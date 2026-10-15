Sony bringt einen neuen DualSense Wireless-Controller in der Gran Turismo Limited Edition auf den Markt. Die Sonderausgabe greift Motive aus dem Motorsport auf und würdigt die Geschichte der Rennspielreihe.

Im offiziellen PlayStation Blog nennt Sony auch bereits den Preis: 84,99 Euro soll der Controller kosten. Der weltweite Verkaufsstart ist für den 10. Dezember 2026 vorgesehen.

Rennstreifen treffen auf Kohlefaser-Optik

Das Design kombiniert Rennstreifen und Motorsport-Grafiken mit einer strukturierten Frontplatte im Kohlefaser-Look. Sony orientiert sich damit an der Gestaltung und den Materialien des Automobilbaus.

Der Controller erscheint in begrenzter Stückzahl. Wie viele Exemplare angeboten werden, verrät das Unternehmen nicht.

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Vorbestellungen beginnen am 22. Oktober

Wer sich die Sonderausgabe sichern möchte, kann sie ab 22. Oktober 2026 um 10 Uhr Ortszeit vorbestellen. In Deutschland erfolgt der Verkauf direkt über PlayStation sowie bei teilnehmenden Händlern.

Bei den 84,99 Euro handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung. Händlerpreise können davon abweichen.

Wie gefällt euch die Rennsport-Optik? Würdet ihr für das Gran-Turismo-Design zu diesem DualSense greifen?

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