BioShock-Fan findet versiegelte PC-Box im US-Retourenladen für 2 Euro

Ein BioShock-Fan hat an einem denkbar ungewöhnlichen Ort ein echtes Stück PC-Geschichte entdeckt. In einem US-amerikanischen Geschäft für Amazon-Retouren stieß der Reddit-Nutzer No_Distance_3320 auf eine noch originalverpackte PC-Ausgabe des ersten BioShock.

Der Preis lag umgerechnet bei weniger als zwei Euro. Trotz kleinerer Spuren an der äußeren Folie befindet sich die Verpackung weiterhin im versiegelten Zustand und soll nach Aussage des neuen Besitzers auch nicht geöffnet werden.

Ein seltener Fund zwischen Retouren

Wie kam der BioShock-Fan an das versiegelte Spiel? Der Fund stammt aus einem sogenannten Retourenladen in den USA. Solche Geschäfte verkaufen zurückgeschickte oder nicht mehr regulär angebotene Waren häufig unsortiert aus großen Behältern, wodurch zwischen gewöhnlichen Artikeln gelegentlich echte Sammlerstücke auftauchen.

Besonders auffällig ist das alte Games for Windows Logo auf der Verpackung. Microsoft verwendete diese Marke von 2006 bis 2013, unter anderem als Hinweis auf bestimmte technische Standards und die Unterstützung von Zubehör aus dem Xbox-Ökosystem.

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Die Gestaltung dürfte bei vielen PC-Gamern sofort Erinnerungen an die Zeit von Windows Vista, DVD-Installationen und gedruckten Handbüchern wecken. Wichtig ist allerdings die Unterscheidung zwischen Games for Windows und Games for Windows Live, da nicht jede entsprechend gekennzeichnete Veröffentlichung automatisch Microsofts früheren Online-Dienst verwendete.

Ein Relikt aus Raptures Anfangszeit

Warum ist diese BioShock-Ausgabe heute so nostalgisch? BioShock erschien am 21. August 2007 zunächst für Xbox 360 und Windows-PCs. Im Oktober 2008 folgte die Umsetzung für PlayStation 3.

Das Abenteuer führte Fans erstmals in die Unterwasserstadt Rapture. Die verfallene Metropole, ihre verstörenden Bewohner und Gegner wie die Big Daddys machten den Ego-Shooter zu einem der prägendsten Titel seiner Generation. Vor allem die atmosphärische Eröffnung gilt bis heute als Paradebeispiel für einen gelungenen Spieleinstieg.

Ob sich die gefundene DVD heute noch problemlos installieren und aktivieren ließe, wurde innerhalb der Reddit-Community kontrovers diskutiert. Frühere PC-Ausgaben nutzten teilweise inzwischen veraltete Kopierschutzsysteme. Für No_Distance_3320 spielt das jedoch keine Rolle, denn die versiegelte Box soll als Sammlerstück erhalten bleiben.

Die lange Geschichte der Reihe

Wie lässt sich BioShock heute noch erleben? Im September 2016 veröffentlichte 2K Games BioShock: The Collection für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die Sammlung enthält überarbeitete Fassungen von BioShock und BioShock 2 sowie BioShock Infinite, das ursprünglich im Jahr 2013 erschien.

Seit BioShock Infinite wartet die Community allerdings auf einen vollständig neuen Teil. Das häufig als BioShock 4 bezeichnete Projekt besitzt weiterhin keinen offiziellen Titel und keinen Erscheinungstermin. Take-Two-CEO Strauss Zelnick erklärte im Mai 2026, dass er nach Änderungen innerhalb der Entwicklung wieder optimistischer auf das Projekt blicke.

Unterdessen hält die Modding-Szene Rapture lebendig. Eine aktuelle VR-Mod für BioShock Remastered ermöglicht die Erkundung der Unterwasserstadt mit unterstützten Headsets, räumlicher Kopfbewegung und Bewegungssteuerung. Der versiegelte Retourenfund zeigt jedoch, dass für manche Fans bereits eine alte PC-Verpackung genügt, um die Erinnerungen an das Jahr 2007 zurückzubringen.

Würdet ihr eine solche BioShock-Ausgabe versiegelt lassen oder trotz möglicher Aktivierungsprobleme öffnen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.