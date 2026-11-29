Grand Theft Auto 6 beansprucht den Akku des DualSense offenbar deutlich stärker als andere große PS5-Spiele. Eine Messung von Game Informer ergab mit einem vollständig geladenen Standardmodell eine Laufzeit von rund vier Stunden und 30 Minuten.

Beim DualSense Edge fällt die Laufzeit dem Bericht zufolge noch kürzer aus. Aus mehreren Erfahrungswerten ergibt sich ein Durchschnitt von etwa drei Stunden und 40 Minuten, wobei dieser Wert nicht aus demselben kontrollierten Einzeltest wie beim regulären Controller stammt.

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DualSense-Laufzeiten im Vergleich

Controller und Spiel Gemeldete Laufzeit DualSense mit GTA 6 Etwa 4 Stunden und 30 Minuten DualSense Edge mit GTA 6 Etwa 3 Stunden und 40 Minuten DualSense mit Phantom Blade Zero Mehr als doppelt so lange wie mit GTA 6

Für die Messung des Standardcontrollers wurde ein OEM-Modell verwendet, das einer PlayStation 5 Pro beilag. Die tatsächliche Laufzeit kann jedoch je nach Alter und Zustand des Akkus, den ausgeführten Aktivitäten im Spiel sowie individuellen Controller-Einstellungen abweichen.

Als wahrscheinlicher Grund gilt die intensive Nutzung der besonderen DualSense-Funktionen. Sony hatte bereits vor dem Release erklärt, dass die PS5-Version von GTA 6 den integrierten Lautsprecher, das haptische Feedback und die adaptiven Trigger umfassend einsetzt. Die Intensität dieser Funktionen lässt sich laut PlayStation Blog über die Barrierefreiheitseinstellungen anpassen.

Immersion kostet Akkulaufzeit

Beim Fahren, Schießen und Erkunden von Vice City reagiert der Controller mit Vibrationen, unterschiedlichen Widerständen an den Triggern und zusätzlichen Geräuschen. Werden diese Funktionen permanent und gleichzeitig eingesetzt, steigt der Energieverbrauch gegenüber Spielen, die sparsamer darauf zurückgreifen.

Die kürzere Laufzeit bedeutet allerdings nicht automatisch, dass GTA 6 den Akku dauerhaft beschädigt oder dessen Alterung beschleunigt. Gemessen wurde lediglich die Nutzungsdauer pro Ladung. Für längere Sessions empfiehlt sich deshalb ein USB-C-Kabel, über das sich der Controller während des Spielens laden lässt. Alternativ können einzelne DualSense-Effekte reduziert oder deaktiviert werden, wobei dadurch ein Teil der vorgesehenen Immersion verloren geht.

GTA 6 erreicht ein Millionenpublikum

Rockstar Games veröffentlichte GTA 6 am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Take-Two meldete kurz nach dem Start offiziell 32,5 Millionen bereits vor dem Release verkaufte Exemplare. Damit stellte das Spiel laut Take-Two Interactive einen plattformübergreifenden Vorbestellrekord auf.

Eine spätere Hochrechnung von Alinea Analytics schätzt die Verkäufe nach der ersten Woche auf rund 53 Millionen Exemplare. Diese Zahl stammt nicht von Rockstar oder Take-Two, verdeutlicht aber die enorme Zahl an Nutzern, die derzeit Leonida erkunden und ihren DualSense entsprechend häufig aufladen müssen.

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