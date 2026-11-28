Sieben Hexerschulen, mehrere Ausbaustufen und zwei Erweiterungen: Der richtige Weg zum Set hängt davon ab, welche Schule ihr sucht. Die Einzelguides führen euch zu den Schemata, erklären gemeinsame Questfunde und zeigen die Zutaten für die Herstellung.

Welche Hexerschule sucht ihr?

Vom Fundort zum fertigen Ausrüstungsteil

Ein gefundenes Schema schaltet ein Rezept frei. Rüstungen fertigt ein Rüstungsschmied, Schwerter ein Waffenschmied. Für meisterliche Stücke schaltet ihr Yoana in Krähenfels über „Meisterlicher Rüstungsschmied“ und Hattori in Novigrad über „Von Schwertern und Knödeln“ frei. Großmeisterausrüstung fertigt Lazare Lafargue in Beauclair. Hebt die gefertigte Vorstufe auf, wenn sie in der Zutatenliste des nächsten Rezepts steht.

Grundausrüstung, Verbesserungen und Großmeister

Katzen-, Greifen-, Bären- und Wolfsschule besitzen Grundausrüstung sowie verbesserte, überlegene und meisterliche Stufen. Die Großmeister-Schemata stammen aus Blood and Wine. Sprecht in Beauclair mit Lazare Lafargue oder lest den Auftrag am Anschlagbrett, um seine Schatzsuchen zu erhalten. Die Vipernrüstung aus Hearts of Stone und die Mantikorausrüstung folgen eigenen Wegen; bei der Vipernschule gibt es außerdem ein fertiges Silberschwert statt eines im Spiel erhältlichen Schemas.

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Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

New Game Plus getrennt halten

In New Game Plus tragen viele Schemata den Zusatz „Legendär“ und verlangen andere Zutaten. Achtet beim Nachschlagen auf den vollständigen Namen im Herstellungsmenü.

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