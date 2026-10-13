GTA 6 könnte schon wenige Monate nach dem Konsolenstart auf dem PC landen. Laut GamesBeat plant Rockstar die PC-Veröffentlichung für das erste Quartal 2027, also zwischen Januar und März. Eine offizielle Bestätigung von Rockstar gibt es bislang nicht.

Vier Branchenquellen nennen dasselbe Zeitfenster

GamesBeat-Autor Alexander Lee beruft sich auf vier Branchenquellen, die mit Rockstars Plänen vertraut sein sollen. Ihre Namen nennt die Redaktion nicht, da die Informanten ihre Geschäftsbeziehungen schützen möchten.

Ein genauer Veröffentlichungstag steht nicht im Bericht. Rockstar habe auf die Anfrage von GamesBeat vor Veröffentlichung des Artikels nicht geantwortet. Wir haben Rockstar ebenfalls um eine Stellungnahme gebeten.

Die Wartezeit wäre deutlich kürzer als bei GTA 5

Der angekündigte Konsolenstart von GTA 6 ist weiterhin der 19. November 2026. Auf der offiziellen Webseite führt Rockstar dafür PS5 und Xbox Series X|S auf.

Sollte die PC-Version tatsächlich im ersten Quartal folgen, müssten PC-Spieler höchstens gut vier Monate länger warten.

Bei GTA 5 sah das noch ganz anders aus: Das Spiel erschien am 17. September 2013 zunächst für Konsolen. Die PC-Fassung folgte erst am 14. April 2015, rund 19 Monate später. Ein früher PC-Start von GTA 6 würde diesen Abstand erheblich verkürzen.

Was verrät die Meldung über die PC-Version?

Der neue Bericht liefert vor allem ein mögliches Veröffentlichungsfenster. Welche PC-Stores Rockstar bedienen will, was die Version kosten könnte und welche Hardware sie benötigt, geht daraus nicht hervor.

Wer bereits seinen Rechner im Blick hat, findet in unserem Guide zu den voraussichtlichen GTA-6-PC-Systemanforderungen den bisherigen Stand und unsere als Schätzung gekennzeichnete Hardware-Einordnung.

Für PC-Spieler ist die GamesBeat-Meldung jedenfalls ein konkreter neuer Anhaltspunkt: Statt einer langen Wartezeit könnte die Reise nach Leonida schon Anfang 2027 beginnen. Ob Rockstar diesen Zeitraum bestätigt, bleibt vorerst offen.

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