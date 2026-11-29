Rund um Marvels Iron Man von EA Motive verdichten sich die Hinweise auf eine baldige Präsentation. Auslöser ist die Ende November 2026 bemerkte Neugestaltung der offiziellen Studio-Webseite, die zeitlich auffällig nah an den diesjährigen Game Awards liegt.

Ein Auftritt bei der Preisverleihung ist bislang nicht angekündigt und bleibt damit ein Gerücht. Das Timing, frühere Leaks und mehrere offizielle Aussagen von EA machen eine Rückkehr von Tony Stark auf die große Bühne jedoch durchaus plausibel.

Die Game Awards bieten eine passende Bühne

Die Game Awards 2026 finden in Los Angeles am 10. Dezember 2026 statt. Wegen der Zeitverschiebung beginnt die Übertragung für Zuschauer in Deutschland laut dem offiziellen Zeitplan in der Nacht zum 11. Dezember 2026 um 1:30 Uhr deutscher Zeit.

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Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält die Spekulation durch Disneys Beteiligung. Disney+ überträgt die Veranstaltung erstmals in ausgewählten internationalen Märkten und kündigte in der offiziellen Mitteilung große Neuigkeiten und Überraschungen zu mehreren besonders erwarteten Disney-Spielen an. Da Marvel zu Disney gehört, würde Marvels Iron Man grundsätzlich in dieses Programm passen.

Für einen größeren Auftritt spricht außerdem, dass bereits im August 2026 ein unfertiger interner Trailer im Netz auftauchte. Das Material zeigte unter anderem schnelle Flugpassagen, Kämpfe am Boden und in der Luft sowie Möglichkeiten zur Anpassung der Rüstung. EA reagierte anschließend über den offiziellen Account des Spiels und stellte weitere Einblicke in Aussicht, sobald das Team dazu bereit sei.

EA hält trotz Umstrukturierung an Iron Man fest

Marvels Iron Man wurde bereits am 20. September 2022 offiziell angekündigt. Laut der damaligen Vorstellung durch Electronic Arts entsteht bei Motive Studio ein Singleplayer-Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive. Das Spiel soll eine eigenständige Geschichte erzählen und Tony Starks Persönlichkeit, Erfindergeist und Rolle als gepanzerter Superheld in den Mittelpunkt stellen.

Das Projekt hat zudem die jüngsten Veränderungen bei Electronic Arts überstanden. Im Zuge der Umstrukturierung vom 21. Oktober 2026 bestätigte der Publisher in einem Unternehmensupdate, dass Marvels Iron Man gemeinsam mit dem nächsten Star Wars Jedi zu den großen kommenden Action-Adventure-Veröffentlichungen gehört. Diese Aussage war besonders relevant, da EA gleichzeitig die Schließung von BioWare und das Ende der frühen Entwicklung am nächsten Mass Effect bekannt gab.

Ein offizieller Trailer bei den Game Awards könnte nun erstmals einen repräsentativen Eindruck von Motives Arbeit vermitteln. Anders als das unfertige Work-in-Progress-Material aus dem Leak dürfte eine geplante Präsentation den aktuellen Stand bei Grafik, Fluggefühl, Kampfsystem und Rüstungsanpassung wesentlich genauer zeigen.

Ein Release-Termin und eine konkrete Plattformliste wurden bislang nicht genannt. Nach rund vier Jahren Entwicklungszeit wäre der 11. Dezember 2026 aus deutscher Sicht jedoch ein naheliegender Zeitpunkt, um Marvels Iron Man endlich ausführlich vorzustellen.

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