Für eure Gwint-Sammlung lohnt es sich, Kartenkäufe, besondere Gegner und zufällige Gewinne auseinanderzuhalten. Dieser Guide hilft euch beim Nachschlagen der Kartennamen und Fraktionen und führt zu den bereits zugeordneten Kartenvergaben in Toussaint.
Gezielt Karten in Toussaint suchen
Die folgenden Anlaufstellen gehören zu Blood and Wine. Sie zeigen, bei welcher Figur eine bestimmte Karte als Vergabe hinterlegt ist. Sprecht die jeweilige Figur an und beachtet den Stand eurer Gwint-Quest. Eine solche Zuordnung bedeutet nicht, dass die Karte jederzeit im Kaufmenü steht.
Hier könnt ihr 195 Karteneinträge mit zugeordnetem Inventargegenstand nachschlagen. Die Liste ist kein Zähler für eine vollständige Sammlung: Beschworene Einheiten, Anführer und mehrfach benötigte Exemplare lassen sich daraus nicht als einheitliche Gesamtzahl ableiten. Bei Einheiten ist die Grundstärke vor Effekten angegeben.
Monster
Karte
Grundstärke
Draug
10
Einschüchterer
5
Eisriese
5
Endriaga
2
Erdgenius
6
Eredin Bréacc Glas – Der Trügerische
0
Eredin – Bringer des Todes
0
Eredin – König der Wilden Jagd
0
Eredin – Zerstörer der Welten
0
Fehlgeborener
4
Feuergenius
6
Gabelschwanz
5
Gargoyle
2
Ghul
1
Ghul
1
Ghul
1
Gorgo
2
Greif
5
Gruftweib
5
Harpyie
2
Imlerith
10
Kayran
8
Kelajno-Harpyie
2
Krabbspinne
4
Krabbspinne
4
Krabbspinne
4
Krabbspinnen-Ungetüm
6
Kröte
7
Muhme: Brauerin
6
Muhme: Flüsterin
6
Muhme: Weberin
6
Nebling
2
Nekker
2
Nekker
2
Nekker
2
Pestmaid
5
Unhold
6
Vampir: Bruxa
4
Vampir: Ekimma
4
Vampir: Flatterer
4
Vampir: Garkin
4
Vampir: Katakan
5
Waldschrat
10
Werwolf
5
Wyvern
2
Neutral
Karte
Grundstärke
Cirilla
15
Extrem dichter Nebel
0
Finte
0
Gaunter O'Dim
2
Gaunter O'Dim: Finsternis
4
Geralt von Riva
15
Gutes Wetter
0
Horn des Kommandanten
0
Klirrende Kälte
0
Kuh
0
Mysteriöser Elf
0
Olgierd von Everec
6
Plötze
3
Regis Rohellec Terzieff
5
Rittersporn
2
Skellige-Sturm
0
Strömender Regen
0
Triss Merigold
7
Verbrennen
0
Vesemir
6
Villentretenmerth
7
Yennefer von Vengerberg
7
Zoltan Chivay
5
Nilfgaard
Karte
Grundstärke
Albrich
2
Assire var Anahid
6
Bogenschützen
1
Bogenschützen
1
Cahir aep Ceallach
6
Cynthia
4
Emhyr var Emreis – Der Unbarmherzige
0
Emhyr var Emreis – Die Weiße Flamme
0
Emhyr var Emreis – Invasor des Nordens
0
Emhyr var Emreis – Kaiser von Nilfgaard
0
Feuerskorpion
5
Fringilla Vigo
6
Impera-Brigade
3
Impera-Brigade
3
Impera-Brigade
3
Impera-Brigade
3
Ingenieur
6
Junger Gesandter
5
Junger Gesandter
5
Letho von Guleta
10
Menno Coehoorn
10
Morteisen
3
Morvran Voorhis
10
Nausicaa-Kavalleriebr.
2
Nausicaa-Kavalleriebr.
