Mit GTA 6 möchte Rockstar Games eine besonders glaubwürdige offene Spielwelt erschaffen. Doch mehr Realismus bedeutet nicht automatisch mehr Spielspaß. Während der Entwicklung musste das Studio deshalb zahlreiche Entscheidungen darüber treffen, wie detailliert alltägliche Aktivitäten tatsächlich umgesetzt werden sollen.

Wie weit diese Diskussionen gingen, zeigt ein neuer Bericht von Bloomberg Businessweek. Darin sprechen mehrere führende Rockstar-Entwickler über die Herausforderungen bei der Gestaltung des kommenden Open-World-Spiels.

Besonders überraschend: Selbst vermeintlich einfache Tätigkeiten wie der Kauf einer Bierflasche oder die Zubereitung eines Sandwiches beschäftigten das Entwicklerteam.

Muss man in GTA 6 jede Bierflasche selbst bezahlen?

Rockstar-Entwicklungsleiter Rob Nelson beschreibt ein grundlegendes Problem moderner Open-World-Spiele: Je realistischer Grafik und Spielwelt werden, desto auffälliger wirken vereinfachte Spielmechaniken.

Bloomberg nennt als Beispiel den Kauf eines Bierkastens: In vielen Spielen wählen Spieler den Kauf per Menü und Knopfdruck aus; anschließend erscheint eine Bierflasche wie aus dem Nichts in der Hand der Spielfigur.

Bei einer derart detaillierten Spielwelt wie in GTA 6 könnte das jedoch unglaubwürdig wirken.

Deshalb diskutierten die Verantwortlichen, ob Spieler eine Bierflasche tatsächlich selbst aus dem Kühlschrank nehmen, zur Kasse tragen und bezahlen müssten.

Eine solche Mechanik würde die Immersion erhöhen, könnte alltägliche Aktivitäten allerdings auch unnötig kompliziert machen.

Auch das Kochen war ein Diskussionsthema

Ähnliche Überlegungen gab es bei der Zubereitung von Lebensmitteln.

Die Entwickler beschäftigten sich beispielsweise mit der Frage, ob Spieler zunächst in einem Supermarkt Zutaten kaufen müssen, bevor sie in ihrer Wohnung ein Sandwich zubereiten können.

Alternativ könnte die Spielfigur das Essen einfach direkt herstellen, ohne dass zuvor einzelne Lebensmittel besorgt werden müssen.

Dabei ging es nicht nur um die technische Umsetzung, sondern vor allem um die richtige Balance zwischen Realismus und Unterhaltung.

Wichtig ist allerdings: Die genannten Beispiele stammen aus internen Entwicklungsdiskussionen. Sie bestätigen nicht, dass Spieler im fertigen GTA 6 tatsächlich Bierflaschen einzeln bezahlen oder Lebensmittel für jede Mahlzeit einkaufen müssen.

Welche dieser Ideen letztlich umgesetzt wurden, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Die Aussagen zeigen dennoch, wie intensiv Rockstar Games selbst kleinste Details der Spielwelt hinterfragt hat. Gerade diese Liebe zum Detail gehört seit Jahren zu den Markenzeichen des Studios.

GTA 6 soll am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.

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