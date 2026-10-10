WoW Forever – Sylvanas kehrt am 4. November 2026 mit neuem Modell zurück

Sylvanas Windläufer kehrt am 4. November 2026 offiziell in World of Warcraft zurück. In World of Warcraft: Forever übernimmt die Dunkle Fürstin erneut eine wichtige Rolle bei den Verlassenen und präsentiert sich dabei mit einem überarbeiteten Charaktermodell.

Blizzard orientiert sich beim neuen Aussehen stärker an Sylvanas’ Geschichte als Hochelfe und Anführerin der Untoten. Gleichzeitig bleibt die Gestaltung bewusst in der klassischen Ära von World of Warcraft verankert, auf der das alternative Azeroth von Forever aufbaut.

Ein neues Modell für die Dunkle Fürstin

Wie sieht Sylvanas in World of Warcraft: Forever aus? Im ursprünglichen World of Warcraft basierte ihr Charaktermodell noch auf einer Nachtelfe. Für Forever erhält sie stattdessen ein eigenständigeres Modell, dessen Statur und Gesichtszüge stärker an eine Blutelfe erinnern.

Ihre dunklere Hautfarbe greift die Darstellung aus der Unterstadt auf, während die leuchtend roten Augen ihren untoten Zustand deutlicher hervorheben. Größe und Rüstung orientieren sich weiterhin an ihrem klassischen Auftritt, wodurch das Design vertraut bleibt, aber wesentlich passender zur Figur wirkt.

Das neue Modell ist bereits in der Beta von World of Warcraft: Forever zu sehen. Mit der Veröffentlichung am 4. November 2026 erfolgt dann ihre reguläre Rückkehr als Anführerin der Verlassenen.

Eine zweite Chance für Sylvanas

Welche Rolle übernimmt Sylvanas in der neuen Zeitlinie? Zu Beginn hilft sie weiterhin dabei, die Verlassenen in der Unterstadt zu etablieren. Danach könnte sich ihre Geschichte allerdings deutlich anders entwickeln als im modernen World of Warcraft.

Thrall bleibt in Forever zunächst Kriegshäuptling der Horde. Zudem muss Vol’jin in dieser alternativen Zeitlinie weder Thralls Position übernehmen noch während der Ereignisse rund um Legion sterben. Damit könnte das Machtvakuum ausbleiben, durch das Sylvanas ursprünglich an die Spitze der Horde gelangte.

Forever soll die klassische Welt nicht einfach erneut durch dieselben Erweiterungen und Ereignisse führen. Neue Quests, Gebiete, Gegenstände und Handlungsstränge geben Blizzard die Möglichkeit, bekannte Figuren auf andere Wege zu schicken. Für Sylvanas eröffnet das erheblichen erzählerischen Spielraum und möglicherweise die Chance auf eine Entwicklung ohne die besonders kontrovers aufgenommenen Entscheidungen aus Battle for Azeroth und Shadowlands.

Die Rückkehr nach ihrem Auftritt in Midnight

Wann war Sylvanas zuletzt im modernen World of Warcraft zu sehen? In Midnight tauchte sie während des Schlachtzugs auf Quel’Danas kurzzeitig wieder auf. Durch ein Portal aus dem Schlund kehrte sie zurück, um Silbermond ein letztes Mal zu verteidigen.

Dabei beschützte sie ihre jüngere Schwester Vereesa sowie ihren Neffen Arator. Nach einem emotionalen Abschied zog sie sich erneut in den Schlund zurück, wo sie weiterhin für ihre früheren Taten büßen muss. Ihr kurzer Auftritt wurde innerhalb der Community unterschiedlich aufgenommen.

World of Warcraft: Forever bietet nun eine davon unabhängige Variante der Figur. Am 4. November 2026 können Fans selbst erleben, wie sich die neue Sylvanas in Blizzards dauerhaft wachsender Classic Plus Welt präsentiert.

Wie gefällt euch das überarbeitete Design von Sylvanas Windläufer und welchen Weg sollte ihre Geschichte in World of Warcraft: Forever einschlagen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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