Final Fantasy 14 Piano Collections – Neues Album mit Trackliste und Extras

Square Enix hat mit FINAL FANTASY XIV Piano Collections: Till Dawn My Tears Flow ein neues Musikalbum zum erfolgreichen MMORPG angekündigt. Die CD versammelt acht bekannte Stücke aus Final Fantasy 14, die eigens für Klavier neu arrangiert wurden.

In Europa kann das Album bereits für 26,99 Euro im offiziellen Square Enix Store vorbestellt werden. Als voraussichtlicher Veröffentlichungstermin wird dort der November 2026 genannt, während die reguläre Veröffentlichung in Japan bereits für den 14. Oktober 2026 vorgesehen ist.

Acht bekannte Stücke im neuen Gewand

Welche Songs enthält Till Dawn My Tears Flow? Die Auswahl reicht von ruhigen und gefühlvollen Kompositionen bis zu deutlich dramatischeren Arrangements. Neben Musik aus Dawntrail sind auch Stücke enthalten, die mit älteren Abenteuern in Final Fantasy 14 verbunden sind.

Eine Besonderheit stellen Smile und Bee My Honey dar. Für diese beiden Neuinterpretationen kehrt Sängerin Amanda Achen als Gast zurück, während die übrigen sechs Titel vollständig instrumental eingespielt wurden.

Die vollständige Trackliste umfasst folgende acht Stücke:

Lost in the Deep Morrow’s Might & Magic Roses of May (Dawntrail) Crash in the Dark Smile Windswept Echoes Promises to Keep Bee My Honey

Square Enix verspricht eine abwechslungsreiche Mischung aus zarten Klängen und technisch anspruchsvollen Darbietungen. Damit richtet sich die Veröffentlichung nicht nur an Sammler, sondern auch an Fans, die den Soundtrack von Final Fantasy 14 abseits des Spiels in einer ruhigeren Form erleben möchten.

Booklet und Videoaufnahme als Extras

Welche Bonusinhalte gehören zur CD? Zum Lieferumfang zählt ein Booklet mit Begleittexten der Pianistin Keiko. Da es sich bei der europäischen Ausgabe um eine aus Japan importierte CD handelt, können einzelne Bestandteile der Verpackung und die enthaltenen Texte ausschließlich auf Japanisch vorliegen.

Auf der offiziellen Albumseite wird außerdem ein Downloadcode für eine MP4-Aufnahme von Bee My Honey aufgeführt. Der gefilmte Auftritt stammt vom Final Fantasy XIV Fan Festival 2026 in Anaheim. Die europäische Shopbeschreibung nennt diesen Bonus derzeit nicht ausdrücklich.

Der Downloadcode kann nur begrenzt oft verwendet werden. Square Enix behält sich zudem vor, zu einem späteren Zeitpunkt ein Ablaufdatum festzulegen und dieses vorab bekannt zu geben.

Musikalischer Vorgeschmack auf Evercold

Warum erscheint das Album zu einem passenden Zeitpunkt? In Final Fantasy 14 laufen bereits die Vorbereitungen auf die nächste große Erweiterung Evercold. Die inzwischen offiziell für Januar 2027 angekündigte Erweiterung soll unter anderem neue Regionen und den neuen Job Bastion einführen.

Bis dahin sorgt auch das zurückgekehrte Kollaborationsereignis mit Final Fantasy 15 für Beschäftigung in Eorzea. Nocturne an einen Helden läuft noch bis zum 13. Oktober 2026 um 16:59 Uhr. Zu den Belohnungen gehören die viersitzige Regalia Typ G, das Noctis Kostümset, die Frisur Moderne Ästhetik: Noctis und mehrere Orchestrion Notenrollen.

Mit Till Dawn My Tears Flow erhalten Fans somit eine weitere Möglichkeit, sich auf die kommenden Monate im MMORPG einzustimmen. Gleichzeitig erweitert Square Enix das bereits umfangreiche Angebot an Soundtracks und Arrangementalben rund um Final Fantasy 14.

Wie gefällt euch die Trackauswahl von Till Dawn My Tears Flow und welches Stück würdet ihr gerne als Klavierversion hören? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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