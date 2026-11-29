Nur einen Tag nach seinem Comeback auf YouTube soll Jean Pierre „JP“ Kraemer mehreren Mitarbeitern die Kündigung ausgesprochen haben. Der Dortmunder Tuning-Star trennt sich einem Bericht der Bild zufolge von seinem gesamten Lagerteam. Betroffen sollen zunächst sechs bis acht Beschäftigte sein, deren Arbeitsverhältnisse zum 31. Dezember 2026 enden.

Erst am Dienstag, dem 24. November, hatte sich der 46-Jährige nach einer längeren Auszeit mit einem neuen Tuning-Video bei seiner Community zurückgemeldet. Für einen Teil seiner Mitarbeiter dürfte das Jahresende nun jedoch auch das Ende ihrer Zeit bei JP Performance bedeuten.

Mitarbeiter sollen geschlossen das Lager verlassen haben

Am Mittwoch soll Kraemer persönlich im Lager erschienen sein, um die Beschäftigten über ihre Kündigungen zu informieren. Den Mitarbeitern sei freigestellt worden, ob sie noch bis zum Jahresende weiterarbeiten oder ihre Tätigkeit bereits vorher einstellen möchten.

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Daraufhin soll das gesamte betroffene Team den Arbeitsplatz verlassen haben. Die Beschäftigten waren bislang unter anderem für den Versand der Bekleidung von JP Clothing sowie der hauseigenen Autopflegeprodukte verantwortlich.

Auch Mitarbeiter aus weiteren Unternehmensbereichen könnten von den Kündigungen betroffen sein. Zudem soll Kraemer die Schließung seines Logistikstandorts im Dortmunder Stadtteil Brackel planen.

Ein Teil des Warenversands wurde dem Bericht zufolge bereits über externe Dienstleister abgewickelt. Wie die Logistik künftig organisiert werden soll und welche Gründe hinter dem Stellenabbau stehen, ist bislang nicht bekannt. Eine Anfrage der Bild zu den Entlassungen soll Kraemer unbeantwortet gelassen haben.

JP Kraemer hatte erst vor wenigen Tagen seine Winterkollektion vorgestellt

Bemerkenswert ist der Zeitpunkt der Entlassungen auch deshalb, weil JP Performance erst am 20. November die neue Winterkollektion seiner Modemarke vorgestellt hatte.

Unter dem Titel Cold Start erschien auf dem offiziellen YouTube-Kanal ein entsprechendes Werbevideo für JP Clothing.

Nur vier Tage später folgte Kraemers persönliches Comeback. In seinem neuen Video entschuldigte sich der Unternehmer erneut für Fehler in den vergangenen Monaten und kündigte an, sich künftig wieder verstärkt seinen Autoprojekten widmen zu wollen.

Innerhalb weniger Stunden erreichte das Video laut WDR rund 380.000 Aufrufe.

Turbulente Monate für JP Performance

Seit Ende August steht der Dortmunder Unternehmer wegen schwerer Gewaltvorwürfe seiner Noch-Ehefrau Julia Meck öffentlich in der Kritik. Kraemer hatte selbst körperliche Übergriffe eingeräumt und sich anschließend öffentlich entschuldigt.

Anfang September kündigte er an, seine Unternehmen schließen zu wollen. Wenige Tage später wurde diese Entscheidung zumindest teilweise rückgängig gemacht. Mehrere seiner Dortmunder Betriebe, darunter Big Boost Burger und das Automobilmuseum PACE, nahmen ihren Betrieb wieder auf.

Ende Oktober erließ das Amtsgericht Dortmund einen Strafbefehl wegen Körperverletzung in zwei Fällen sowie Sachbeschädigung. Die Geldstrafe beläuft sich auf insgesamt 270.000 Euro, wie ein Gerichtssprecher gegenüber dem WDR bestätigte. Ob der Strafbefehl inzwischen rechtskräftig ist, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.

Während Kraemer nun wieder regelmäßig Auto-Inhalte veröffentlichen möchte, bleibt die Zukunft eines Teils seiner Belegschaft ungewiss.

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