Eine PlayStation 5 Pro im Look von GTA 6, dazu zwei passende Controller und das Spiel selbst: Rockstar Games hat mehrere Basketballprofis der Miami Heat mit einem außergewöhnlichen Geschenk überrascht. Die individuell gestalteten Konsolen sehen aus wie eine offizielle Sonderedition, sind bislang aber nicht für den regulären Verkauf vorgesehen.

Kurz vor dem Release des Open-World-Spiels haben mehrere Spieler ihre Pakete auf Instagram präsentiert. Darunter befinden sich Davion Mitchell, Nikola Jović und Keshad Johnson. Besonders die aufwendig gestalteten PS5-Pro-Gehäuse sorgen inzwischen für Aufmerksamkeit. Ein bei Kotaku dokumentiertes Foto aus Mitchells Story zeigt das geöffnete Geschenkpaket.

So sieht die GTA-6-PS5-Pro aus

Rockstar hat sich bei der Gestaltung unverkennbar von Vice City inspirieren lassen. Die Seitenteile der PS5 Pro besitzen eine dunkle Grundfarbe, auf der Palmenmotive und das Logo von GTA 6 zu sehen sind.

Besonders auffällig sind die drei Streifen, die sich durch den mittleren Bereich der Konsole ziehen. Ihre Farbgebung reicht von Türkis bis Magenta und erinnert an die Neonlichter, die Sonnenuntergänge und das typische Miami-Flair der Spielwelt.

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Auch die beiden beiliegenden DualSense-Controller greifen das Design auf. Sie sind farblich auf die Konsole abgestimmt und tragen einen entsprechenden GTA-6-Schriftzug beziehungsweise das VI-Emblem.

Verpackt ist die Sonderausstattung nicht in einem gewöhnlichen PlayStation-Karton. Stattdessen erhalten die Spieler einen stabilen Transportkoffer mit passgenauen Aussparungen für Konsole, Controller und Spiel.

Das Gesamtpaket wirkt damit eher wie ein exklusives Sammlerstück als wie eine gewöhnliche Werbesendung.

Warum ausgerechnet die Miami Heat?

Dass Rockstar ausgerechnet Spieler der Miami Heat beschenkt, ist kein Zufall. Rockstar und die Miami Heat haben ihre Zusammenarbeit offiziell angekündigt.

GTA 6 führt uns zurück nach Vice City, Rockstars fiktiver Version von Miami. Die reale Stadt spielt deshalb auch bei der Vermarktung des Spiels eine besondere Rolle.

Die Geschenkaktion fällt in die offiziell angekündigte Zusammenarbeit rund um den GTA-6-Release. Dabei wird die Verbindung zwischen Miami, den Heat und dem virtuellen Vice City auch abseits der Konsole aufgegriffen.

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Für Rockstar ist das eine naheliegende Gelegenheit, die Veröffentlichung des Spiels mit einer der bekanntesten Sportmannschaften der Stadt zu verbinden.

Und für die Basketballprofis dürfte es ein ziemlich angenehmer Arbeitstag gewesen sein: Erst Training, dann eine kostenlose PS5 Pro im GTA-6-Design auspacken.

Können Fans die GTA-6-PS5-Pro kaufen?

Hier kommt der Haken: Für die speziell gestaltete PS5 Pro gibt es bislang keinen angekündigten Verkauf.

Die gezeigten Exemplare haben ausgewählte Spieler der Miami Heat im Rahmen der Werbeaktion erhalten. Weder ein regulärer Preis noch ein Veröffentlichungstermin für diese Sonderausführung sind bekannt.

Das gilt auch für die besonderen Gehäuseabdeckungen, die das eigentliche Highlight der Konsole darstellen.

Wer bereits eine PS5 Pro besitzt, kann seine Konsole deshalb nicht einfach mit denselben Vice-City-Covern ausstatten.

Gerade das dürfte einige Fans ärgern. Schließlich wäre eine solche Sonderedition kurz vor dem Release von GTA 6 für zahlreiche PlayStation-Spieler interessant.

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Die von PlayStation separat angekündigten GTA-6-DualSense-Modelle sind davon zu unterscheiden. Sie sind keine Bestätigung dafür, dass auch die individuell angefertigte Konsole später in den Handel kommt.

Ob Rockstar und Sony ihre Pläne noch ändern, bleibt abzuwarten. Derzeit dürfen sich jedenfalls einige NBA-Profis über eine GTA-6-PS5-Pro freuen, die andere Spieler nicht einfach bestellen können.

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