschuhe

1 × Leder

1 × Meteoritensilberplatte

2 × Schnur

2 × Monsterzunge Meisterlich gefertigte Wolfshose 1 × Überlegene Wolfshose

2 × Seide

1 × Lederbänder

1 × Meteoritensilberbarren

1 × Monsterei Meisterlich gefertigte Wolfsrüstung 1 × Überlegene Wolfsrüstung

2 × Gegerbtes Draconidenleder

3 × Dimeritiumplatte

1 × Fünfte Essenz

1 × Monsterhirn Meisterlich gefertigte Wolfsstiefel 1 × Überlegene Wolfsstiefel

2 × Gehärtetes Leder

1 × Meteoritensilberbarren

2 × Schnur

2 × Monsterklaue Meisterlich gefertigtes Wolfssilberschwert 1 × Überlegenes Wolfssilberschwert

2 × Lederstücke

2 × Dimeritiumbarren

1 × Monsterfeder

1 × Monsterherz Meisterlich gefertigtes Wolfsstahlschwert 1 × Überlegenes Wolfsstahlschwert

2 × Lederstücke

2 × Dimeritiumbarren

1 × Monsterei

1 × Sirenenstimmbänder Verbesserte Wolfshandschuhe 1 × Wolfshandschuhe

4 × Lederstücke

1 × Meteoritenerz

2 × Lederbänder

2 × Zwirn

4 × Pulverisiertes Monstergewebe Verbesserte Wolfshose 1 × Wolfshose

2 × Seide

1 × Leder

1 × Meteoritenerz

4 × Lederstücke

1 × Monsterblut Verbesserte Wolfsrüstung 1 × Wolfsrüstung

3 × Gehärtetes Leder

1 × Meteoritensilberplatte

4 × Leinen

5 × Monsterfeder Verbesserte Wolfsstiefel 1 × Wolfsstiefel

1 × Gehärtetes Leder

1 × Meteoritenerz

3 × Zwirn

4 × Lederstücke

1 × Monsteressenz Verbessertes Wolfssilberschwert 1 × Wolfssilberschwert

2 × Lederbänder

2 × Meteoritensilberbarren

1 × Monsterei

1 × Monsterzunge Verbessertes Wolfsstahlschwert 1 × Wolfsstahlschwert

1 × Lederstücke

2 × Dunkelstahlbarren

1 × Pulverisiertes Monstergewebe

1 × Monsterklaue Wolfshandschuhe 4 × Lederstücke

1 × Meteoritenerz

2 × Lederbänder

2 × Zwirn

4 × Pulverisiertes Monstergewebe Wolfshose 2 × Seide

1 × Leder

1 × Meteoritenerz

4 × Lederstücke

1 × Monsterblut Wolfsrüstung 1 × Hemd

2 × Gehärtetes Leder

1 × Meteoritensilberplatte

5 × Lederbänder

2 × Monsterauge Wolfssilberschwert 1 × Lederstücke

3 × Silberbarren

1 × Fünfte Essenz

1 × Monsterhirn Wolfsstahlschwert 1 × Lederstücke

2 × Stahlbarren

1 × Monsterhirn

1 × Monsterauge Wolfsstiefel 1 × Gehärtetes Leder

1 × Meteoritenerz

3 × Zwirn

4 × Lederstücke

1 × Monsteressenz Überlegene Wolfshandschuhe 1 × Verbesserte Wolfshandschuhe

1 × Leder

1 × Meteoritensilberplatte

2 × Schnur

2 × Monsterzunge Überlegene Wolfshose 1 × Verbesserte Wolfshose

2 × Seide

1 × Lederbänder

1 × Meteoritensilberbarren

1 × Monsterei Überlegene Wolfsrüstung 1 × Verbesserte Wolfsrüstung

3 × Gegerbtes Draconidenleder

2 × Dimeritiumplatte

1 × Monsterhaut

2 × Monsterherz Überlegene Wolfsstiefel 1 × Verbesserte Wolfsstiefel

2 × Gehärtetes Leder

1 × Meteoritensilberbarren

2 × Schnur

2 × Monsterklaue Überlegenes Wolfssilberschwert 1 × Verbessertes Wolfssilberschwert

2 × Lederstücke

1 × Dimeritiumbarren

1 × Monsterblut

1 × Pulverisiertes Monstergewebe Überlegenes Wolfsstahlschwert 1 × Verbessertes Wolfsstahlschwert

1 × Lederstücke

3 × Dunkelstahlbarren

1 × Monsterblut

1 × Monsterfeder

Steht in der Zutatenliste ein bereits gefertigtes Ausrüstungsteil, braucht ihr genau diese Vorstufe zusätzlich zu den Materialien. Vergleicht den vollständigen Namen und prüft beim Handwerker, ob er die gewünschte Stufe herstellen kann.

Und in New Game Plus?

Legendäre Varianten werden getrennt von den normalen Rezepten behandelt. Die Tabellen hier sind deshalb keine Zutatenliste für legendäre Ausrüstung. Vergleicht in New Game Plus stets den vollständigen Namen mit eurem Herstellungsmenü.

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