BioShock Remastered bekommt Koop-Mod per Mod, das kann BioShock Together

Rapture muss nicht länger allein erkundet werden. Mit BioShock Together ist am 9. Oktober 2026 eine von VoidCrownStudios entwickelte Mod erschienen, die BioShock Remastered um einen Koop-Modus für zwei Personen erweitert.

Die aktuelle Alpha-Version ermöglicht es, die Kampagne des atmosphärischen Shooters gemeinsam zu absolvieren. Statt einer separaten Mehrspielerkarte erhalten Fans das vollständige Abenteuer des ersten BioShock, das ursprünglich 2007 erschien und 2016 als Remaster zurückkehrte.

Gemeinsamer Kampf in Rapture

Wie funktioniert der Koop-Modus in BioShock Remastered? Beide Teilnehmer bewegen sich gleichzeitig durch Rapture, bekämpfen dieselben Splicer und können gemeinsam gegen Big Daddies antreten. Auch Türen, Schalter, Maschinen, Quest-Gegenstände und zahlreiche weitere Elemente der Spielwelt werden synchronisiert.

Der Host kontrolliert dabei den maßgeblichen Zustand der Gegner. Besiegte Feinde verschwinden normalerweise für beide Personen, während aufgenommene Quest-Gegenstände ebenfalls geteilt werden. Ein Markierungssymbol zeigt zudem an, wo sich der Partner gerade befindet.

Besonders interessant ist der Umgang mit den Little Sisters. Beide Teilnehmer dürfen unabhängig voneinander entscheiden, ob sie eine Little Sister retten oder ausbeuten. Dadurch erhält jeder sein eigenes ADAM und behält die Kontrolle über die persönlichen Entscheidungen sowie das jeweilige Ende der Kampagne.

Einschränkungen der Alpha-Version

Welche Probleme bestehen derzeit noch? BioShock Together befindet sich in Version 0.1 und ist ausdrücklich als Alpha-Testfassung gekennzeichnet. Abstürze, nicht vollständig synchronisierte Gegner, fehlerhafte Zwischensequenzen und vorübergehend unsichtbare Partner können deshalb auftreten.

Einige Abschnitte funktionieren noch nicht als echtes gemeinsames Erlebnis. Den finalen Kampf gegen Fontaine müssen beide Teilnehmer separat abschließen. Auch bestimmte Ziele in Hephaestus, Olympus Heights und den Proving Grounds werden individuell verarbeitet. Befinden sich beide Personen vorübergehend in unterschiedlichen Gebieten, pausiert die Synchronisierung, bis sie wieder dieselbe Ebene erreicht haben.

Der Koop-Partner verwendet aktuell das Modell eines Splicers. Außerdem kann dessen Figur durch Schüsse oder Explosionen getroffen werden. Die tatsächliche Gesundheit des Mitspielers wird von diesem speziellen Fehler allerdings nicht beeinflusst. Häufiges manuelles Speichern ist angesichts des frühen Entwicklungsstands dennoch dringend zu empfehlen.

Voraussetzungen für den Koop-Ausflug

Was wird für BioShock Together benötigt? Die Mod funktioniert ausschließlich mit BioShock Remastered für Windows über Steam. Beide Personen müssen eine eigene legitime Kopie besitzen, dieselbe Mod-Version installieren und den gleichen Schwierigkeitsgrad auswählen.

Zusätzlich wird eine unveränderte Installation benötigt. Andere Mods, die Dateien des Spiels bearbeiten, sind nicht mit BioShock Together kompatibel. Für eine möglichst stabile Sitzung sollten beide Teilnehmer außerdem ein neues Spiel beginnen oder denselben Speicherstand verwenden.

BioShock Remastered für Windows über Steam

Eine eigene Spielkopie für beide Teilnehmer

Dieselbe Version von BioShock Together

Ein identischer Schwierigkeitsgrad

Eine saubere Installation ohne weitere aktive Mods

Eine Verbindung über LAN, direkte Internetverbindung oder virtuelles LAN

Die Entwickler haben die komplette Kampagne bereits von Anfang bis Ende im Koop-Modus absolviert. Trotz der vorhandenen Einschränkungen dürfte die Mod damit einen spannenden Anlass liefern, den Shooter-Klassiker nach fast 20 Jahren noch einmal aus einer völlig neuen Perspektive zu erleben.

Würdet ihr Rapture gemeinsam mit einem Freund erkunden, oder gehört die bedrückende Einsamkeit für euch fest zu BioShock? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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