Nach GTA 6 soll es schneller gehen: Rockstar setzt auf die neue Technik

Rockstars nächstes großes Spiel soll schneller entstehen als GTA 6. Die während der Entwicklung aufgebaute Technik und das eingespielte Team sollen künftige Projekte beschleunigen. Das erklären Phil Hooker und Aaron Garbut in Jason Schreiers Bloomberg-Reportage über die Entstehung von GTA 6.

Die Grundlagen von GTA 6 sollen weitergenutzt werden

Hooker sieht vor allem in der Engine, den Entwicklungswerkzeugen und dem Team eine Grundlage für schnelleres Arbeiten. Seine Aussage lautet, ins Deutsche übersetzt:

„Die Engine, die Werkzeuge und das Team, die wir während dieses Projekts aufgebaut haben, werden uns schnelleres Arbeiten ermöglichen.“

Rockstar könne darauf aufbauen und stärker neue Inhalte entwickeln, statt die technischen Grundlagen erneut umfassend auszubauen. Auch Garbut betont, dass das Studio bei GTA 6 vieles grundlegend verändert habe. Diese Arbeit sei nun abgeschlossen und solle anschließend weitergenutzt werden.

Rockstar will eine weitere Wartezeit von acht Jahren vermeiden

Die Aussagen wecken Hoffnung auf kürzere Abstände zwischen großen Veröffentlichungen. Zwischen Red Dead Redemption 2 und dem geplanten GTA-6-Start liegen rund acht Jahre: Das Western-Abenteuer erschien am 26. Oktober 2018. Für GTA 6 nennt Rockstar weiterhin den 19. November 2026.

Eine fertige technische Grundlage kann den Start eines Folgeprojekts erleichtern. Wie viel Zeit sich dadurch tatsächlich sparen lässt, hängt allerdings auch davon ab, welchen Umfang und welche Anforderungen das nächste Spiel mitbringt.

Welches Spiel nach GTA 6 kommt, bleibt offen

Ein konkretes nächstes Projekt oder einen Veröffentlichungstermin nennen Hooker und Garbut in den wiedergegebenen Aussagen wenig überraschend nicht. Daraus lässt sich deshalb weder eine Ankündigung von Red Dead Redemption 3 noch von GTA 7 ableiten.

Für Fans ist vor allem die Richtung interessant: Die umfangreiche Arbeit an GTA 6 soll auch kommenden Spielen zugutekommen. Wie schnell daraus die nächste Veröffentlichung entsteht, muss Rockstar erst noch konkretisieren.

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