Final Fantasy 7 Revelation: Naoki Hamaguchi verteidigt Mini-Spiele

Die Mini-Spiele in Final Fantasy 7 Rebirth gehören zu den umstrittensten Aspekten des Rollenspiels. Während einige Fans die spielerische Abwechslung schätzen, kritisieren andere die Vielzahl an Nebenaktivitäten und deren Einfluss auf den Erzählfluss.

Naoki Hamaguchi, Director der Remake-Trilogie, hält dennoch an diesem Konzept fest. Im Gespräch mit dem britischen Spielemagazin EDGE (via GamesRadar) verteidigt er die spielerische Vielfalt und erklärt, weshalb sich der dritte Teil nicht von den Mini-Spielen verabschieden wird. Statt ihre Anzahl zu reduzieren, will Square Enix vor allem den Umgang mit ihnen verbessern.

Zwischen spielerischer Vielfalt und unnötiger Pflicht

Das Problem ist nicht neu: Bereits Final Fantasy 7 Rebirth bot neben der Hauptgeschichte zahlreiche Aktivitäten, darunter Chocobo-Rennen, Kartenspiele undunterschiedliche Geschicklichkeitsprüfungen. Besonders im Gold Saucer, dem berühmten Vergnügungspark, reihten sich die Herausforderungen aneinander. Für manche Spieler machten sie den Charme des Abenteuers aus. Andere empfanden sie als Unterbrechung einer Geschichte, deren dramatische Wendungeneigentlich im Mittelpunkt stehen sollten.

Kritik entzündete sich vor allem daran, dass bestimmte Belohnungen und Fortschrittsmöglichkeiten an Aktivitäten gekoppelt waren, die nicht jedem Spielstil entgegenkamen. Wer sich auf Kämpfe und Handlung konzentrieren wollte, musste sich teilweise trotzdem mit zusätzlichen Herausforderungen beschäftigen. In der Community entwickelte sich daraus eine grundsätzliche Debatte: Wie viel zusätzliche Beschäftigung braucht ein modernes Rollenspiel, bevor Umfang in Überfrachtung umschlägt?



Hamaguchi möchte die Mini-Spiele jedoch nicht grundsätzlich infrage stellen. Gegenüber EDGE macht er deutlich, dass ihre große Zahl ein wesentliches Merkmal des ursprünglichen Final Fantasy VII von 1997 sei. Da die Neuauflage diesem Klassiker verpflichtet bleibe, komme eine pauschale Reduzierung für ihn nicht infrage. Die Entwickler wollten den Charakter der Vorlage bewahren, statt ihn zugunsten eines geradlinigeren Spielerlebnisses zu verändern.

Final Fantasy 7 Revelation: Freiwilligkeit statt Verzicht

Die entscheidende Änderung betrifft deshalb weniger die Menge als die Zugänglichkeit. In Revelation sollen Spieler stärker selbst bestimmen können, welche Aktivitäten sie absolvieren. Hamaguchi zufolge sei es wichtiger, ein Spielerlebnis zu schaffen, bei dem sich niemand unnötig zum Mitspielen gedrängt fühlt, als schlicht die Anzahl der Mini-Spiele zu erhöhen oder zu verringern. Zudem übernimmt er ausdrücklich die Verantwortung für diese Entscheidung.

Konkret setzt Square Enix bei den Belohnungen an. Während bestimmte Herausforderungen in Final Fantasy 7 Rebirth noch mit spielerischen Vorteilen oder wichtigen Fortschrittsmöglichkeiten verknüpft waren, sollen Mini-Spiele im Nachfolger überwiegend kosmetische Extras wie alternative Outfits und Anpassungsoptionen bieten.

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Kampfrelevante Belohnungen werden stärker an Nebenaktivitäten gebunden, die zum Kampfsystem passen. Zusätzlich sind verschiedene Schwierigkeitsgrade vorgesehen. Wer mit einer Herausforderung nicht zurechtkommt oder schlicht keine Lust darauf hat, soll sie leichter bewältigen oder direkt überspringen können.

Damit reagiert das Entwicklerteam auf einen zentralen Einwand der Community: Optionale Inhalte sind nur dann wirklich optional, wenn ihr Verzicht nicht das Gefühl erzeugt, etwas Wichtiges zu verpassen. Die neue Ausrichtung könnte diesen Konflikt entschärfen. Ob sie in der Praxis funktioniert, muss sich allerdings erst zeigen.

Grundsatzdebatte über die Identität der Reihe

Hamaguchis Haltung ist auch deshalb interessant, weil sie einen Konflikt zwischen Tradition und modernen Spielerwartungen offenlegt. Das Original von 1997 setzte auf zahlreiche spielerische Ablenkungen. Die Neuauflage will diesen Facettenreichtum bewahren, präsentiert ihn aber in einer wesentlich größeren, aufwendig inszenierten Spielwelt.

Was früher als kurzweilige Abwechslung funktionierte, kann in einem modernen Rollenspiel mit umfangreicher Hauptgeschichte schnell wie eine zusätzliche Verpflichtung wirken. Auch die Reaktionen in Online-Communitys zeigen, wie unterschiedlich die Erwartungen ausfallen. Somit geht es längst nicht mehr nur darum, wie viele Mini-Spiele ein Rollenspiel enthalten sollte, sondern auch darum, wie gut sie sich in das Gesamterlebnis einfügen.

Kann Final Fantasy 7 Revelation beide Seiten überzeugen?

Hamaguchi hält an der Vielfalt fest, erkennt aber den Anspruch an, unnötigen Frust zu vermeiden. Das ist kein vollständiges Einlenken gegenüber der Kritik, sondern ein Kompromiss: Die kreative Vision bleibt bestehen, während Spieler mehr Kontrolle über ihre Zeit und ihre Belohnungen erhalten sollen.

Ob die neuen Freiheiten ausreichen, um auch skeptische Fans zu überzeugen, wird sich mit dem fertigen Spiel zeigen. Final Fantasy 7 Revelation erscheint am 8. April 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 sowie PC.

Wie steht ihr zu den Mini-Spielen – pro oder contra? Lasst uns euere Meinungen gern in den Kommentaren wissen.

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