Sieben Hexerschulen, mehrere Ausbaustufen und zwei Erweiterungen: Der richtige Weg zum Set hängt davon ab, welche Schule ihr sucht. Die Einzelguides führen euch zu den Schemata, erklären gemeinsame Questfunde und zeigen die Zutaten für die Herstellung.
Welche Hexerschule sucht ihr?
|Ausrüstungsfamilie
|Womit ihr beginnt
|Guide
|Katzenschule
|Katzenrüstung, Schwerter und Armbrust
|Fundorte und Materialien
|Greifenschule
|Greifenrüstung und Schwerter
|Fundorte und Materialien
|Bärenschule
|Bärenrüstung, Schwerter und Armbrust
|Fundorte und Materialien
|Wolfsschule
|Wolfsausrüstung rund um Kaer Morhen
|Fundorte und Materialien
|Vipernschule
|Schwerter in Weißgarten; weitere Varianten in Hearts of Stone
|Fundorte und Materialien
|Mantikorschule
|Mantikorausrüstung in Toussaint / Blood and Wine
|Fundorte und Materialien
|Vergessene Wolfsschule
|Eigene Questreihe um Reinald und Osmunds Notizen
|Fundorte und Materialien
Vom Fundort zum fertigen Ausrüstungsteil
Ein gefundenes Schema schaltet ein Rezept frei. Rüstungen fertigt ein Rüstungsschmied, Schwerter ein Waffenschmied. Für meisterliche Stücke schaltet ihr Yoana in Krähenfels über „Meisterlicher Rüstungsschmied“ und Hattori in Novigrad über „Von Schwertern und Knödeln“ frei. Großmeisterausrüstung fertigt Lazare Lafargue in Beauclair. Hebt die gefertigte Vorstufe auf, wenn sie in der Zutatenliste des nächsten Rezepts steht.
Grundausrüstung, Verbesserungen und Großmeister
Katzen-, Greifen-, Bären- und Wolfsschule besitzen Grundausrüstung sowie verbesserte, überlegene und meisterliche Stufen. Die Großmeister-Schemata stammen aus Blood and Wine. Sprecht in Beauclair mit Lazare Lafargue oder lest den Auftrag am Anschlagbrett, um seine Schatzsuchen zu erhalten. Die Vipernrüstung aus Hearts of Stone und die Mantikorausrüstung folgen eigenen Wegen; bei der Vipernschule gibt es außerdem ein fertiges Silberschwert statt eines im Spiel erhältlichen Schemas.
New Game Plus getrennt halten
In New Game Plus tragen viele Schemata den Zusatz „Legendär“ und verlangen andere Zutaten. Achtet beim Nachschlagen auf den vollständigen Namen im Herstellungsmenü.
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