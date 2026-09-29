Autorin der Blutiger-Baron-Quest kehrt nach fast zehn Jahren zu CD Projekt Red zurück

Die Geschichte um den Blutigen Baron gehört für viele Spieler zu den eindrücklichsten Momenten von The Witcher 3. Eine der Autorinnen hinter der Quest arbeitet nun wieder bei CD Projekt Red: Karolina Stachyra ist nach fast zehn Jahren zum Studio zurückgekehrt. Auf Anfrage von PC Gamer bestätigte CD Projekt Red ihre Rückkehr. An welchem Spiel sie derzeit arbeitet, wollte das Unternehmen jedoch nicht verraten.

Laut ihrem von PC Gamer eingesehenen LinkedIn-Profil war Stachyra seit Februar 2026 zunächst als freie Beraterin wieder für CD Projekt Red tätig. Im August wechselte sie in eine feste Position als Expert Writer. Zuvor hatte sie unter anderem als Narrative Director bei Techland und GSC Game World gearbeitet.

Was hat Karolina Stachyra an The Witcher 3 geschrieben?

Stachyras Name ist eng mit der Quest „Familienangelegenheiten“ verbunden, in deren Mittelpunkt der Blutige Baron steht. Die Geschichte beginnt mit Geralts Suche nach der verschwundenen Familie des Barons und entwickelt sich zu einer Erzählung über Schuld, Gewalt und die Folgen schwerer Entscheidungen.

Dabei entstand die Quest als Teamarbeit: Paweł Sasko entwarf und implementierte ihren Ablauf, während Stachyra die Dialoge und Zwischensequenzen schrieb. Sie arbeitete darüber hinaus an weiteren Inhalten von The Witcher 3 sowie an den Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine. Auch ihr späterer Arbeitgeber Techland hob ihre Arbeit an der Baron-Quest ausdrücklich hervor.

Arbeitet sie jetzt an The Witcher 4?

Das ist derzeit nicht bestätigt. Ihre Rückkehr liegt zwar in einer Phase, in der CD Projekt Red an The Witcher 4 und weiteren Projekten arbeitet. Aus ihrer neuen Stellenbezeichnung lässt sich aber nicht ableiten, welcher Geschichte sie zugeteilt wurde. Auch eine Beteiligung an der für 2027 angekündigten Witcher-3-Erweiterung Songs of the Past ist bislang nicht belegt. CD Projekt Red hat gegenüber PC Gamer ausdrücklich offengelassen, woran Stachyra arbeitet.

Für Fans ist die Personalie trotzdem spannend: Eine Autorin, die an einer der bekanntesten Geschichten von The Witcher 3 mitgewirkt hat, schreibt wieder für das Studio. Welche Figuren und Quests davon profitieren werden, erfahren wir erst mit weiteren Details zu ihren aktuellen Aufgaben.

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