Sonic Racing CrossWorlds – Streit um 29,99-Euro-Season Pass 2 auf Steam

Die Enthüllung der zweiten DLC-Saison für Sonic Racing: CrossWorlds sollte eigentlich für Vorfreude sorgen. Stattdessen diskutiert die Community derzeit vor allem über Segas Verkaufsstrategie. Besitzer der Digital Deluxe Edition kritisieren, dass der neue Season Pass 2 separat angeboten wird und auf Steam in Deutschland 29,99 Euro kostet.

Der Ärger hängt mit einer Mitteilung aus dem Juni 2025 zusammen. Damals stellte Sega in Aussicht, dass Käufer der Digital Deluxe Edition Zugriff auf alle künftigen kostenpflichtigen Download-Inhalte erhalten würden. Viele Fans verstanden diese Formulierung als langfristige Zusage, die auch über den ersten Season Pass hinaus gilt.

Der Streit um die Digital Deluxe Edition

Warum fühlen sich einige Fans von Sega enttäuscht? Die ursprüngliche Digital Deluxe Edition enthielt das Hauptspiel, den ersten Season Pass und zusätzliche Charaktere aus Sonic Prime. Für die Inhalte des zweiten Jahres verlangt Sega nun jedoch einen weiteren Kauf, obwohl die frühere Kommunikation aus Sicht vieler Fans keine zeitliche Einschränkung erkennen ließ.

Zusätzlich wird mittlerweile eine separate Year Two Digital Deluxe Edition angeboten. Diese enthält das Hauptspiel und den Season Pass 2, während die ältere Digital Deluxe Edition weiterhin auf den ersten Season Pass ausgerichtet ist. Auf Steam kostet das neue Komplettpaket in Deutschland 59,99 Euro.

Die Community fordert deshalb, den Season Pass 2 für Besitzer der ursprünglichen Digital Deluxe Edition kostenlos freizuschalten. Sega hat sich bis zum 12. Oktober 2026 nicht öffentlich zu dieser Forderung geäußert. Der betreffende Beitrag aus dem Juni 2025 ist weiterhin abrufbar.

Alle angekündigten Inhalte für Year 2

Welche DLC-Pakete gehören zum Season Pass 2? Sega plant insgesamt sechs Erweiterungen, die zwischen November 2026 und dem vierten Quartal 2027 veröffentlicht werden. Dabei treffen bekannte Sega-Marken auf Kooperationen mit Godzilla, Evangelion, Sanrio und Final Fantasy 7 Remake.

Godzilla Pack am 3. November 2026

Pack am 3. November 2026 Evangelion Pack im Januar 2027

Virtual Sanrio Puroland Pack mit Hello Kitty und Kuromi im zweiten Quartal 2027

Segaland Pack mit Fahrzeugen im Stil klassischer Sega-Hardware und Arcade-Marken im dritten Quartal 2027

Midgar Pack zur Final Fantasy 7 Remake -Reihe im dritten Quartal 2027

-Reihe im dritten Quartal 2027 Reload Revival Royal Pack mit Inhalten aus Persona 3, Persona 4 und Persona 5 im vierten Quartal 2027

Als Bonus umfasst der Pass außerdem Aufkleber im Design verschiedener Sega-Controller. Ab dem 3. November 2026 folgen drei Fahrzeuge, die vom Genesis Tower, Sega Saturn und Dreamcast inspiriert sind. Wer sowohl den ersten als auch den zweiten Season Pass besitzt, kann zudem Super Shadow und das Fahrzeug Super Dark Flare freischalten.

Kostenlose Ergänzungen für alle Besitzer

Welche Year 2-Inhalte erscheinen ohne zusätzlichen Kauf? Trotz der Kritik am Bezahlmodell wird nicht jede Neuerung hinter dem Season Pass versteckt. Bayonetta erscheint zum Start der neuen Saison am 3. November 2026 als kostenlos freischaltbare Fahrerin. Um sie zu erhalten, muss sie in den Rival Duel-Rennen besiegt werden.

Bayonetta bringt außerdem das Butterfly Witch-Fahrzeug mit, dessen Design auf Madama Butterfly basiert. Im weiteren Verlauf von Year 2 sollen auch das McLaren Racing Pack und Aigis aus Persona 3 kostenlos verfügbar werden. Damit erhalten selbst Fans ohne Season Pass neue Charaktere und Fahrzeuge.

Inhaltlich liefert Sega damit ein umfangreiches Programm bis Ende 2027. Ob die Mischung aus kostenlosen Updates und kostenpflichtigen Crossover-Paketen den aktuellen Ärger beruhigen kann, dürfte jedoch davon abhängen, wie das Unternehmen mit seiner früheren Aussage zur Digital Deluxe Edition umgeht.

Wie bewertet ihr den Season Pass 2 für 29,99 Euro? Sollte Sega die neuen DLCs für Besitzer der ursprünglichen Digital Deluxe Edition kostenlos anbieten? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.

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