Die ersten Testberichte zu GTA 6 sollen noch vor dem Verkaufsstart erscheinen. Das berichtet Insider Gaming unter Berufung auf eigene Informationen. Wer seine Kaufentscheidung von Reviews abhängig machen möchte, könnte damit vor der Veröffentlichung Einschätzungen zum fertigen Spiel erhalten.

Ein genauer Termin ist bislang jedoch nicht öffentlich. Rockstar selbst hat den im Bericht beschriebenen Review-Zeitplan nicht offiziell bestätigt.

Insider Gaming nennt keinen konkreten Embargo-Termin

Autor Grant Taylor-Hill schreibt, der Redaktion sei ein vorläufiger Zeitpunkt für das Ende des Test-Embargos bekannt. Veröffentlichen wolle man ihn nicht, weil sich die Planung bis zum Verkaufsstart noch ändern könne.

Die belastbare Aussage des Berichts bleibt deshalb begrenzt: Reviews sollen vor dem Release erscheinen. Wie viele Tage vorher und zu welcher Uhrzeit, lässt sich daraus nicht ablesen.

Bei einem Test-Embargo handelt es sich um einen vereinbarten Zeitpunkt, ab dem Redaktionen ihre Bewertungen veröffentlichen dürfen. Dieser Termin ist von anderen Freigaben zu unterscheiden, etwa für Vorschauen, Videos oder Livestreams.

Vorschauen ersetzen keinen vollständigen Test

Bereits veröffentlichte Eindrücke und gezeigte Spielszenen sind nicht automatisch Bewertungen des vollständigen Spiels. Ein Review setzt eine entsprechende Auseinandersetzung mit der Testfassung voraus.

Aus dem neuen Bericht geht außerdem nicht hervor, welche Medien teilnehmen, auf welchen Plattformen sie testen oder wie umfassend der Vorabzugang ausfällt.

GTA 6 ist für den 19. November angekündigt

Rockstar nennt für GTA 6 weiterhin den 19. November 2026. Das Spiel erscheint für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Die offizielle Veröffentlichungsmeldung enthält jedoch keinen Review-Termin. Bis ein solcher öffentlich benannt wird, bleibt die Aussage über Tests vor dem Start eine Information aus dem Insiderbericht.

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