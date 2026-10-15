Microsoft erweitert sein Zubehör um ein besonders kleines Gamepad: Der Xbox Nano Controller soll sich für kleinere Hände und das Spielen unterwegs eignen. Im deutschen Microsoft Store ist das Modell für 49,99 Euro zur Vorbestellung gelistet.

Laut der Ankündigung im Xbox Wire beginnt die Verfügbarkeit im November 2026. Deutschland gehört zu den angekündigten Startmärkten.

Rund 13 Zentimeter lang und etwa 100 Gramm schwer

Microsoft bezeichnet den Nano als seinen bislang kleinsten Controller. Er misst etwas mehr als fünf Zoll, also ungefähr 13 Zentimeter, und wiegt rund 100 Gramm.

Trotz des verkleinerten Gehäuses sind laut Hersteller alle 18 üblichen Gameplay-Eingaben vorhanden. Hinzu kommt eine programmierbare Action-Taste, die sich beispielsweise für Screenshots oder Gameplay-Aufnahmen verwenden lässt.

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Ein wiederaufladbarer Akku ist integriert. Zum Laden wird ein USB-C-Kabel benötigt, das nach den Angaben auf der Produktseite separat erhältlich ist.

Unterstützung für Konsole, PC und mobile Geräte

Die Verbindung zu Xbox-Konsolen erfolgt über Xbox Wireless. Über Bluetooth lässt sich der Controller außerdem mit kompatiblen Windows-PCs, Tablets, iOS- und Android-Geräten sowie ausgewählten Smart-TVs verbinden.

Microsoft nennt auf der offiziellen Produktseite sowohl Xbox Series X|S als auch Xbox One.

Dabei gilt: Ein kompatibler Controller allein macht noch nicht jedes Spiel auf jedem Gerät verfügbar. Welche Titel ihr nutzen könnt, hängt weiterhin vom jeweiligen Gerät, dem Spiel und gegebenenfalls einem unterstützten Streaming-Angebot ab.

Mit dem Nano richtet sich Microsoft vor allem an jüngere Spieler, Menschen mit kleineren Händen und alle, die ein leicht transportierbares Gamepad suchen.

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