2
Nausicaa-Kavalleriebr.
2
Puttkammer
3
Rainfarn
4
Renuald aep Matsen
5
Schwerer Feuerskorpion
10
Schütze der Schw. Inf.
10
Schütze der Schw. Inf.
10
Shilard Fitz-Oesterlen
7
Stefan Skellen
9
Sweers
2
Tibor Eggebracht
10
Unterstützung
0
Vanhemar
4
Vattier de Rideaux
4
Verrottete Mangonel
3
Vreemde
2
Nördliche Königreiche
Karte
Grundstärke
Belagerungsturm
6
Blaue Streifen
4
Drachenjäger v. Crinfrid
5
Drachenjäger v. Crinfrid
5
Drachenjäger v. Crinfrid
5
Esterad Thyssen
10
Foltest – Der Anführer des Nordens
0
Foltest – Der Belagerer
0
Foltest – Der Stählerne
0
Foltest – Sohn des Medell
0
Johan Natalis
10
Katapult
8
Katapult
8
Philippa Eilhart
10
Sigismund Dijkstra
4
Thaler
1
Vernon Roche
10
Scoia’tael
Karte
Grundstärke
Barclay Els
6
Ciaran aep Easnillien
3
Dennis Cranmer
6
Dol-Blathanna-Schütze
4
Dol-Blathanna-Späher
6
Dol-Blathanna-Späher
6
Dol-Blathanna-Späher
6
Eithné
10
Elfen-Scharmützler
2
Elfen-Scharmützler
2
Elfen-Scharmützler
2
Filavandrel aén Fidháil
6
Francesca Findabair – Die Schöne
0
Francesca Findabair – Gänseblümchen des Tals
0
Francesca Findabair – Hoffnung der Aen Seidhe
0
Francesca Findabair – Königin Dol Blathannas
0
Havka-Heiler
0
Havka-Heiler
0
Havka-Heiler
0
Havka-Unterstützer
5
Havka-Unterstützer
5
Havka-Unterstützer
5
Ida Emean aep Sivney
6
Iorweth
10
Isengrim Faoiltiarna
10
Mahakam-Verteidiger
5
Mahakam-Verteidiger
5
Mahakam-Verteidiger
5
Mahakam-Verteidiger
5
Mahakam-Verteidiger
5
Milva
10
Riordain
1
Saesenthessis
10
Schirrü
8
Toruviel
2
Vrihedd-Brigade
5
Vrihedd-Brigade
5
Vrihedd-Kadett
4
Yaevinn
6
Zwergen-Scharmützler
3
Zwergen-Scharmützler
3
Zwergen-Scharmützler
3
Skellige
Karte
Grundstärke
Berserker
4
Birna Bran
2
Blaujung Lugos
6
Bogenschütze des Clans Brokvar
6
Cerys
10
Donar an Hindar
4
Draig Bon-Dhu
2
Hjalmar
10
Holger Schwarzhand
4
Junger Berserker
2
Kambi
0
Krieger des Clans an Craite
6
Kriegslangschiff
6
König Bran
0
Leichtes Langschiff
4
Lugos der Irre
6
Mardroeme
0
Mäussack
8
Olaf
12
Pirat des Clans Dimun
6
Schildmaid des Clans Drummond
4
Schildmaid des Clans Drummond
4
Schildmaid des Clans Drummond
4
Schmied des Clans Tordarroch
4
Skalde des Clans Heymaey
4
Svanrige
4
Udalryk
4
Gezielter Gewinn und zufällige Karte
Wenn ein Gegner eine bestimmte Karte vergibt, könnt ihr diesen Fund gezielt einplanen. Ein zufälliger Kartengewinn ist etwas anderes: Daraus lässt sich kein bestimmtes fehlendes Einzelstück versprechen. Führt eure Sammlung deshalb nach den Karten, die ihr tatsächlich erhalten habt, und nicht allein nach der Zahl gespielter Partien.