Für eine schnelle Anreise braucht ihr den richtigen Wegweiser in der richtigen Region. Diese Übersicht enthält 229 dokumentierte Wegweiser mit direkten Kartenlinks. Häfen bleiben separat, damit ihr Landreisen und Bootsfahrten nicht durcheinanderbringt.
Wegweiser für die nächste Route nutzen
Öffnet das gewünschte Ziel über die Tabelle und plant von dort eure weitere Strecke. Die Ortsnamen sind nach Regionen sortiert. Gleich benannte Wegweiser können zu unterschiedlichen Gebieten gehören und bleiben deshalb als eigene Einträge erhalten. Welche davon in eurem Spielstand bereits verfügbar sind, seht ihr im Spiel.
Weißgarten – 10 Wegweiser
|Wegweiser
|Karte
|Flussübergang
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|Kicherbrücke
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|Klagebrücke
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|Mühle
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|Nilfgaardische Garnison
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|Sägemühle
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|Verlassenes Dorf
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|Weggabelung
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|Zerstörte Brücke
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|Zerstörtes Dorf
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Velen und Novigrad – 112 Wegweiser
Skellige – 55 Wegweiser
Kaer Morhen – 5 Wegweiser
|Wegweiser
|Karte
|Bastion
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|Eisenmine
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|Hütte am See
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|Kaer Morhen
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|Verfallener Wachturm
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Wyzima – 1 Wegweiser
|Wegweiser
|Karte
|Königliche Burg Wyzima
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Toussaint – 46 Wegweiser
|Wegweiser
|Karte
|Ardaiso-Steinbruch
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|Basane-Hof
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|Belgaard-Weingut
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|Burg Dun Tynne
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|Burg Mont Crane
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|Chuchote-Höhle
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|Coronata-Weingut
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|Corvo-Bianco-Weingut
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|Denkmal des Propheten Majoran
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|Dulcinea-Windmühle
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|Fassbindertor
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|Flovive
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|Francollarts
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|Fuchstal
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|Gefängnis von Toussaint
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|Gélenser-Hof
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|Hafen von Beauclair
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|Hafentor
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|Handelsposten
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|Hortense-Weingut
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|Hügel von Dun Tynne
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|Kreuzung bei Dun Tynne
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|Le Gran'place
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|Majoranstor
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|Metinnator
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|Mère-Lachaiselongue-Friedhof
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|Mühle des Grafen de la Croix
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|Nilfgaardische Botschaft
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|Palast von Beauclair
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|Palastgärten
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|Plegmund-Brücke
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|Rioux-Cannes-Außenposten
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|Ruinen des Arthach-Palasts
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|Ruinen des Termes-Palasts
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|Ruinen von Fort Astre
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|Ruinen von Fort Ussar
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|Ruinen von Tesham Mutna
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|Saint Sebastian
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|Sansretour-Tal
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|Seidhe-Llygad-Amphitheater
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|Trastamara-Jagdhütte
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|Turniergelände
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|Verlassenes Casteldaccia-Anwesen
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|Weingut Castell Ravello
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|Zum Basilisk
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|Zum Silbernen Salamander
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Mit dem Boot zu Häfen reisen
Am Ruder eines Boots könnt ihr die Weltkarte öffnen und einen erreichbaren Hafen als Schnellreiseziel wählen. Dafür nutzt das Spiel die Hafenmarkierungen, nicht die gewöhnlichen Wegweiser. Auf unserer Karte blendet ihr bei Bedarf die Kategorie „Häfen“ zusätzlich ein.
Auf Skellige verkaufen Händler Inselkarten, über die bestimmte Wegweiser auch vor dem ersten Besuch der jeweiligen Insel verfügbar werden können. Prüft bei einer geplanten Inselreise deshalb auch das Kartenangebot der Händler.
Erweiterungen und eigene Markierungen
Hearts of Stone nutzt die Weltkarte von Velen und Novigrad. Für Blood and Wine wählt ihr Toussaint. Ein Favorit auf unserer Karte merkt euer nächstes Ziel; ein Besuchshäkchen hält die eigene Route fest. Beides ist von der Freischaltung eines Wegweisers im Spiel unabhängig.
Weitere Witcher-3-Guides
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