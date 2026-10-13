Hex Reverse gratis auf Steam – Roguelike bleibt nach Aktivierung dauerhaft﻿

Auf Steam ist am 7. Oktober 2026 ein neues Roguelike erschienen, das ihr euch für begrenzte Zeit komplett kostenlos sichern könnt. Hex Reverse vom Entwickler und Publisher IsaoWorks lässt sich während der ersten 30 Tage nach dem Release gratis zur eigenen Bibliothek hinzufügen.

Wer das Spiel innerhalb dieses Aktionszeitraums beansprucht, behält dauerhaft Zugriff darauf. Das Angebot soll am 7. November 2026 enden. Danach wechselt Hex Reverse zu einem kostenpflichtigen Modell mit regionaler Preisgestaltung auf Steam.

Dauerhafter Zugriff nach der Gratisaktion

Wie lässt sich Hex Reverse kostenlos behalten? Ihr müsst den Titel lediglich während des kostenlosen Zeitfensters zu eurer Steam-Bibliothek hinzufügen. Es handelt sich somit nicht um ein klassisches Gratiswochenende, bei dem der Zugriff nach dem Ende der Aktion wieder verschwindet.

Nach der erfolgreichen Aktivierung könnt ihr Hex Reverse auch dann weiterspielen, wenn das Roguelike später kostenpflichtig angeboten wird. Ein nachträglicher Kauf ist für alle Accounts, die rechtzeitig zugreifen, nicht erforderlich.

Eine deutsche Benutzeroberfläche gehört aktuell allerdings nicht zum Umfang. Hex Reverse unterstützt laut Steam-Seite ausschließlich Englisch und Japanisch. Die Kompatibilität mit dem Steam Deck wurde bislang noch nicht eingestuft.

Taktische Kartenduelle auf Hexfeldern

Was erwartet euch in Hex Reverse? Das Indie-Spiel kombiniert Roguelike-Deckbuilding mit taktischen Gebietskämpfen auf einem sechseckigen Spielfeld. Jede Partie findet auf insgesamt 19 Feldern statt, auf denen beide Seiten abwechselnd ihre Karten platzieren.

Jede Karte besitzt sechs unterschiedliche Werte, die den jeweiligen Kanten des Hexfelds zugeordnet sind. Berührt eine ausgespielte Karte eine gegnerische Karte, werden die Werte der aneinanderliegenden Seiten verglichen. Ist der eigene Wert höher, wechselt die gegnerische Karte die Seite und zählt fortan zum eigenen kontrollierten Gebiet.

Nach gewonnenen Kämpfen dürft ihr eine Karte aus einer Auswahl des gegnerischen Decks übernehmen. Dadurch verändert sich das eigene Kartenset im Verlauf eines Durchgangs kontinuierlich und eröffnet neue taktische Möglichkeiten.

Fortschritt über einzelne Durchgänge hinaus

Welche zusätzlichen Systeme bietet das Roguelike? Neben den grundlegenden Kartenwerten gibt es Fähigkeiten, Elemente und besondere Kampfbedingungen. Mithilfe von SP lassen sich unter anderem eigene Karten stärken, gegnerische Einheiten schwächen, zusätzliche Karten ziehen oder Elemente verändern.

Zwischen den Durchgängen könnt ihr gespeicherte Decks anpassen, Karten kaufen und verkaufen sowie mehrere Karten zu stärkeren Varianten verschmelzen. Ausrüstung lässt sich ebenfalls verbessern und sorgt damit für dauerhafte Fortschritte, bevor ihr euch an schwierigere Herausforderungen wagt.

Wer taktische Kartenspiele und Roguelike-Mechaniken mag, kann Hex Reverse noch bis zum 7. November 2026 kostenlos auf Steam beanspruchen. Werdet ihr euch das Indie-Spiel in die Bibliothek holen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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