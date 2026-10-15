Final Fantasy Resonance: Spielzeit und erste Testergebnisse bekannt

In einer Woche erscheint Final Fantasy Resonance, das eine vollkommen andere Richtung einschlägt, als beispielsweise die Final Fantasy 7 Remake-Trilogie. Die japanische Gaming-Presse durfte das HD-2D-Abenteuer bereits testen und veröffentlicht positives Feedback und interessante Details.

Wie umfangreich ist die Spielzeit?

Wenige Tage vor der Veröffentlichung von Final Fantasy Resonance sind damit auch die ersten Informationen zur Spielzeit bekannt geworden. Laut den Angaben der Fachpresse benötigt die Hauptgeschichte ungefähr 20 bis 30 Stunden.

Wer zusätzlich Nebenquests erledigt, optionale Herausforderungen bewältigt und weitere Spielinhalte erkundet, kann seine Spielzeit auf bis zu 70 Stunden ausdehnen. Die tatsächliche Dauer hängt allerdings davon ab, wie gründlich die Spielwelt erkundet wird und wie viel Zeit in optionale Aufgaben und Kämpfe fließt.

Frühere Previews gingen teilweise von längeren Spielzeiten aus. So schätzte ein Bericht von IGN die Dauer der Hauptgeschichte auf 30 bis 40 Stunden und den vollständigen Abschluss auf 60 bis 80 Stunden. Diese Angaben beruhten jedoch auf einer Vorschauversion. Die nun gemeldeten Zahlen aus dem Famitsu-Test (via NintendoEverything) liefern erstmals eine Einschätzung auf Grundlage des fertigen Spiels.

Was sagen die Tests zu Final Fantasy Resonance?

Das japanische Spielemagazin Famitsu vergibt insgesamt 36 von 40 möglichen Punkten. Alle vier beteiligten Tester bewerten das Rollenspiel mit jeweils neun von zehn Punkten. Damit gelingt dem kommenden Serienteil, der klassische Serientugenden mit moderner HD-2D-Optik verbindet, ein überzeugender Auftakt. Besonders für Fans klassischer japanischer Rollenspiele mit Retro-Charme dürfte das Ergebnis interessant sein.

Klassische Kämpfe treffen auf moderne Pixelgrafik

Spielerisch schlägt Square Enix einen Weg ein, der sich deutlich an den Wurzeln der Reihe orientiert. Statt ausschließlich auf schnelle Echtzeit-Action zu setzen, stehen rundenbasierte Kämpfe und taktische Entscheidungen im Mittelpunkt.

Das Kampfsystem setzt unter anderem auf eine Zeitleiste, die die bevorstehenden Aktionen von Verbündeten und Gegnern anzeigt. Hinzu kommt eine sogenannte Break-Mechanik: Wer die Widerstandsanzeige eines Gegners rechtzeitig leert, kann diesen ins Taumeln bringen, seine Verteidigung schwächen und sich dadurch entscheidende Vorteile verschaffen.

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Ein weiteres wichtiges Element sind die Visionen. Sie ermöglichen es, Fähigkeiten freizuschalten und unterschiedliche Kombinationen für die eigene Gruppe zusammenzustellen. Dafür steht ein umfangreiches Portfolio aus bekannten Figuren (Sephiroth, Cloud Strife, Squall Leonhart, u.v.m.) aus früheren Teilen der Reihe zur Verfügung.

Die Geschichte knüpft an die Welt von Final Fantasy Brave Exvius an und wurde für das neue Rollenspiel umfassend aufbereitet. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Rain, Lasswell und Fina sowie eine Bedrohung, die mit den Kristallen der Spielwelt verbunden ist.

Vielversprechende Aussichten

Wer sich vor dem Kauf einen eigenen Eindruck verschaffen möchte, kann auf eine kostenlose Demo zurückgreifen. Diese umfasst das gesamte erste Kapitel und der Spielstand lässt sich anschließend in die Vollversion übernehmen.

Der offizielle Veröffentlichungstermin ist der 22. Oktober 2026. Final Fantasy Resonance erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC. Ob sich die starke Auftaktwertung auch in weiteren internationalen Tests bestätigt, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Habt ihr auch Bock auf ein Action-Rollenspiel, das gleichzeitig Retro-Charme mit modernster Technik verbindet? Oder wollt ihr Final Fantasy lieber in bildgewaltiger 3D-Optik erleben? Teilt eure Meinung gern mit uns in den Kpmmentaren?

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