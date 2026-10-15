Starfield auf Switch 2 droht das Aus: Insider berichtet von Problemen bei der Umsetzung

Kommt Starfield noch auf die Nintendo Switch 2? Die Zukunft der bislang nicht offiziell angekündigten Umsetzung bleibt ungewiss. Der Insider NateTheHate berichtet von zahlreichen Hindernissen bei der Entwicklung. Dass das Projekt inzwischen auf Eis liegen könnte, würde ihn deshalb nicht überraschen. Er betont jedoch, den aktuellen Status nicht zu kennen.

Insider nennt Hindernisse bei der Entwicklung

In einem Beitrag auf X vom 9. Oktober schreibt NateTheHate, die Switch-2-Portierung sei auf viele Hindernisse und Entwicklungshürden gestoßen. Ob Bethesda die Arbeiten tatsächlich eingestellt oder vorerst zurückgestellt hat, könne er nicht sagen.

Seine Einschränkung lautet, ins Deutsche übersetzt:

„Ich weiß nicht, ob es derzeit auf Eis liegt, aber es würde mich nicht überraschen.“

Damit beschreibt der Insider einen problematischen Entwicklungsverlauf und seine persönliche Einschätzung. Eine bestätigte Absage ergibt sich daraus nicht. Welche konkreten Schwierigkeiten die Umsetzung bereitet haben soll, erläutert er ebenfalls nicht.

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Bethesda hat Starfield für Switch 2 nicht angekündigt

Schon die Entwicklung der Nintendo-Version ist bislang keine offiziell bestätigte Information. Bethesda hat weder einen Veröffentlichungstermin noch technische Details zu einer solchen Umsetzung vorgestellt.

Auf seiner Supportseite zu den verfügbaren Plattformen nennt das Unternehmen aktuell Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5. Die Switch 2 ist dort nicht aufgeführt.

Auch die Behauptung, Nintendos Konsole sei grundsätzlich zu schwach für Starfield, lässt sich aus der Insideraussage nicht ableiten. Ohne konkrete Angaben bleibt offen, ob mögliche Schwierigkeiten beispielsweise die Leistung, Anpassungen der Engine oder andere Bereiche der Produktion betreffen.

Auf der PS5 ist Starfield bereits erhältlich

Während Nintendo-Spieler weiter auf eine Ankündigung warten, hat Starfield den Sprung auf eine weitere Plattform bereits geschafft: Die PS5-Version erschien am 7. April 2026.

Die Umsetzung enthält die bis dahin veröffentlichten Updates einschließlich der großen Free-Lanes-Aktualisierung.

Für Switch-2-Besitzer bleibt somit vorerst eine offene Frage: Kann Bethesda eine entsprechende Version fertigstellen oder werden die gerüchteweise begonnenen Arbeiten nicht weitergeführt? NateTheHates Angaben geben Anlass zu Zweifeln, liefern darauf aber noch keine endgültige Antwort.

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