CPM 2 startet auf Steam stark – kostenlose Fahrsimulation mit 80 Prozent Plusreviews

Mit CPM 2 ist am 8. Oktober 2026 eine neue Open-World-Fahrsimulation auf Steam gestartet, die innerhalb weniger Tage ein beachtliches Publikum erreicht hat. Der kostenlose Titel von OGames kommt bei der Community überwiegend gut an und verzeichnet aktuell rund 80 Prozent positive Rezensionen.

Inzwischen wurden mehr als 1.700 Bewertungen abgegeben, womit Steam die Resonanz als sehr positiv einstuft. CPM 2 ist die PC-Version von Car Parking Multiplayer 2, das sich auf Mobilgeräten bereits eine große Community aufgebaut hat.

Starker Start auf Steam

Warum sorgt CPM 2 auf Steam für Aufmerksamkeit? Neben den positiven Rezensionen sprechen vor allem die Nutzungszahlen für einen erfolgreichen Start. Am 11. Oktober 2026 erreichte die Simulation mit 14.530 gleichzeitig aktiven Nutzern ihren bisherigen Höchststand.

Das ist besonders bemerkenswert, weil Umsetzungen bekannter Mobile-Spiele auf dem PC nicht automatisch ein größeres Publikum finden. CPM 2 profitiert allerdings von Crossplay und einer plattformübergreifenden Fortschrittsspeicherung, wodurch die bereits bestehende Mobile-Community gemeinsam mit PC-Fans unterwegs sein kann.

Auf Android wurde Car Parking Multiplayer 2 bereits mehr als zehn Millionen Mal heruntergeladen. Im Google Play Store liegt die durchschnittliche Bewertung bei 4,2 von 5 Sternen, während die iOS-Version im App Store ebenfalls auf eine hohe durchschnittliche Wertung kommt.

Offene Spielwelt mit umfangreichem Fahrzeugtuning

Welche Inhalte bietet Car Parking Multiplayer 2? Statt sich ausschließlich auf das korrekte Einparken zu konzentrieren, verbindet CPM 2 eine offene Spielwelt mit Rennen, Fahrzeugtreffen und verschiedenen Aktivitäten. Zur Auswahl stehen unter anderem Drag-Rennen, Rundstreckenrennen, Drift-Wettbewerbe und Rallye-Veranstaltungen.

Insgesamt gibt es 82 Park- und Fahrherausforderungen mit unterschiedlichen Fahrzeugklassen. Abseits davon könnt ihr als Taxifahrer arbeiten, im Polizeimodus durch die Straßen patrouillieren oder euch mit anderen Mitgliedern der Community an Tankstellen und in Werkstätten treffen.

Eine zentrale Rolle spielt das umfangreiche Tuning. Aufhängung, Radsturz, Motor, Turbolader, Getriebe und Auspuff lassen sich anpassen oder austauschen. Für die optische Gestaltung stehen Karosserieteile und dynamische Lackierungen zur Verfügung, während Fahrzeuge und Designs auch mit anderen Nutzern gehandelt werden können.

Ergänzt wird das Ganze durch Werkzeuge für Screenshots und Videos. Spezielle Charakterposen und Emotes sollen dabei helfen, eigene Aufnahmen und Inhalte direkt in der Spielwelt zu inszenieren.

PC-Version bleibt länger im Early Access

Wie lange befindet sich CPM 2 im Early Access? OGames plant aktuell mit einem Zeitraum von etwa 1 bis 2 Jahren. In dieser Phase sollen die technische Stabilität verbessert, Fehler beseitigt und die Bedienung auf unterschiedlichen PC-Konfigurationen optimiert werden.

Unterstützt werden Tastatur und Maus, Gamepads sowie Lenkräder mit Force Feedback. Aus der Community gibt es allerdings Berichte über Probleme bei der Einrichtung bestimmter Lenkräder, Pedale und Schaltungen. Weitere Anpassungen an der Steuerung dürften deshalb zu den wichtigen Aufgaben während des Early Access gehören.

CPM 2 ist kostenlos spielbar und soll auch nach der vollständigen Veröffentlichung ein Free-to-Play-Titel bleiben. Wer seinen mobilen Spielstand mit Steam verknüpft, kann zudem plattformübergreifend weiterspielen und im Rahmen der Account-Verknüpfung einen Lancia 037 als Belohnungsfahrzeug erhalten.

Habt ihr CPM 2 bereits auf Steam ausprobiert oder bleibt ihr lieber bei klassischen Rennsimulationen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab