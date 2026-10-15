Wer mit Jason und Lucia durch Vice City ziehen möchte, bekommt ein Spiel für Erwachsene: GTA 6 hat in Deutschland USK 18 erhalten. In der offiziellen Datenbank der USK ist inzwischen die Xbox-Series-Version mit dem Kennzeichen „keine Jugendfreigabe“ aufgeführt.

Die Prüfung fand dem Eintrag zufolge bereits am 13. September 2026 statt. Damit ist auch die deutsche Alterseinstufung vor dem für November geplanten Release geklärt.

Diese drei Gründe nennt die USK für GTA 6

Bei der Begründung stehen drei Punkte im Mittelpunkt: drastische Gewalt, Drogen und kriminelle Rollenbilder.

Hinter dem letzten Begriff steckt die Darstellung einer Welt, in der Verbrechen zum Abenteuer werden. Die USK nennt dafür grundsätzlich etwa Überfälle, illegale Autorennen oder die Verherrlichung krimineller Organisationen als Beispiele. Das passt zur Ausgangslage von GTA 6: Jason und Lucia geraten nach einem schiefgelaufenen krummen Ding in eine Verschwörung, die sich durch den gesamten Bundesstaat Leonida zieht.

Die sonnigen Strände und bunten Straßen von Vice City bilden also die Kulisse für eine Geschichte, in deren Mittelpunkt erneut das Verbrechen steht.

ESRB nennt auch Nacktheit und starke sexuelle Inhalte

Auch die nordamerikanische Prüfstelle ESRB hat GTA 6 bereits eingestuft. Dort trägt das Spiel für PS5 und Xbox Series X/S die Kennzeichnung Mature 17+, richtet sich also an Spieler ab 17 Jahren.

Die Liste der Inhalte fällt umfangreicher aus als bei der USK. Sinngemäß nennt die ESRB:

Blut und Verstümmelungen

Massive Gewalt

Humor für Erwachsene

Nacktheit

Derbe Sprache

Starke sexuelle Inhalte

Drogen- und Alkoholkonsum

Damit sind Nacktheit und sexuelle Inhalte ausdrücklich Teil der amerikanischen Einstufung. Wer sich beim deutschen Eintrag über die fehlende Erwähnung gewundert hat, findet hier eine klare Antwort.

Die ESRB unterscheidet dabei durchaus zwischen verschiedenen Abstufungen: Der bei GTA 6 verwendete Hinweis auf starke sexuelle Inhalte steht für explizite und/oder häufige Darstellungen sexuellen Verhaltens. Bei Nacktheit unterscheidet die Prüfstelle außerdem zwischen kurzen beziehungsweise weniger deutlichen Szenen und der hier aufgeführten Kategorie „Nudity“.

Beide Prüfstellen weisen auf In-Game-Käufe hin

Neben den Spielinhalten taucht sowohl bei der USK als auch bei der ESRB ein weiterer Punkt auf: GTA 6 enthält In-Game-Käufe. Konkrete Angebote oder Preise nennen die Einträge noch nicht.

Bis zum Start bleibt inzwischen nur noch gut ein Monat. GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Schauplatz ist der von Florida inspirierte Bundesstaat Leonida mit Vice City als bekanntester Metropole. Im Mittelpunkt stehen Jason und Lucia, die sich nach ihrem missglückten Coup mehr denn je aufeinander verlassen müssen.

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