Für eine schnelle Anreise braucht ihr den richtigen Wegweiser in der richtigen Region. Diese Übersicht enthält 229 dokumentierte Wegweiser mit direkten Kartenlinks. Häfen bleiben separat, damit ihr Landreisen und Bootsfahrten nicht durcheinanderbringt.

Wegweiser für die nächste Route nutzen

Öffnet das gewünschte Ziel über die Tabelle und plant von dort eure weitere Strecke. Die Ortsnamen sind nach Regionen sortiert. Gleich benannte Wegweiser können zu unterschiedlichen Gebieten gehören und bleiben deshalb als eigene Einträge erhalten. Welche davon in eurem Spielstand bereits verfügbar sind, seht ihr im Spiel.

Weißgarten – 10 Wegweiser

Velen und Novigrad – 112 Wegweiser

Skellige – 55 Wegweiser

Kaer Morhen – 5 Wegweiser

Wyzima – 1 Wegweiser

Wegweiser Karte Königliche Burg Wyzima Wegweiser anzeigen

Toussaint – 46 Wegweiser

Mit dem Boot zu Häfen reisen

Am Ruder eines Boots könnt ihr die Weltkarte öffnen und einen erreichbaren Hafen als Schnellreiseziel wählen. Dafür nutzt das Spiel die Hafenmarkierungen, nicht die gewöhnlichen Wegweiser. Auf unserer Karte blendet ihr bei Bedarf die Kategorie „Häfen“ zusätzlich ein.

PlayCentral Community Was hat euch in GTA 6 bisher am meisten beeindruckt? Umfrage wird geladen … Die Grafik und die riesige Spielwelt 🌴

Die lebendige Welt und das NPC-Verhalten 🚶

Die Fahrphysik und das Schadensmodell 🚗

Die Story mit Jason und Lucia ❤️

Die vielen Aktivitäten und kleinen Details 🔎

Bisher hat mich nichts wirklich umgehauen 😅

Ich habe GTA 6 noch nicht gespielt 🎮 Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Auf Skellige verkaufen Händler Inselkarten, über die bestimmte Wegweiser auch vor dem ersten Besuch der jeweiligen Insel verfügbar werden können. Prüft bei einer geplanten Inselreise deshalb auch das Kartenangebot der Händler.

Erweiterungen und eigene Markierungen

Hearts of Stone nutzt die Weltkarte von Velen und Novigrad. Für Blood and Wine wählt ihr Toussaint. Ein Favorit auf unserer Karte merkt euer nächstes Ziel; ein Besuchshäkchen hält die eigene Route fest. Beides ist von der Freischaltung eines Wegweisers im Spiel unabhängig.

Weitere Witcher-3-Guides

Orte der Macht · Monsternester · Alle Hexerschulen · Zur Komplettlösungsübersicht

Öffnet in einem neuen Tab