Sonic Racing CrossWorlds – DLC-Fahrplan bis 2027 mit 6 Paketen und Crossovern

Sega hat die Pläne für das zweite Jahr von Sonic Racing: CrossWorlds vorgestellt. Der Fun-Racer erhält bis Ende 2027 sechs kostenpflichtige DLC-Pakete, mehrere kostenlose Figuren und Kooperationen mit bekannten Marken wie Godzilla, Evangelion, Sanrio, Final Fantasy und Persona.

Der zweite Saisonpass ist seit dem 9. Oktober 2026 erhältlich. Die dazugehörigen Erweiterungen erscheinen schrittweise ab dem 3. November 2026. Sonic Racing: CrossWorlds selbst wurde am 25. September 2025 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Eine optimierte Nintendo Switch 2 Edition folgte später.

Der vollständige DLC-Fahrplan

Welche Erweiterungen erscheinen im zweiten Jahr? Den Anfang macht am 3. November 2026 das Godzilla-Paket. Enthalten sind die Strecke Godzilla Escape sowie drei Maschinen, die von Godzilla, King Ghidorah und Mothra inspiriert wurden.

Im Januar 2027 folgt das Evangelion-Paket mit der Strecke Tokyo III. Rei Ayanami und Asuka Shikinami Langley steigen als Fahrerinnen ein, während die Maschinen EVA 00, EVA 01 und EVA 02 das Angebot ergänzen.

Godzilla-Paket am 3. November 2026

Evangelion-Paket im Januar 2027

Virtual Sanrio Puroland im zweiten Quartal 2027

Segaland im dritten Quartal 2027

Midgar-Paket zu Final Fantasy VII Remake im dritten Quartal 2027

Reload Revival Royal Pack zu Persona im vierten Quartal 2027

Virtual Sanrio Puroland bringt Hello Kitty und Kuromi als neue Fahrerinnen mit. Auf der Strecke treten zudem Sanrio-Figuren wie My Melody und Pompompurin auf. Beide Neuzugänge erhalten eigene Fahrzeuge, Musikstücke, Emotes und Sounds.

Segas Spielegeschichte trifft auf Midgar

Welche Inhalte stecken im Segaland-Paket? Die neue Strecke blickt auf die Arcade- und Konsolengeschichte des Publishers zurück. Bestätigt sind Anspielungen auf Space Harrier, ChuChu Rocket! und Space Channel 5 sowie Maschinen im Stil von After Burner, OutRun und Super Megalo.

Deutlich geheimnisvoller bleibt das vorläufig als Midgar-Paket bezeichnete Crossover mit Final Fantasy VII Remake. Sega plant dafür eine Strecke, zwei Fahrer und eine Maschine. Konkrete Namen wurden noch nicht genannt, wodurch Cloud Strife zwar als naheliegender Kandidat gilt, aber bislang nicht bestätigt ist.

Das abschließende Reload Revival Royal Pack erscheint im vierten Quartal 2027. Es umfasst ebenfalls eine Strecke und zwei Fahrer, ergänzt diese aber um zwei Maschinen. Der Name deutet auf Inhalte aus mehreren modernen Persona-Ablegern hin, offizielle Details zu den Figuren stehen jedoch noch aus.

Kostenlose Figuren und Boni

Welche kostenlosen Inhalte sind geplant? Zwischen November 2026 und März 2027 kommen Bayonetta, Aigis aus Persona 3 und eine Kooperation mit McLaren Racing kostenlos ins Spiel. Bayonetta erhält die Butterfly Witch als eigene Maschine sowie besondere Emotes und Sounds.

Zwischen April und Dezember 2027 sollen fünf weitere kostenlose Figuren folgen. Sega hält deren Identitäten momentan noch geheim. Damit wächst der ohnehin umfangreiche Fahrerkader auch unabhängig vom kostenpflichtigen Saisonpass weiter.

Käufer des zweiten Saisonpasses erhalten außerdem das Sega Consoles Pack mit Maschinen im Design von Mega Drive, Saturn und Dreamcast. Wer sowohl den ersten als auch den zweiten Saisonpass besitzt, bekommt zusätzlich Super Shadow und die Maschine Super Dark Flare. Die neue Year Two Digital Deluxe Edition ist im deutschen Microsoft Store für 59,99 Euro erhältlich und kombiniert das Hauptspiel mit dem zweiten Saisonpass.

Welche angekündigte Kooperation möchtet ihr in Sonic Racing: CrossWorlds unbedingt ausprobieren? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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