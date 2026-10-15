Microsoft startet mit Xbox Labs ein neues Experimentierteam für Spiele und Technologie. Asha Sharma stellt die Initiative in einer auf Xbox Wire veröffentlichten Nachricht an die Belegschaft vor.

Die kleine Gruppe aus Spieleentwicklern, Ingenieuren und Wissenschaftlern soll neue Ideen in Anwendungen verwandeln, die Spieler und Entwickler ausprobieren können.

Neue Möglichkeiten für Spiele und kreative Werkzeuge

Sharma verweist auf Experimente, bei denen Spiele für ursprünglich nicht vorgesehene Hardware angepasst oder für den Browser umgesetzt werden. Für sie zeigen diese Entwicklungen neue Möglichkeiten, Spiele zugänglicher zu machen und älteren Titeln neues Leben zu geben.

Xbox Labs soll offen experimentieren und aus der Nutzung lernen. Entstehende Werkzeuge möchte Microsoft auch anderen Entwicklern zur Verfügung stellen.

Software-Agenten gehören zu den angesprochenen Technologien

Sharma zieht außerdem eine Verbindung zwischen Spielen und Softwareentwicklung: Agenten könnten bereits Code schreiben, ausführen und testen. Spiele hätten Eigenschaften, die ebenfalls interessante Einsatzmöglichkeiten eröffnen.

Die Website zeigt bereits eine kleine Spielerei

Auf der offiziellen Xbox-Labs-Website findet sich unter anderem eine „ASCII Machine“. Damit lassen sich Videos in eine Darstellung aus Zeichen verwandeln.

Laut Website erfolgt die Verarbeitung lokal: Das Video wird nicht hochgeladen. Wer weitere Entwicklungen verfolgen möchte, kann sich dort außerdem für Neuigkeiten anmelden.

Xbox Labs ist damit zunächst eine Plattform für Experimente. Welche Ideen später zu dauerhaft angebotenen Produkten oder Funktionen werden, muss sich erst zeigen.

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