Resident Evil 2 Remake – Mod bringt lokalen Couch Koop und Splitscreen auf PC

Das Remake von Resident Evil 2 lässt sich ab sofort gemeinsam mit einem zweiten Menschen erleben. Möglich macht das die PC-Mod Local Couch Co-op, die dem ursprünglich als reines Einzelspieler-Abenteuer konzipierten Survival-Horror-Spiel einen lokalen Koop-Modus spendiert.

Die Modifikation stammt von Shopcreeper01, wurde am 4. Oktober 2026 veröffentlicht und am 12. Oktober 2026 aktualisiert. Sie funktioniert ausschließlich mit der Steam-Version für den PC und benötigt zusätzlich das Modding-Werkzeug REFramework.

Gemeinsam durch Raccoon City

Wie funktioniert der Koop-Modus in Resident Evil 2? Während eine Person wie gewohnt Leon Kennedy oder Claire Redfield steuert, übernimmt die zweite Person HUNK oder einen von 15 weiteren Charakteren. Gespielt werden kann auf einem gemeinsamen Bildschirm oder im experimentellen Splitscreen mit eigener Kamera für beide Figuren.

Die zweite Figur ist dabei nicht nur ein einfacher Begleiter. Beide Charaktere verfügen über eine eigene Steuerung, separate Waffen, Taschenlampen, HUD-Anzeigen und Inventare. Sie können Gegenstände einsammeln, Vorräte austauschen, von Gegnern verletzt werden und sich nach einem Niederschlag gegenseitig wiederbeleben.

Sind beide Figuren gleichzeitig kampfunfähig, endet der aktuelle Versuch. Neben dem klassischen Couch-Koop bietet die Mod einen noch frühen KI-Begleiter sowie eine Variante mit festen Kameraperspektiven, für die eine weitere Mod benötigt wird. Ein experimenteller, von Pragmata inspirierter Modus teilt außerdem Bewegung sowie Zielen und Schießen zwischen zwei Personen auf.

Neue Dynamik im Survival Horror

Wie verändert ein zweiter Charakter das Spielerlebnis? Resident Evil 2 lebt normalerweise von Isolation, knapper Munition und der ständigen Unsicherheit in den engen Korridoren des Polizeireviers. Eine zusätzliche Waffe kann Kämpfe erleichtern, doch zugleich muss das Team mehr Munition, Heilgegenstände und Ausrüstung verwalten.

Auch Mr. X dürfte zu zweit kaum seine bedrohliche Wirkung verlieren. Wenn sich eine Person packen lässt, wichtige Vorräte verbraucht oder im falschen Moment zu Boden geht, entsteht eine völlig neue Form von Stress. Nach Angaben des Mod-Erstellers begann das Projekt ursprünglich als Hilfestellung für seine Frau, damit sie Spiele bewältigen konnte, vor denen sie sich fürchtete.

Koop ist innerhalb der Reihe keine Neuheit. Resident Evil Outbreak ermöglichte gemeinsame Fluchtversuche aus Raccoon City, während Resident Evil 5 seine komplette Kampagne auf Chris Redfield und Sheva Alomar ausrichtete. Auch Resident Evil 6 und Resident Evil Revelations 2 setzten auf kooperative Elemente. Die Verbindung dieses Konzepts mit dem langsameren Horror des Remakes von Resident Evil 2 macht die neue Mod dennoch zu einem besonderen Experiment.

Technische Voraussetzungen der Mod

Welche Ausstattung wird für den Koop-Mod benötigt? Erforderlich sind Resident Evil 2 in der Steam-Version, eine passende Installation von REFramework sowie zwei Controller oder eine Kombination aus Tastatur, Maus und Controller. Unterstützt werden unter anderem DualSense, DualShock 4, Nintendo Switch Pro Controller und verschiedene generische Eingabegeräte.

Vor allem der Splitscreen und der KI-Begleiter befinden sich noch in einem experimentellen Zustand. Im geteilten Bildschirm kann die Bildrate sinken, da das Spiel die beiden Ansichten nacheinander berechnet. Da es sich um ein Fanprojekt handelt, können zudem technische Fehler und Kompatibilitätsprobleme auftreten.

Würdet ihr Resident Evil 2 noch einmal im Couch-Koop durchspielen, oder gehört das Gefühl völliger Isolation für euch zwingend zum Survival Horror? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab