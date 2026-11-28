Für eure Gwint-Sammlung lohnt es sich, Kartenkäufe, besondere Gegner und zufällige Gewinne auseinanderzuhalten. Dieser Guide hilft euch beim Nachschlagen der Kartennamen und Fraktionen und führt zu den bereits zugeordneten Kartenvergaben in Toussaint.

Gezielt Karten in Toussaint suchen

Die folgenden Anlaufstellen gehören zu Blood and Wine. Sie zeigen, bei welcher Figur eine bestimmte Karte als Vergabe hinterlegt ist. Sprecht die jeweilige Figur an und beachtet den Stand eurer Gwint-Quest. Eine solche Zuordnung bedeutet nicht, dass die Karte jederzeit im Kaufmenü steht.

Karten nach Fraktionen

Hier könnt ihr 195 Karteneinträge mit zugeordnetem Inventargegenstand nachschlagen. Die Liste ist kein Zähler für eine vollständige Sammlung: Beschworene Einheiten, Anführer und mehrfach benötigte Exemplare lassen sich daraus nicht als einheitliche Gesamtzahl ableiten. Bei Einheiten ist die Grundstärke vor Effekten angegeben.

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Die Story mit Jason und Lucia ❤️

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Monster

Karte Grundstärke Draug 10 Einschüchterer 5 Eisriese 5 Endriaga 2 Erdgenius 6 Eredin Bréacc Glas – Der Trügerische 0 Eredin – Bringer des Todes 0 Eredin – König der Wilden Jagd 0 Eredin – Zerstörer der Welten 0 Fehlgeborener 4 Feuergenius 6 Gabelschwanz 5 Gargoyle 2 Ghul 1 Ghul 1 Ghul 1 Gorgo 2 Greif 5 Gruftweib 5 Harpyie 2 Imlerith 10 Kayran 8 Kelajno-Harpyie 2 Krabbspinne 4 Krabbspinne 4 Krabbspinne 4 Krabbspinnen-Ungetüm 6 Kröte 7 Muhme: Brauerin 6 Muhme: Flüsterin 6 Muhme: Weberin 6 Nebling 2 Nekker 2 Nekker 2 Nekker 2 Pestmaid 5 Unhold 6 Vampir: Bruxa 4 Vampir: Ekimma 4 Vampir: Flatterer 4 Vampir: Garkin 4 Vampir: Katakan 5 Waldschrat 10 Werwolf 5 Wyvern 2

Neutral

Karte Grundstärke Cirilla 15 Extrem dichter Nebel 0 Finte 0 Gaunter O'Dim 2 Gaunter O'Dim: Finsternis 4 Geralt von Riva 15 Gutes Wetter 0 Horn des Kommandanten 0 Klirrende Kälte 0 Kuh 0 Mysteriöser Elf 0 Olgierd von Everec 6 Plötze 3 Regis Rohellec Terzieff 5 Rittersporn 2 Skellige-Sturm 0 Strömender Regen 0 Triss Merigold 7 Verbrennen 0 Vesemir 6 Villentretenmerth 7 Yennefer von Vengerberg 7 Zoltan Chivay 5

Nilfgaard

Karte Grundstärke Albrich 2 Assire var Anahid 6 Bogenschützen 1 Bogenschützen 1 Cahir aep Ceallach 6 Cynthia 4 Emhyr var Emreis – Der Unbarmherzige 0 Emhyr var Emreis – Die Weiße Flamme 0 Emhyr var Emreis – Invasor des Nordens 0 Emhyr var Emreis – Kaiser von Nilfgaard 0 Feuerskorpion 5 Fringilla Vigo 6 Impera-Brigade 3 Impera-Brigade 3 Impera-Brigade 3 Impera-Brigade 3 Ingenieur 6 Junger Gesandter 5 Junger Gesandter 5 Letho von Guleta 10 Menno Coehoorn 10 Morteisen 3 Morvran Voorhis 10 Nausicaa-Kavalleriebr. 2 Nausicaa-Kavalleriebr. 2 Nausicaa-Kavalleriebr. 2 Puttkammer 3 Rainfarn 4 Renuald aep Matsen 5 Schwerer Feuerskorpion 10 Schütze der Schw. Inf. 10 Schütze der Schw. Inf. 10 Shilard Fitz-Oesterlen 7 Stefan Skellen 9 Sweers 2 Tibor Eggebracht 10 Unterstützung 0 Vanhemar 4 Vattier de Rideaux 4 Verrottete Mangonel 3 Vreemde 2

Nördliche Königreiche

Karte Grundstärke Belagerungsturm 6 Blaue Streifen 4 Drachenjäger v. Crinfrid 5 Drachenjäger v. Crinfrid 5 Drachenjäger v. Crinfrid 5 Esterad Thyssen 10 Foltest – Der Anführer des Nordens 0 Foltest – Der Belagerer 0 Foltest – Der Stählerne 0 Foltest – Sohn des Medell 0 Johan Natalis 10 Katapult 8 Katapult 8 Philippa Eilhart 10 Sigismund Dijkstra 4 Thaler 1 Vernon Roche 10

Scoia’tael

Karte Grundstärke Barclay Els 6 Ciaran aep Easnillien 3 Dennis Cranmer 6 Dol-Blathanna-Schütze 4 Dol-Blathanna-Späher 6 Dol-Blathanna-Späher 6 Dol-Blathanna-Späher 6 Eithné 10 Elfen-Scharmützler 2 Elfen-Scharmützler 2 Elfen-Scharmützler 2 Filavandrel aén Fidháil 6 Francesca Findabair – Die Schöne 0 Francesca Findabair – Gänseblümchen des Tals 0 Francesca Findabair – Hoffnung der Aen Seidhe 0 Francesca Findabair – Königin Dol Blathannas 0 Havka-Heiler 0 Havka-Heiler 0 Havka-Heiler 0 Havka-Unterstützer 5 Havka-Unterstützer 5 Havka-Unterstützer 5 Ida Emean aep Sivney 6 Iorweth 10 Isengrim Faoiltiarna 10 Mahakam-Verteidiger 5 Mahakam-Verteidiger 5 Mahakam-Verteidiger 5 Mahakam-Verteidiger 5 Mahakam-Verteidiger 5 Milva 10 Riordain 1 Saesenthessis 10 Schirrü 8 Toruviel 2 Vrihedd-Brigade 5 Vrihedd-Brigade 5 Vrihedd-Kadett 4 Yaevinn 6 Zwergen-Scharmützler 3 Zwergen-Scharmützler 3 Zwergen-Scharmützler 3

Skellige

Karte Grundstärke Berserker 4 Birna Bran 2 Blaujung Lugos 6 Bogenschütze des Clans Brokvar 6 Cerys 10 Donar an Hindar 4 Draig Bon-Dhu 2 Hjalmar 10 Holger Schwarzhand 4 Junger Berserker 2 Kambi 0 Krieger des Clans an Craite 6 Kriegslangschiff 6 König Bran 0 Leichtes Langschiff 4 Lugos der Irre 6 Mardroeme 0 Mäussack 8 Olaf 12 Pirat des Clans Dimun 6 Schildmaid des Clans Drummond 4 Schildmaid des Clans Drummond 4 Schildmaid des Clans Drummond 4 Schmied des Clans Tordarroch 4 Skalde des Clans Heymaey 4 Svanrige 4 Udalryk 4

Gezielter Gewinn und zufällige Karte

Wenn ein Gegner eine bestimmte Karte vergibt, könnt ihr diesen Fund gezielt einplanen. Ein zufälliger Kartengewinn ist etwas anderes: Daraus lässt sich kein bestimmtes fehlendes Einzelstück versprechen. Führt eure Sammlung deshalb nach den Karten, die ihr tatsächlich erhalten habt, und nicht allein nach der Zahl gespielter Partien.

Für den Einstieg findet ihr bei uns außerdem das Gwint-Tutorial des Entwicklers. Den historischen Ausblick auf das zusätzliche Deck findet ihr im Artikel zur Skellige-Fraktion.

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