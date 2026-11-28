Blizzard nimmt dem Barbaren in Diablo 4 noch vor dem Start von Saison 16 seine vorübergehende Unsterblichkeit. Im öffentlichen Testrealm konnten mehrere Quellen für Schadensreduktion so kombiniert werden, dass der eingehende Schaden im Berserkermodus vollständig neutralisiert wurde.

Die Anpassung ist Bestandteil von Patch 3.3.0 und soll am 1. Dezember 2026 auf allen Plattformen erscheinen. Damit verschwindet die extrem widerstandsfähige Kombination bereits vor dem regulären Start der Saison von Tyraels Wagnis.

Drei Effekte ermöglichten 100 Prozent Schadensreduktion

Entdeckt wurde die Kombination während des PTR 3.3.0, der vom 27. Oktober 2026 bis zum 3. November 2026 auf dem PC verfügbar war. Der Test umfasste neue horadrische Gegenstände, zusätzliche Talisman-Synergien sowie umfangreiche Überarbeitungen an den Kriegsplänen.

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Beim Barbaren ließen sich drei defensive Effekte additiv stapeln. Zusammen konnten sie laut den offiziellen Patchnotes eine Schadensreduktion von 100 Prozent erreichen:

Aspekt der Kampfeslust

Talismanzauberset Schmelztiegel des Berserkers

Horadrisches Affix Schadensreduktion im Berserkermodus

Blizzard ändert die Berechnung dieser drei Quellen deshalb von additiv zu invers multiplikativ. Die einzelnen Boni werden künftig nacheinander auf den jeweils verbleibenden Schaden angewendet, anstatt zu einem gemeinsamen Wert addiert zu werden. Dadurch bleibt eine starke defensive Wirkung erhalten, vollständige Schadensimmunität ist mit dieser Kombination jedoch nicht mehr möglich.

Der Eingriff richtet sich somit gezielt gegen die unbeabsichtigte Wechselwirkung und nicht gegen die Barbarenklasse als Ganzes. An anderer Stelle erhält der Barbar mit Patch 3.3.0 mehrere Verbesserungen, darunter höheren Schaden für Doppelschwung sowie Anpassungen an Raserei, Kriegsschrei und verschiedenen legendären Aspekten.

Saison 16 startet am 1. Dezember 2026

Die Saison von Tyraels Wagnis beginnt laut Blizzards Saisonvorstellung am 1. Dezember 2026 um 18:30 Uhr MEZ. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören zwei zusätzliche Kriegspläne-Bäume, horadrische Gegenstände mit besonderen Affixen und ein saisonaler Kampf gegen zwei Seelenernter.

Mit Kriegspläne-Taktiken lässt sich beeinflussen, welche Aktivitäten und Belohnungen häufiger in den angebotenen Plänen erscheinen. Tyraels Gaben erweitert dagegen den saisonalen Fortschritt um Vorteile für Händler, Beute, Ressourcen und die Verwertung von Gegenständen.

Der unverwundbare Barbar zeigt dabei, welchen Zweck der öffentliche Testrealm erfüllt. Problematische Wechselwirkungen können unter kontrollierten Bedingungen entdeckt und korrigiert werden, bevor sie das Balancing der Live-Saison und besonders anspruchsvolle Endgame-Inhalte bestimmen.

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