DinoBones auf Steam – So entspannt setzt ihr 2.000 Knochen im Museum zusammen

Dinosaurier müssen nicht immer brüllen, jagen oder ganze Freizeitparks verwüsten. DinoBones: Tidy Up the Museum setzt stattdessen auf eine gemütliche Mischung aus Fossilienkunde, Aufräumspiel und Puzzlesimulation, die Erinnerungen an Pokémon Snap und Jurassic Park weckt.

Das vom Indie Souls Studio entwickelte und veröffentlichte Spiel ist am 25. September 2026 auf Steam erschienen. Statt lebende Urzeitechsen einzufangen oder vor ihnen zu fliehen, restauriert ihr ein chaotisches Museum und setzt neun gewaltige Dinosaurierskelette wieder zusammen.

Fossilienpuzzle mit rund 2.000 Knochen

Wie funktioniert DinoBones: Tidy Up the Museum? Zu Beginn liegen Schädel, Rippen, Wirbel und zahlreiche weitere Knochen über die Hallen, Treppen und Böden des Museums verteilt. Um wieder Ordnung zu schaffen, müsst ihr die Fundstücke einsammeln, identifizieren und anschließend an der richtigen Stelle des passenden Skeletts einsetzen.

Insgesamt warten rund 2.000 einzelne Knochen auf ihre Zuordnung. Jedes Fundstück gilt zunächst als unbekannt, weshalb Form, Farbe, Oberflächenstruktur und Abnutzung wichtige Hinweise liefern. Mit zunehmender Erfahrung erkennt ihr immer schneller, zu welcher Dinosaurierart und zu welchem Körperbereich ein Knochen gehört.

Ein klassischer Fähigkeitenbaum oder ein umfangreiches Upgrade-System steht dabei nicht im Mittelpunkt. Der eigentliche Fortschritt entsteht durch das Wissen, das ihr während der Restaurierung sammelt. Kisten lassen sich öffnen, umkippen oder durch das Museum werfen, wodurch sich die Arbeit deutlich greifbarer anfühlt als das bloße Sortieren in einem Menü.

Gemütliche Alternative zu Dinosaurierhorror

Warum erinnert das Steam-Spiel an Pokémon Snap und Jurassic Park? Die Verbindung zu Pokémon Snap entsteht vor allem durch das ruhige Beobachten und Studieren unterschiedlicher Kreaturen. Nach der mühsamen Rekonstruktion lassen sich die fertigen Ausstellungsstücke zudem fotografisch festhalten und ausgiebig betrachten.

Der Vergleich mit Jurassic Park liegt wiederum in der Faszination für beeindruckende Dinosaurierexponate. Stück für Stück verwandelt sich das verwüstete Gebäude in eine sehenswerte Sammlung. Fertiggestellte Skelette können besondere Ereignisse auslösen, die kleine Belohnungen, Spielzeuge und weitere Überraschungen im Museum hinterlassen. Bei der Arbeit begleitet euch außerdem eine Katze.

DinoBones: Tidy Up the Museum kommt auf Steam bereits gut an. Am 29. September 2026 fallen 93 Prozent von 491 Nutzerrezensionen positiv aus, womit die Gesamtwertung bei sehr positiv liegt. Die entspannte Ausrichtung scheint also einen Nerv bei Dino-Fans zu treffen, die keine Lust auf Survival-Horror oder komplexes Parkmanagement haben.

Preis und technische Details

Wo ist DinoBones erhältlich? Das Einzelspieler-Abenteuer kostet auf dem deutschen Steam-Marktplatz regulär 6,15 Euro. Bis zum 9. Oktober 2026 gilt ein Einführungsrabatt von 10 Prozent, durch den der Preis auf 5,53 Euro sinkt.

Unterstützt werden Windows, SteamOS und Linux sowie Macs mit Apple-Silicon-Prozessor. Intel-basierte Macs bleiben außen vor. Zur weiteren Ausstattung gehören eine deutsche Benutzeroberfläche, Steam Cloud, Familienbibliothek und 29 Erfolge. Auf dem PC werden lediglich 4 GB freier Speicherplatz benötigt.

DinoBones verbindet damit die Sammel- und Beobachtungsfreude von Pokémon Snap mit der Dinosaurierbegeisterung von Jurassic Park, ohne deren bekannte Actionelemente zu kopieren. Stattdessen steht die entspannte Befriedigung im Vordergrund, aus einem Haufen verstreuter Knochen eine eindrucksvolle Ausstellung entstehen zu lassen.

Wäre DinoBones: Tidy Up the Museum etwas für euch, oder bevorzugt ihr Dinosaurierspiele mit mehr Action und Gefahr? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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