GTA 6 teurer als der Burj Khalifa? Rockstar widerspricht dem Budget-Gerücht

Über die Entwicklungskosten von GTA 6 kursieren gewaltige Summen. Jetzt weist Rockstar ein verbreitetes Gerücht zurück, nennt aber weiterhin kein konkretes Budget.

Hat die Entwicklung von GTA 6 mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar verschlungen? Rockstar widerspricht dieser Behauptung. In Jason Schreiers Bloomberg-Reportage zur Entstehung des Spiels weist Jennifer Kolbe, Rockstars Head of Publishing, einen entsprechenden Vergleich zurück. Wie viel das Open-World-Spiel tatsächlich gekostet hat, verrät sie allerdings nicht.

Rockstar widerspricht dem Vergleich mit dem Burj Khalifa

Das Gerücht verbindet GTA 6 mit einem berühmten Bauwerk: Die Entwicklung soll angeblich teurer gewesen sein als der Bau des Burj Khalifa in Dubai, für den rund 1,5 Milliarden US-Dollar veranschlagt werden.

Kolbe erklärt laut der Reportage, dass diese Behauptung falsch sei. Eine eigene Zahl stellt sie dem Vergleich jedoch nicht gegenüber. Eine offizielle Aufschlüsselung der Entwicklungskosten liefert das Gespräch damit ebenfalls nicht.

Für die Diskussion um das Budget ist das eine relevante Klarstellung: Die häufig wiederholte Milliardensumme lässt sich weiterhin nicht als bestätigte Kostenangabe behandeln. Aus dem Dementi ergibt sich außerdem kein konkreter Ersatzwert.

Rockstar ist seit Red Dead Redemption 2 deutlich gewachsen

Wie groß der organisatorische Aufwand hinter Rockstars Spielen inzwischen ist, zeigen andere Angaben aus der Reportage. Als Red Dead Redemption 2 im Jahr 2018 erschien, beschäftigte das Unternehmen 2.441 Menschen. Im August 2026 waren es 4.711 Beschäftigte an zwölf Standorten. Damit hat sich die Belegschaft nahezu verdoppelt.

Diese Zahlen betreffen das gesamte Unternehmen. Sie lassen sich deshalb nicht einfach mit einer angenommenen Gehaltssumme multiplizieren, um daraus das GTA-6-Budget zu berechnen. Dafür müsste unter anderem bekannt sein, wer wie lange an welchem Projekt gearbeitet hat und welche weiteren Kosten angefallen sind.

Das tatsächliche GTA-6-Budget bleibt offen

Auch die Einordnung als teuerstes Videospiel aller Zeiten lässt sich ohne offengelegte und vergleichbare Kosten nicht abschließend überprüfen. Entwicklung, Werbung und langfristiger Betrieb können bei solchen Vergleichen unterschiedlich berücksichtigt werden.

Fest steht vorerst: Rockstar weist den verbreiteten Vergleich mit dem Burj Khalifa zurück. Wie hoch die Rechnung für GTA 6 tatsächlich ausfällt, bleibt weiterhin ein Geheimnis.

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