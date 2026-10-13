God of War Laufey Sammlerbox angekündigt – 149,99 Euro ohne Spiel

Sony hat am 13. Oktober 2026 eine neue Sammlerbox zu God of War Laufey vorgestellt. Das Paket richtet sich mit einer beleuchteten Statue und weiteren physischen Extras klar an Fans der Reihe, besitzt aber einen entscheidenden Haken: Das eigentliche Spiel ist nicht enthalten.

Die God of War Laufey Sammlerbox kann in Deutschland über PlayStation Direct vorbestellt werden und kostet 149,99 Euro. Sony weist auf der Produktseite ausdrücklich darauf hin, dass God of War Laufey separat erhältlich ist. Käufer erhalten somit weder eine Disc noch einen Downloadcode für das PlayStation-5-Spiel.

Der Inhalt der Sammlerbox

Welche Extras stecken in der God of War Laufey Sammlerbox? Im Mittelpunkt steht eine aus Kunstharz gefertigte Statue von Faye. Die Kriegerin wird in einer dynamischen Kampfpose dargestellt und besitzt eine integrierte Leuchtfunktion, durch die sie in der heimischen Sammlung besonders auffallen dürfte.

Daneben legt Sony ein Orakeldeck mit insgesamt 51 Karten bei. Jede Karte verfügt über eine individuell gestaltete Illustration sowie eine Botschaft, die von Fayes Reise durch das Allwann inspiriert wurde. Abgerundet wird das Paket durch ein physisches Mini-Artbook mit ausgewählten Konzeptzeichnungen des Entwicklerteams.

Faye-Statue aus Kunstharz mit Leuchtfunktion

Orakeldeck mit 51 individuell illustrierten Karten

Physisches Mini-Artbook mit Konzeptzeichnungen

Aufgrund der erwarteten Nachfrage gilt eine Begrenzung von einem Exemplar pro Bestellung. Die Veröffentlichung der Sammlerbox ist für den 16. Februar 2027 vorgesehen und erfolgt damit zeitgleich mit dem neuen Abenteuer von Santa Monica Studio.

Das fehlende Spiel treibt den Gesamtpreis

Warum sollten Interessenten vor der Bestellung genau rechnen? Wer neben den Sammlerstücken auch God of War Laufey spielen möchte, muss eine separate Edition erwerben. Die digitale Standard Edition kostet im deutschen PlayStation Store 79,99 Euro, wodurch sich zusammen mit der Sammlerbox ein Gesamtpreis von 229,98 Euro ergibt.

Alternativ wird die Digital Deluxe Edition für 89,99 Euro angeboten. In Kombination mit der Sammlerbox steigt der Gesamtpreis damit auf 239,98 Euro. Die Deluxe-Fassung umfasst neben dem Hauptspiel ein digitales Mini-Artbook, den offiziellen Soundtrack, ein Dunkle-Alchemie-Ausrüstungsset und ein Ingame-Ressourcenpaket.

Die Bezeichnung Sammlerbox ist in diesem Fall also wörtlich zu nehmen. Es handelt sich um ein eigenständiges Merchandise-Paket und nicht um eine vollständige Collector’s Edition des Spiels. Gerade angesichts des Preises von 149,99 Euro dürfte die Trennung zwischen Hauptspiel und Sammlerstücken bei Teilen der Community für Diskussionen sorgen.

Faye übernimmt die Hauptrolle

Worum geht es in God of War Laufey? Der neue Hauptteil der God-of-War-Reihe rückt Laufey, besser bekannt als Faye, ins Zentrum. Nach ihrem Tod erwacht die Ehefrau von Kratos unerwartet im Allwann, dem Jenseits der Götter. Dort erfährt sie, dass ihre Vorkehrungen zum Schutz von Kratos und Atreus in Gefahr geraten sind.

Faye muss sich gegen Wesen und Götter aus unterschiedlichen Mythologien behaupten und einen Weg zurück zu ihrer Familie finden. Santa Monica Studio kombiniert dafür die intensiven Kämpfe der neueren God-of-War-Spiele mit schnelleren Bewegungen, neuen magischen Fähigkeiten und Waffen wie Fayes Schlangenbogen.

God of War Laufey erscheint am 16. Februar 2027 exklusiv für PlayStation 5. Wie findet ihr die Sammlerbox für 149,99 Euro ohne das eigentliche Spiel? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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